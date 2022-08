Verkehrsunfall zwischen Venningen und Edenkoben – 77-jähriger leicht verletzt

Am Freitag, den 12.08.2022, kam es gegen 13:00 Uhr auf der Kreisstraße 6 zwischen Venningen und Altdorf im Bereich der Autobahnauffahrt Nord zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier PKW. Ein 77-jähriger missachtete beim Abbiegen die Vorfahrt des entgegenkommenden Fahrzeugs. Der Unfallverursacher musste infolge der erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden. Über die Dauer der Unfallaufnahme war eine befristete Sperrung der Kreisstraße 6 in Fahrtrichtung Venningen erforderlich. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Tel. 06323 955-0 oder per E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Polizeiliche Prävention auf Sommertour – Unsere Experten informieren über Betrugsmaschen und wie Sie sich davor schützen können

Tagtäglich rufen Betrüger beispielsweise als „falsche Polizeibeamte“ oder „falsche Enkel“ lebensältere Menschen an und versuchen mit immer neuen Maschen an deren Geld zu kommen.

Obwohl schon viele Bürgerinnen und Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den trickreichen Betrügern in Einzelfällen immer wieder, hohe Geldsummen oder Wertgegenstände zu erlangen.

Um Sie noch besser vor den fiesen Betrugsmaschen zu schützen, kommen unsere Experten der polizeilichen Prävention zu Ihnen.

In verschiedenen Gemeinden der Vorder- und Südpfalz werden wir Ihnen über den Sommer an Infoständen Rede und Antwort stehen.

Wissen Sie wie Sie sich vor solchen Telefonbetrüger schützen können?

Kommen Sie vorbei und informieren Sie sich über die typischen Betrugsmaschen wie zum Beispiel „Falsche Polizeibeamte“, „Enkeltrick“ oder sogenannte „Schockanrufe“ und wie Sie sich mit einfachen Tricks dagegen wehren können.

Die nächsten Stationen unserer Sommertour sind:

Dienstag (16.08.2022), 10 bis 14 Uhr, Marktstraße (Wochenmarkt) in Wörth

Freitag (19.08.2022), 9 bis 13 Uhr, Rathausplatz (Wochenmarkt) in Annweiler.

Sprechen Sie uns an und geben Sie Betrügern keine Chance. Auch Angehörige älterer Menschen sind herzlich eingeladen, um sich zu informieren.

Diebstahl einer Bronzefigur Bacchus

Bad Bergzabern

Im Zeitraum vom 25.04.2022- 15.07.2022 wurde in Bad Bergzabern, Königstraße, aus dem Garten eines Mehrparteienhauses eine ca. 20 Jahre alte, ca. 1 Meter große Bronzefigur, die einen Bacchus darstellt entwendet. Der Wert der Bronzefigur dürfte in einem 4 -stelligen Eurobereich liegen. Hinweise auf den Verbleib bzw. neuen Aufstellort der Figur nimmt die Polizei Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.