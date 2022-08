Edenkoben: 26. LCO-Berglauf wird am 10. September 2022 nach zweijähriger Pause wieder gestartet

Edenkoben – Am Samstag, 10. September, fällt um 16.00 Uhr der Startschuss für den 26. Rietburg-Berglauf. Nach zwei Jahren Corona bedingter Pause geht es wieder hinauf zur Rietburg.

Der Lauf selbst startet wie in den Vorjahren im Weinstraßenstadion Edenkoben, diesmal auf blauer Laufbahn im kürzlich umfassend sanierten Stadion. Der Lauf führt zunächst durch die über Luitpoldstraße, Klosterstraße, Woogweg durch die Weinberge bis zur Sportschule des SWFV, ab dort geht es auf Waldwegen in zunehmend steileren Abschnitten bis zum Ziel am Wildgehege an der Rietburg. 420 Höhenmeter, verteilt auf die Distanz von 8,2 Kilometer mit Steigungen bis zu 12 %, sind zu nehmen.

Zuschauer können das Ziel bequem mit der Sesselbahn erreichen.

Die Siegerehrung findet gegen 19.00 Uhr im Stadion statt, eine Neuerung gegenüber den Vorjahren.

Neben dem neuen Stadion gibt es beim LCO eine weitere Besonderheit: der Startschuss zum Lauf soll durch die mehrfache Deutsche Meisterin über 1.500, 3.000 und 5.000 m Hanna Klein vorgenommen werden, die aaus Edenkoben kommt und beim LCO Edenkoben groß wurde.

Der LCO Edenkoben hofft auf viele Teilnehmer/innen aus der Lauf- und Berglaufszene.

Der Rietburg-Berglauf gehört zur Pfälzer Berglauf-Pokal-Serie, die in diesem Jahr aus insgesamt fünf Läufen besteht. Nach dem Donnersberglauf ist es der zweite Lauf in diesem Jahr. Nächster Lauf nach dem Rietburglauf soll der Nanstein-Berglauf sein, der vom März auf den 24. September verschoben wurde. Gewertet werden bei dieser Laufserie die besten vier Ergebnisse. Weitere Infos dazu: https://www.pfaelzer-berglaufpokal.de.