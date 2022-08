Neustadt: Straßensperrungen und Verkehrsbehinderung wegen Fahrradrennen und Demo am 14. August 2022

Neustadt an der Weinstraße – Aufgrund des Neustadter Mountainbike-Marathons kommt es am Sonntag, 14. August 2022, zu Straßensperrungen im nördlichen Innenstadt-Bereich und in Richtung Haardt.

Die verschiedenen Radrennen starten ab 9 Uhr auf dem Parkplatz Bachgängel-Ost (zwischen Rittergartenstraße und B 38). Dieser wird ebenso für den Verkehr gesperrt wie die folgende Streckenführung:

9 bis ca. 12 Uhr:

Vogelsangstraße – Sauterstraße (ab Vogelsangstraße Richtung Villenstraße) – Villenstraße (zwischen Sauterstraße und Sulzwiesenweg) – Sulzwiesenweg – Teilstück Eckstraße – Teilstück Haardter Treppenweg – Kübelweg – Sonnenweg Richtung Wolfsburg; ab dort verläuft die Rennstrecke durch den Wald.

11.30 bis ca. 16 Uhr:

Kübelweg – Burgweg – Sauterstraße (zwischen Burgweg und Rathausstraße) – Rathausstraße (bis Rittergartenstraße) – Rittergartenstraße – Vogelsangstraße

Die Anwohnerinnern und Anwohner wurden entsprechend informiert.

Im Bedarfsfall gibt es – auch am Sonntag – Auskunft bei der Rennleitung unter Telefon 0151 23674965. Mehr Infos zum Radrennen unter www.neustadter-mtb.de und Telefon 06235 4557002.

Wegen Markierungsarbeiten bleibt der Parkplatz Bachgängel-Ost im Anschluss an das Radrennen noch bis einschließlich Dienstag, 16. August 2022, gesperrt.

Demo am Sonntag

Für Sonntag, 14. August 2022, wurde bei der Stadtverwaltung ein Autokorso als Versammlungsaufzug angemeldet. Daher kann es zwischen 15 und 20 Uhr zu kurzzeitigen örtlichen Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt sowie in mehreren Ortsteilen kommen.

Der Anmelder stammt aus Nordrhein-Westfalen. Er ist laut Medienberichten der sogenannten Querdenken-Bewegung zuzuordnen und hat bereits zahlreiche solcher Autokorsos in ganz Deutschland durchgeführt.