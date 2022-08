Gießen-Wieseck: Vandalen auf dem Schulhof –

Unbekannte ließen in der Nacht von Mittwoch (10.08.2022) auf Donnerstag (11.08.2022) ihre sinnlose Zerstörungswut auf dem Schulhof der Friedrich-Ebert-Schule aus. Zwischen 12.00 Uhr und 06.00 Uhr sprühten sie Graffiti und beschädigten Mülltonnen, Fensterscheiben, Sitzgelegenheiten, Fensterbänke und Basketballkörbe. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 5.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder die in der genannten Zeit Personen auf dem Schulgelände beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3755 bei der Polizeistation Gießen Nord zu melden.

Linden: Roller geklaut –

Am Donnerstagabend (11.08.2022) schlugen Rollerdiebe in der Ludwig-Erhard-Straße zu. In Höhe der Hausnummer 5 stand ein orangefarbener Yamaha-Roller. Die Täter knackten das Schloss und ließen die rund 1.000 Euro teure Maschine mitgehen. An dem Roller sind das Versicherungskennzeichen „349 KNO“ angebracht. Zeugen, die die Täter zwischen 17.35 Uhr und 20.20 Uhr in der Ludwig-Erhard-Straße beobachteten oder die Angaben zum Verbleib des Rollers machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3555 mit der Polizeistation Gießen Süd in Verbindung zu setzen.

Grünberg-Reinhardshain: Lack zerkratzt –

Auf rund 500 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den ein Unbekannter an einem BMW zurückließ. Die schwarz-braune 5-er Limousine parkte im Zeitraum von Montagnachmittag (08.08.2022), gegen 15.00 Uhr bis Donnerstagmorgen (11.08.2022), gegen 10.00 Uhr in der Untergasse, in Höhe der Hausnummer 14. Hinweise zum Täter erbittet die Grünberger Polizei unter Tel.: (06401) 91430.