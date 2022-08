Diebstähle aus Tiefgaragen

Kaiserslautern (ots) – Diebe waren in den vergangenen Tagen gleich mehrfach in

der Schneppbachstraße aktiv. Bei der Polizei wurden ein Fahrraddiebstahl sowie

zwei Diebstähle aus einem Fahrzeug gemeldet.

Alle drei Taten wurden zwischen Dienstag und Freitag jeweils zur Nachtzeit in

den Tiefgaragen zweier Anwesen verübt. Die Polizei geht deshalb davon aus, dass

es einen Zusammenhang zwischen den Fällen gibt und es sich vermutlich um die

gleichen Täter handelt.

Der erste Diebstahl aus einem Pkw ereignete sich in der Nacht von Dienstag auf

Mittwoch. Die Fahrzeughalterin hatte ihren Wagen unverschlossen in der

Tiefgarage unter dem Anwesen abgestellt. Ein unbekannter Täter verschaffte sich

Zugang und stahl aus dem Innenraum des Autos einen Bluetooth-Lautsprecher, einen

Ladeaufsatz für den Zigarettenanzünder sowie einen schwarzen Rucksack.

Weil die Betroffene offenbar dachte, dass in ihrem Fahrzeug nun nichts mehr zu

holen sei, ließ sie den Pkw auch in der folgenden Nacht (Mittwoch auf

Donnerstag) unverschlossen – prompt griff der Dieb wieder zu und holte sich

diesmal die Zulassungsbescheinigung, das Bord-Handbuch sowie ein Buch aus dem

Wageninneren. Möglicherweise hatten die Täter über eine Fluchttür die Tiefgarage

betreten.

Wieder eine Nacht später drangen Unbekannte in die Tiefgarage des

Nachbaranwesens ein und rissen sich dort ein Pedelec unter den Nagel. Es handelt

sich um ein E-Trekkingrad für Damen, Marke Raleigh, Modell Dover Impulse HS 7

Wave, mit 28-Zoll-Rädern und weißem Rahmen, im Wert von mehreren tausend Euro.

Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert, allerdings nur zwischen Rad und

Rahmen, es war nicht „angekettet“. Das heißt, das Rad konnte zwar nicht gerollt

oder geschoben, aber weggetragen werden. Dass es nicht mehr da ist, fiel der

Eigentümerin am Freitagmorgen gegen 9 Uhr auf; abgestellt war es seit Mittwoch.

Zeugen, denen in dieser Woche verdächtige Personen aufgefallen sind – vielleicht

sogar mehrmals die gleichen – werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden. |cri

Korrektur: Fahrradfahrerin angefahren und abgehauen

Kaiserslautern (ots) – Bei der Meldung über eine Unfallflucht an der Kreuzung

St.-Franziskus-Straße und Moltkestraße hat sich der

Fehlerteufel eingeschlichen. Die Fahrradfahrerin entfernte sich unerlaubt von

der Unfallstelle, nicht der Pkw-Fahrer. Weil wir auf der Suche nach Zeugen und

dem Pkw-Fahrer sind – hier noch einmal die korrigierte Meldung:

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist eine Fahrradfahrerin am Dienstagmorgen

an der Kreuzung St.-Franziskus-Straße und Moltkestraße verletzt worden. Die

Fahrradfahrerin entfernte sich ohne Austausch der Personalien vom Unfallort. Die

Polizei ermittelt gegen sie wegen Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen

fuhr die 28-jährige Radfahrerin gegen 6:45 Uhr die St.-Franziskus-Straße von der

Königstraße kommend in Fahrtrichtung Haagstraße. Der Pkw-Fahrer war in der

Moltkestraße in Richtung Pariser Straße unterwegs. Auf der Kreuzung kollidierte

er mit der bevorrechtigten Fahrradfahrerin. Die 28-Jährige stürzte und zog sich

Prellungen zu. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden an der Beifahrerseite. Die

Radfahrerin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen

Schaden zu kümmern. Am Donnerstag meldete sie den Unfall auf der

Polizeiinspektion. Ihr wird die Unfallflucht vorgeworfen. Die Polizei bittet den

beteiligten Pkw-Fahrer sich, zwecks Personalienaustauschs und

Schadenregulierung, unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei zu

melden. |elz

Aktionswoche „Operation Speed“

Westpfalz (ots) – „Grenzen überschreiten, um Leben zu retten!“ So lautet der

Slogan des europaweiten Polizei-Netzwerks ROADPOL, das sich zum Ziel gesetzt

hat, die Zahl der Verkehrsunfallopfer zu senken. ROADPOL steht für „European

Roads Policing Network“.

