Fuldabrück (Landkreis Kassel): Wohnungsbrand mit tödlich verletzter Person, eine weitere Person schwer verletzt

Am heutigen Freitag, gg. 15.15 Uhr, kam es in Fuldabrück-Bergshausen zu einem Brand in einem Reihenhaus. In dem Haus in der Straße „Kurze Hecke“ kam es es aus bisher nicht geklärter Ursache zu einem Brand, bei dem der 87-jährige Wohnungsinhaber tödlich verletzt wurde. Seine 81-jährige Ehefrau wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Zum Brand-/Sachschaden kann gegenwärtig keine Aussage getroffen werden, nach derzeitigem Stand war der Brand aber auf ein Zimmer begrenzt.

Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei in Kassel die Ermittlungen aufgenommen.

Nach nächtlichem Einbruch in Kassel: Ortung führt zu gestohlenem Handy und Festnahme in Homberg

Kassel/ Homberg (Efze): Nachdem ein zunächst unbekannter Täter in der vergangenen Nacht durch die offene Balkontür in eine Wohnung in Kassel-Wehlheiden eingestiegen war und ein Handy gestohlen hatte, führte die Ortung des Mobiltelefons am heutigen Morgen zur Festnahme eines 26-jährigen Tatverdächtigen in Homberg (Efze). Neben dem gestohlenen Handy fanden die Beamten der Polizeistation Homberg bei dem Festgenommenen zusätzliches Diebesgut, das aus mindestens einem weiteren Einbruch in der vergangenen Nacht in Kassel stammt. Der in Homberg wohnende 26-Jährige wird aktuell einem Haftrichter in Kassel vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheidet.

Ereignet hatte sich der Einbruch in der Franz-Treller-Straße in Kassel im Laufe der vergangenen Nacht. Über ein 1,50 Meter hohes Geländer war der Täter auf den Balkon geklettert und dann durch die geöffnete Tür in die Hochparterrewohnung eingestiegen. Dort begab er sich auf Beutezug, während der Bewohner schlief. Am heutigen Morgen stellte der 29-jährige Kasseler dann den Diebstahl seines Iphones und einer Bluetooth Box aus der Wohnung fest. Nachdem er das gestohlene Handy im Bereich Homberg orten konnte, alarmierte er gegen 7:20 Uhr die Polizei. Die bis auf wenige Meter genauen Standortmeldungen des Diebstahlsopfers führten die Streife der Polizeistation Homberg schließlich in die Waßmuthshäuser Straße, wo für den 26-Jährigen, der zu Fuß unterwegs war, nur zehn Minuten später die Handschellen klickten. Neben dem gestohlenen Iphone fanden die Beamten zahlreiche weitere Mobiltelefone, ein Ipad, Bankkarten und Bargeld in seinen Taschen. Die Zuordnung der sichergestellten Gegenstände dauert noch an. Der 26-Jährige muss sich nun wegen zweifachen Wohnungseinbruchdiebstahls verantworten. Außerdem wird bei den weiteren Ermittlungen des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo nun geprüft, ob er für andere Einbrüche in Kassel als Täter in Frage kommt.

Ertappter Geldbörsen-Dieb flüchtet mit Fahrrad: Zeugen in Niestetal gesucht

Niestetal (Landkreis Kassel): Ein dreister Dieb wurde am gestrigen Donnerstagmorgen gegen 9:55 Uhr in einem Kindergarten in der Theodor-Heuss-Straße in Niestetal ertappt. Als die Mitarbeiterin den unbekannten Mann im Personalraum ansprach, entgegnete dieser, dass er auf die Toilette musste. Danach verließ er den Kindergarten und flüchtete mit einem Fahrrad auf dem Mühlenweg in Richtung der Grundschule, wo sich seine Spur verliert. Die Mitarbeiterin des Kindergartens stellte dann das Fehlen von zwei Geldbörsen aus dem Raum fest und alarmierte sofort die Polizei. Die eingeleitete Fahndung führte leider nicht mehr zum Auffinden des Diebes. Es soll sich um einen relativ großen Mann mit sportlicher/athletischer Statur und lichten, kurzen dunklen Haaren gehandelt haben, der ein schwarzes T-Shirt, eine dunkle kurze Hose und einen Rucksack trug.

Wer Hinweise auf den unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Unbekannte setzen zwei Pkw in Bad Wilhelmshöhe in Brand: Kripo sucht Zeugen

Kassel-Bad Wilhelmshöhe: In der Nacht zum heutigen Freitag kam es in der Johanna-Vogt-Straße, Ecke Amalie-Wündisch-Straße, in Kassel zum Brand von zwei geparkten Pkw. Ein Anwohner war gegen 3:40 Uhr auf das Feuer aufmerksam geworden und hatte Feuerwehr und Polizei alarmiert. Ein blauer Renault Magane und ein silberner Opel Astra waren durch den Brand im Heckbereich völlig zerstört worden. Personen wurden nicht verletzt. Insgesamt wird der Sachschaden auf einen Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt. Nach den ersten Ermittlungen der in der Nacht am Brandort eingesetzten Streife des Kriminaldauerdienstes deutet vieles auf eine vorsätzliche Brandstiftung hin. Eine noch in der Nacht eingeleitete Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern verlief ohne Erfolg.

Nun bittet die Kasseler Kripo Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand in Bad Wilhelmshöhe gemacht haben und Hinweise auf die mutmaßlichen Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Weiterer Diebstahl von rotem Mazda CX 5 in Waldau: Zeugen gesucht

Kassel-Waldau: Nachdem am gestrigen Morgen der Diebstahl eines roten Mazda CX 5 bei der Polizei angezeigt worden war (wie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5294753 berichtet), meldete sich am Donnerstagnachmittag ein weiterer Besitzer eines roten Mazda CX 5 aus Kassel-Waldau, dessen Fahrzeug ebenfalls gestohlen wurde. Höchstwahrscheinlich gehen beide Autodiebstähle auf das Konto derselben unbekannten Täter. Der zweite Mazda SUV mit dem amtlichen Kennzeichen KS-AT 2918 war nach bisherigen Erkenntnissen am gestrigen Donnerstag in der Zeit zwischen 7:00 und 7:30 Uhr von einem Parkplatz in der Görlitzer Straße, Ecke Waldemar-Petersen-Straße, gestohlen worden. Die Ermittlungen, ob die Autodiebe die „Keyless go“ Technik für ihre Zwecke nutzten, dauern an. Die eingeleitete Fahndung brachte bisher keine Hinweise auf den Verbleib des vier Jahre alten Pkw im Wert von 20.000 Euro.

Die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo ermitteln in beiden Fällen und suchen Zeugen. Wer Hinweise zu den Diebstählen geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.