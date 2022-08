Verkehrskontrollen der Polizei Schifferstadt

Waldsee/Schifferstadt

Im Rahmen der Kontrollwoche des europaweiten Polizeinetzwerks ROADPOL wurden durch die Polizeiinspektion Schifferstadt am gestrigen Tag verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt. Bei erlaubten 50 km/h wurden am Vormittag auf der K13 zwischen Waldsee und Altrip im Bereich des dortigen Campinggebietes 19 Überschreitungen festgestellt. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 77 km/h. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld von 100 Euro und einen Punkt nach sich. Im Rahmen einer Standkontrolle am Mittag in der Burgstraße in Schifferstadt wurden neun Verstöße gegen die Gurtpflicht, drei Verstöße aufgrund rechtswidriger Nutzung des Mobiltelefons, sowie ein Verstoß aufgrund zu geringer Profiltiefe am Reifen eines PKW geahndet. Die verbotswidrige Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt ist mit 100 Euro und einem Punkt sanktioniert.

Unfall zwischen Traktor und PKW

Schifferstadt

Am 11.08.2022, gegen 18:25 Uhr, fuhren ein 65-jähriger Traktorgespann-Fahrer und eine nachfolgende 65-jährige PKW-Fahrerin die Landesstraße 454 von Schifferstadt in Richtung Dannstadt-Schauernheim. Der Traktorfahrer beabsichtigte nach links auf einen Wirtschaftsweg abzubiegen und signalisierte dies durch den Fahrtrichtungsanzeiger. Die nachfolgende PKW-Fahrerin deutete das Blinken, dass sie den Traktor samt Anhänger überholen könne. Beim Überholen befand sich der Traktor bereits im Abbiegevorgang, sodass der PKW mit diesem kollidierte. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 10.500 Euro. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr beseitigt. Für die Unfallaufnahme war die L454 in beide Richtungen vollgesperrt.