Um sein Ziel zu erreichen, hat es sich das Netzwerk europäischer

Verkehrspolizeien zur Aufgabe gemacht, nationale Aktionen zur Durchsetzung der

Vorschriften im Verkehrssektor in ganz Europa zu koordinieren. Das Hauptziel ist

dabei, mit diesen Aktionen die Straßen sicherer zu machen und die Anzahl

schwerer Verkehrsunfälle – und somit auch die Zahl der Getöteten und

Schwerverletzten – auf Europas Straßen zu reduzieren.

Vor diesem Hintergrund lief in der zweiten Augustwoche zum wiederholten Male die

europaweite Aktion: „Operation Speed“. Auch das Polizeipräsidium Westpfalz

beteiligte sich daran und führte im gesamten Zuständigkeitsbereich koordinierte

Messungen durch.

Dabei wurde in diesem Jahr bewusst der Schwerpunkt auf Nebenstrecken und

Kontrollen innerorts gelegt. „Gerade auf den weniger befahrenen Strecken, an

denen seltener stationäre Messanlagen oder semimobile Geschwindigkeitsmessgeräte

(Trailer) zum Einsatz kommen, sollen bei der Verkehrssicherheitsarbeit keine

„weißen Flecken“ auf der Landkarte entstehen“, so Einsatzleiter Ralf Weismann

von den Zentralen Verkehrsdiensten des Polizeipräsidiums.

Das bisherige Ergebnis der Kontrollen von Montag bis Freitag:

gemessene Fahrzeuge im Durchlauf insgesamt: 10.547

davon Beanstandungen: 1.026

Den traurigen Rekord der Geschwindigkeitsüberschreitungen erreichte bei den

Kontrollen in dieser Woche bislang ein Mercedes-Fahrer, der am Mittwoch, den

10.08.2022, an der Messstelle auf der L502 bei Kaiserslautern-Espensteig mit 142

km/h vorbeiraste – erlaubt sind hier maximal 70 km/h. Der Fahrer war somit mehr

als doppelt so schnell wie zulässig unterwegs. Laut Bußgeldkatalog erwarten ihn

dafür: ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, 2 Punkte in der „Verkehrssünderdatei“,

sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.

An dieser Stelle der Hinweis: Die Kontrollen der Aktionswoche „Operation Speed“

werden am Wochenende fortgesetzt. | ZVD/cri

Weinflasche gestohlen und gegen Autos getreten

Kaiserslautern (ots) – Wegen diverser Straftaten ermittelt die Polizei gegen

einen 20-jährigen Mann. Es geht um Ladendiebstahl und Sachbeschädigung. Im

Rahmen einer Kontrolle einer Personengruppe in der Altenwoogstraße am frühen

Freitagmorgen gaben zwei der Kontrollierten an, dass einer aus ihrer Gruppe, der

20-Jährige, eine Weinflasche an der Tankstelle geklaut habe. Des Weiteren

beschuldigten sie den jungen Mann, auf dem Weg von der Innenstadt zur

Altenwoogstraße an geparkte Autos getreten zu haben; insbesondere im Bereich der

Altenwoogstraße, des Hilgardring und des Benzinoring. Ob dabei Beschädigungen an

den Fahrzeugen entstanden, konnte die Gruppe nicht sagen. Die Polizisten fuhren

die Strecke im Anschluss ab, konnten aber keine beschädigten Fahrzeuge finden.

Die Polizei bittet Zeugen oder eventuell Geschädigte, sich bei der

Polizeiinspektion in der Gaustraße unter 0631 369-2150 zu melden. |elz

Fahrradfahrerin angefahren und abgehauen

Kaiserslautern (ots) – Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist eine

Fahrradfahrerin am Dienstagmorgen an der Kreuzung St.-Franziskus-Straße und

Moltkestraße verletzt worden. Der Fahrer des Pkws entfernte sich von der

Unfallstelle, ohne sich um die Radlerin zu kümmern. Die Polizei ermittelt wegen

Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 28-jährige Radfahrerin

gegen 6:45 Uhr die St.-Franziskus-Straße von der Königstraße kommend in

Fahrtrichtung Haagstraße. Der Pkw-Fahrer war in der Moltkestraße in Richtung

Pariser Straße unterwegs. Auf der Kreuzung kollidierte er mit der

bevorrechtigten Fahrradfahrerin. Die 28-Jährige stürzte und zog sich Prellungen

zu. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden an der Beifahrerseite. Zeugen, die

Hinweise auf den Unfallverursacher oder das beteiligte Auto geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden.

|elz

Einbruch über die Terrassentür?

