Gefährdung des Straßenverkehrs

Ein 50-jähriger Speyerer befuhr gestern Abend gegen 22:15 Uhr mit seinem Ford Mondeo den Closweg und kam aufgrund überhöhter Geschwindigkeit beim Linksabbiegen in die Paul-Egell-Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Verkehrsschild. Der Fahrer stieg aus, begutachtete den entstandenen Schaden und entfernte sich letztlich unerlaubt von der Unfallstelle. Mehrere Zeugen beobachteten das Geschehen und verständigten die Polizei. Ein Zeuge konnte auch das Kennzeichen des PKW’s angeben. Der verantwortliche Fahrer konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden, beschuldigte aber zunächst einen Familienangehörigen, das Fahrzeug geführt zu haben. Diese Beschuldigung konnte im Rahmen der anschließenden Ermittlungen aber zweifelsfrei ausgeräumt werden. Vielmehr ergab sich während der weiteren polizeilichen Überprüfungen, dass der 50-jährige Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zudem einen Atemalkoholwert von 1,3 Promille aufwies. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Des Weiteren wurden Strafverfahren gegen ihn eröffnet wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Kiosk am Binsfeld

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht vom 10.08. auf 11.08.2022 die Eingangstür des Kiosks am Biersiedersee aufzuhebeln. Hierbei wurde so brachial vorgegangen, dass der Riegel des Türschlosses derart verbogen wurde, dass sich im Nachhinein die Tür nicht mehr öffnen ließ. An der rückwärtigen Gebäudeseite wurde ein einfaches Bügelschloss aufgebrochen und sich so Zutritt zu dem dahinterliegenden Technikraum verschafft. Entwendet wurde nicht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR.

Kontrolle von Radfahrern

Immer wieder kommt es im Dienstgebiet der PI Speyer auch dadurch zu kritischen Situationen im Straßenverkehr bis hin zu teilweise schweren Verkehrsunfällen, weil Radfahrer nicht die vorhandenen Radwege nutzen oder sie entgegen der Fahrtrichtung befahren. Aus diesem Grund wurden gestern Vormittag in der Straße Eselsdamm Radfahrer kontrolliert, die verbotswidrig den Fußweg befuhren. Hierbei wurden nicht nur verkehrserzieherische Gespräche mit den Betroffenen geführt, sondern es wurden auch Verwarnungen erhoben.