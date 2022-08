Frankfurt-Innenstadt: Taschendiebstahl

Frankfurt (ots) – (fue) Am Donnerstag, den 11. August 2022, gegen 18.00 Uhr,

hielt sich eine 24-jährige Frau zusammen mit ihrer Freundin in einem Geschäft in

der Zeil auf. Dort wurde sie von einer ihr unbekannten Frau angesprochen und in

ein Gespräch verwickelt. Kurz nachdem sich die Frau wieder entfernt hatte,

musste sie den Verlust ihres iPhone 12 und einer Bankkarte feststellen, die sich

in der pinkfarbenen Handyhülle befunden hatte.

Die Frau kann wie folgt beschrieben werden:

35-40 Jahre alt und etwa 165 cm groß. Südeuropäisches Erscheinungsbild,

schwarze, lockige Haare, zum Zopf gebunden. Führte einen Kinderwagen mit sich

und war bekleidet mit einer kurzen, roten Hose und einem orangefarbenen

Oberteil.

Frankfurt-Nordend: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (fue) Am Donnerstag, den 11. August 2022, gegen 14.25 Uhr,

befuhr eine 39-jährige Frau mit ihrem VW-Golf die Hartmann-Ibach-Straße in

Richtung der Rohrbachstraße.

In Höhe der Hausnummer 62 kam die Frau mit ihrem Auto in den Gegenverkehr und

prallte mit der entgegenkommenden Straßenbahn zusammen. Die 39-jährige,

schwangere Frau, wurde leicht verletzt und ambulant in einem Krankenhaus

behandelt. Die etwa 20 Fahrgäste in der Straßenbahn blieben nach den hier

vorliegenden Informationen unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden,

der Golf musste abgeschleppt werden.

Internationaler Haftbefehl vollstreckt

Frankfurt am Main (ots) – Am Donnerstagabend klickten im Hauptbahnhof Frankfurt

für einen 42-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen die Handfesseln.

Der Mann wurde mittels internationalen Haftbefehl aufgrund eines Raubüberfalls

am 1. Januar 2017 in Bulgarien gesucht. Den Beamten der Bundespolizei ging er im

Rahmen einer Routinekontrolle im Hauptbahnhof Frankfurt am Main ins Netz.

Der 42-Jährige wurde verhaftet und auf die Wache verbracht. Hier wurde

zweifelsfrei festgestellt, dass es sich bei dem Mann um die gesuchte Person

handelt und ihm wurde der Haftbefehl eröffnet.

Der bulgarische Staatsangehörige wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Ihm

drohen die Auslieferungshaft in Deutschland und in seinem Heimatland eine

Haftstrafe.