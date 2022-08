Marburg: Betrüger rufen aktuell an

Der Polizeistation Marburg werden aktuell mehrere betrügerische Anrufe gemeldet. Dabei geben sich die Betrüger als Polizeibeamte aus und berichten den angerufenen Personen, dass ein Verwandter einen Verkehrsunfall verursacht hätte. Zur Abwendung einer Haftstrafe fordern die Betrüger eine Kaution.

Bislang liegen der Polizei nur Hinweise zu Versuchen vor, es kam bei den bekannten Fällen also nicht zu einer Geldübergabe.

Bitte informieren Sie Freunde und Verwandte über diese Masche!

Neustadt: Anhänger weggerollt

Aus bislang unbekannter Ursache rollte ein abgestellter LKW-Anhänger in der Straße Am Tiefen Graben zwischen 20 Uhr am Mittwoch, 10. August, und 7.30 Uhr am Donnerstag einige Meter zurück, touchierte ein Verkehrsschild und kam an einem Baum zum Stehen. Am Schild entstand ein Schaden von etwa 300 Euro, weitere Schäden entstanden nicht. Es ist nicht auszuschließen, dass eine unbekannte Person die Feststellbremse am Anhänger löste und damit das Wegrollen ermöglichte. Die Polizei in Stadtallendorf sucht Zeugen: Wem sind Personen an einem abgestellten, gelben LKW-Anhänger aufgefallen? Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise an die Telefonnummer 06428/93050.

Marburg: Mehrere Autos beschädigt

An mehreren geparkten Autos schlugen Unbekannte zwischen Mittwoch und Donnerstag (10./11. August) den Außenspiegel ab und verursachten damit jeweils einen Schaden von mehreren hundert Euro. Bislang sind der Polizei sieben Fälle bekannt, wobei sechs Fahrzeuge in der Straße Pilgrimstein standen und eins in der Bahnhofstraße. Die Beamten der Polizeistation Marburg bitten um Hinweise: Wem sind in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Geräusche aufgefallen? Wer hat die Sachbeschädigungen beobachtet? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg- Wehrda: Portmonee zurückgelassen

Aus einem vermutlich unverschlossenen PKW entnahmen Unbekannte am Freitag, 12. August, zwischen Mitternacht und 6 Uhr ein Portmonee. Daraus entwendeten sie fünf Euro sowie eine EC-Karte und ließen das Portmonee vor der Haustür des VW-Besitzers in der Wehrdaer Straße zurück. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Telefonnummer 06421/4060 und rät in diesem Zusammenhang, Wertsachen niemals im Fahrzeug zu lassen (siehe hierzu auch die Pressemeldung „Das Auto ist kein Safe!“ vom 7.1.2022 um 13.45 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/5116104 ).

Biedenkopf: Anhänger in Vollbrand

In der Nacht auf Donnerstag, 11. August, geriet ein mit Strohballen beladener Anhänger aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Der Traktor mit den zwei beladenen Anhängern war auf der K 109 zwischen Wallau und Ludwigshütte unterwegs, als der Fahrer des dahinter befindlichen Begleitfahrzeugs plötzlich die Rauchentwicklung auf einem der Anhänger bemerkte. Geistesgegenwärtig schafften die Fahrer es gegen 1.10 Uhr, die Zugmaschine und den zweiten Anhänger abzukoppeln und in Sicherheit zu bringen. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte der Anhänger komplett. Während der Löscharbeiten war die Straße gesperrt, verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 2.500 Euro.