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Mit leeren Händen haben Einbrecher in

den vergangenen Tagen ein Wohnhaus in der Straße „Wasseräcker“ verlassen. Wie

eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses am Donnerstag bei der Polizei zu

Protokoll gab, war ihr am Vortag eine durchwühlte Kommode aufgefallen.

Nach den ersten Ermittlungen könnten die unbekannten Täter über die Terrassentür

ins Haus eingedrungen sein und sich umgeschaut haben. Bisherigen Überprüfungen

zufolge nahmen die Eindringlinge aber nichts mit.

Was die Täter suchten und wie es ihnen gelang, die Terrassentür zu öffnen, ist

bislang unklar. Die Ermittlungen laufen.

Zeugen, denen zwischen Montagnachmittag, 16 Uhr, und Mittwochabend, 19 Uhr,

verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nummer

0631 369-2620 bei der Kripo Kaiserslautern zu melden. |cri

Einbruch in Wohnhaus, Zeugen gesucht

Reipoltskirchen (ots) – Täter nutzen Abwesenheit der Bewohner aus. Gestern

Mittag wurde die Polizei über einen Einbruch in ein freistehendes Haus in der

Hauptstraße informiert. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Einbrecher

über ein Fenster in das Haus einbrachen und verschiedene Gegenstände

entwendeten. Die Polizeiinspektion Lauterecken sucht in diesem Zusammenhang

mögliche Zeugen, welche in den letzten Tagen verdächtige Wahrnehmungen machten.

Diese werden gebeten sich bei der Polizei Lauterecken unter der Telefonnummer

06382-9110 zu melden. |pilek

Betrugsversuch bei Autokauf

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Weil er den Verdacht hat, dass er betrogen

werden soll, hat sich ein Mann aus der Verbandsgemeinde Weilerbach am Donnerstag

an die Polizei gewandt. Wie der 58-Jährige mitteilte, hatte er im Internet ein

Fahrzeug zum Verkauf angeboten. Daraufhin meldete sich ein Interessent aus der

Schweiz, der den Wagen kaufen wollte.

Bei den Verhandlungen zur Abwicklung des Kaufs wurde der Westpfälzer dann

allerdings aufgefordert, mehrere hundert Euro an ein Transportunternehmen zu

überweisen. Die Firma würde das Fahrzeug abholen.

Weil dem 58-Jährigen die Sache komisch vorkam, recherchierte er im Internet und

fand heraus, dass dies eine gängige Masche von Betrügern ist. Deshalb leistete

er die geforderte Zahlung nicht, sondern erstattete Anzeige. Die weiteren

Ermittlungen laufen.

Unser Tipp: Wenn Sie Ihren Autokauf oder -verkauf selbst über das Internet

abwickeln wollen, informieren Sie sich, worauf zu achten ist, damit alles

„sicher“ über die Bühne geht. Die Seite https://sicherer-autokauf.de/ bietet

seriöse Ratschläge für Käufer und Verkäufer. |cri

„Shoulder Surfer“ ergaunert mehrere tausend Euro

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben in einer Bankfiliale in der

Innenstadt Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker manipuliert und sich dadurch

Geld ergaunert. Diese Woche meldete sich eine Frau aus dem Stadtgebiet bei der

Polizei und erstattete Anzeige wegen Betrugs. Die Seniorin wurde nach eigenen

Angaben am vergangenen Samstag Opfer eines sogenannten „Shoulder Surfers“.

Demnach lenkte ein Unbekannter die 82-Jährige in dem Bank-Vorraum in der

Kanalstraße morgens gegen 8.30 Uhr bei der Eingabe Ihrer PIN ab und drückte auch

auf dem Tastenfeld herum. Als anschließend ihre Karte nicht mehr ausgegeben

wurde, verließ die Frau – im Glauben, der Automat habe die Karte eingezogen –

das Gebäude. Als sie sich nach dem Wochenende bei ihrer Bank meldete, erfuhr

sie, dass mehrere tausend Euro von ihrem Konto abgehoben wurden.

Zeugen, die ebenfalls am Samstagmorgen (6.8.) zwischen 8 und 9 Uhr die

Bankfiliale besuchten und Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu

melden.

Vorfälle dieser Art wurden bei der Kripo in den vergangenen Wochen mehrere

angezeigt – aus unterschiedlichen Orten und in verschiedenen Bankfilialen. Wir

empfehlen deshalb in diesem Zusammenhang noch einmal dringend: Lassen Sie sich

bei Ihren Bankgeschäften nicht ablenken – und achten Sie darauf, dass Ihnen

niemand zuschaut! Falls jemand zu dicht in Ihrer Nähe steht, bitten Sie die

Person zurückzutreten, Abstand zu halten und zu warten, bis Sie fertig sind.

Falls der-/diejenige der Bitte nicht nachkommt, brechen Sie Ihre Transaktion am

besten ab und warten, bis der-/diejenige den Bank-Vorraum verlassen hat.

Wenn Sie den Verdacht haben, dass Automaten manipuliert wurden – zum Beispiel

wenn Ihnen merkwürdige Gerätschaften rund um den „Kartenschlitz“ auffallen oder

Ihr Geld nicht im Ausgabeschacht landet – die Schalter der Bank aber nicht

geöffnet sind und Sie niemanden direkt um Hilfe bitten können – verständigen Sie

die Polizei!

Und falls Ihre Karte auf mysteriöse Weise „verschwindet“, obwohl Sie bei der

Eingabe alles richtig gemacht haben: Bleiben Sie vor Ort, gehen Sie nicht weg,

sondern rufen Sie am besten sofort per Handy die Polizei! Möglicherweise hat ein

Unbefugter Sie geschickt abgelenkt und Ihre Karte an sich genommen, ohne dass

Sie es gemerkt haben – oder der Automat wurde entsprechend manipuliert, damit

die Karte „hängen bleibt“. In der Regel halten sich die Täter noch in der Nähe

auf, um sich Ihre Karte zu schnappen und damit Geld abzuheben. Deshalb ist es

wichtig, dass Sie an Ort und Stelle bleiben. Wenn Sie selbst kein Handy dabei

haben, bitten Sie andere Kunden, Ihnen zu helfen und die Polizei zu alarmieren.

|cri

Erneuter Appell: Auto immer abschließen!

Kaiserslautern (ots) – Wir können es offenbar nicht oft genug sagen: Schließen

Sie Ihr Auto ab, wenn Sie es verlassen! Schließen Sie ebenfalls alle Fenster –

egal, wo der Wagen steht, und egal, wie lange Sie weg sind. Auch die eigene

Einfahrt vorm Haus ist keine „Garantie“, dass sich Diebe nicht doch am Fahrzeug

vergreifen. Dies zeigt erneut ein Beispiel aus der Fackelwoogstraße. Hier

meldete ein Mann, dass ihm zwischen Dienstag und Mittwoch eine Tasche aus dem

Pkw geklaut wurde. In der Tasche waren mehrere tausend Euro Bargeld,

Ausweisdokumente und EC-Karten. Der Wagen stand in einem Hinterhof. Der Mann

hatte ihn zwar abgeschlossen, jedoch vergessen, das Fenster auf der Fahrerseite

zu schließen. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagabend, 18 Uhr, und

Mittwochabend, 22:30 Uhr. Täterhinweise gibt es bislang nicht. Über den hohen

Geldbetrag dürften die unbekannten Täter hoch erfreut sein. Deshalb noch einmal

unser dringender Appell: Räumen Sie Ihr Auto aus – bevor Andere es für Sie tun!

|elz

Kind von E-Scooter angefahren

Kaiserslautern (ots) – Eine Zweijährige ist am Donnerstagnachmittag in der

Spitalstraße von einem E-Scooter angefahren worden. Die Polizei bittet um

Zeugenhinweise. Der E-Scooterfahrer fuhr gegen 17 Uhr die Straße entlang. In

Höhe der Hausnummer 1 kollidierte er mit dem Kind. Das Mädchen stürzte und wurde

durch den Elektroroller mitgezogen. Sie erlitt Prellungen und Abschürfungen. Der

Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Rollerfahrer gab vor Ort an,

dass das Kind plötzlich hinter einem Pkw hervorsprang. Die Eltern des Kindes

behaupteten, dass das Mädchen schon vorher sichtbar auf der Straße stand. Die

Polizei bittet um Hinweise. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum

Ablauf machen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |elz

Auto zerkratzt und mit Flüssigkeit übergossen

Kaiserslautern (ots) – Einen Schaden von mehreren tausend Euro haben unbekannte

Täter an einem Auto in der Mozartstraße angerichtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Der betroffene Fahrzeughalter meldete der Polizei am Donnerstag, dass die

Fahrerseite seines Pkw zerkratzt ist. Ebenfalls hätten die Täter eine noch

unbekannte Flüssigkeit über das Fahrzeug verteilt. Der Pkw stand von Dienstag,

17 Uhr, bis Donnerstag, 7:30 Uhr, in Höhe des Hauses Nummer 49 am Fahrbahnrand.

Hinweise auf mögliche Verursacher gibt es bislang nicht. Zeugen, denen etwas

Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369-2250 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |elz