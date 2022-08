Bergstrasse

Bensheim-Gronau: Zwei Brände in unmittelbarer Nähe/Zeugen gesucht

Bensheim (ots) – Zwei kleinere Flächenbrände im Ausmaß von jeweils etwa 50

Quadratmetern und in einer Entfernung von circa 50 Metern voneinander entfernt,

wurden den Rettungskräften in der Nacht zum Freitag (12.08.), gegen 2.00 Uhr, am

Rand eines Waldwegs im Bereich „Knodener Höhenweg“ in Gronau gemeldet. Gebrannt

haben auch mehrere Bäume und Büsche. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten

anschließend ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern. Zudem waren

intensive Nachlöscharbeiten erforderlich und es musste teilweise Erdreich von

den Feuerwehrleuten umgegraben werden, um ein erneutes Aufflackern des Feuers zu

verhindern.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Wer in diesem Zusammenhang

verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann,

wird gebeten, sich bei der Polizeistation in Bensheim unter der Rufnummer

06252/8468-0 zu melden.

Darmstadt

Katalysator-Diebe am Werk / Zeugensuche

Darmstadt (ots) – Zwischen Mittwochabend (9.8.) und Donnerstagvormittag (10.8)

machten sich bislang unbekannte Personen an einem blauen Opel in der

Mornewegstraße zu schaffen. Die Diebe entfernten den Katalysator und flüchteten

damit unerkannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Sollten Sie Verdächtiges wahrgenommen haben, melden Sie sich bitte bei dem

Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 969 – 0.

Fernseher aus Gartenhütte entwendet / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Zwischen Dienstagabend (9.8.) und Donnerstagmittag (11.8.)

verschafften sich Kriminelle Zutritt zu einem Garten in der Straße „Hinter der

Rennbahn“. Die bislang unbekannten Täter hebelten eine Türe und ein Fenster der

dortigen Gartenhütte auf und durchsuchten sie. Sie fanden unter anderem einen

Fernseher und flüchteten damit unerkannt.

Insgesamt wird der Schaden auf circa 400 Euro geschätzt.

Sollten Sie sachdienliche Hinweise haben, melden Sie sich bitte bei dem

Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 969 – 0.

Darmstadt-Dieburg

Über 3.000 Euro per „WhatsApp“-Betrug erbeutet / Hinweis der Polizei

Mühltal/Nieder-Ramstadt (ots) – Am Dienstag (9.8.) erhielt eine 63-jährige Frau

eine „WhatsApp“-Nachricht von einer fremden Nummer. Darin haben sich die

unbekannten Täter als die Tochter der Dame ausgegeben. Sie schrieben ihr, dass

dies ihre neue Telefonnummer sei und die alte Nummer gelöscht werden kann. Die

angebliche Tochter schrieb der Dame, dass sie dringend eine Rechnung zahlen

muss, sich aber wegen der neuen Handynummer nicht in ihr Online-Banking

einloggen könne. Sie wurde daher gebeten, Geld zu überweisen. Um ihrer

vermeintlichen Tochter zu helfen überwies die 63-jährige Dame in guter Absicht

das Geld.

Die Betrüger meldeten sich am Mittwoch (10.8.) erneut über den Messenger bei der

Frau. Angeblich funktioniere das Online-Banking immer noch nicht. Daher benötige

man nochmal Geld für eine zweite Rechnung. Die Frau wunderte sich darüber, dass

ihre Tochter schon wieder Geld brauchte und wollte daher mit ihr telefonieren.

Die Kriminellen riefen sie tatsächlich an, sprachen aber kein Wort und schrieben

danach eine Nachricht, dass etwas mit dem Handy nicht stimmen würde. Trotz

aufkommender Zweifel wurde daraufhin ein zweiter Betrag überwiesen.

Als die dreisten Betrüger am Donnerstag (11.8.) versuchten die Dame ein drittes

Mal zu einer Überweisung zu bewegen, wurde die Frau misstrauisch und wandte sich

an die Polizei. Durch die zwei Überweisungen entstand der Dame ein finanzieller

Schaden von über 3.000 Euro.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut und gibt folgende Hinweise:

Die Kriminellen nutzen die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft der Personen

aus. Es gelingt ihnen häufig die Menschen zu täuschen und dadurch an ihr

Vermögen zu gelangen. Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer

unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht

automatisch ab und fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten

Nummer nach. Bei geforderten Geldüberweisungen über „WhatsApp“ und andere

Messenger sollten Sie immer misstrauisch werden und diese genauestens

hinterfragen. Überprüfen Sie zudem Ihre Sicherheitseinstellungen des verwendeten

Nachrichtendienstes.

B426, Zusammenstoß zwischen Lkw und Sattelzug, Zeugen gesucht

Ober-Ramstadt (ots) – Am Mittwoch, den 10.08.2022, gegen 11.43 Uhr kam es auf

der B426 zum Unfall zwischen zwei einem Lkw und einem Sattelzug. Der 57-jährige

Lkw Fahrer aus Dietzenbach und der 27-jährige Sattelzugfahrer aus Rödermark

befuhren beide die B426 von Nieder- Ramstadt kommend in Richtung Ober-Ramstadt.

Im Bereich der Einmündung Nieder-Ramstädter Straße kam es aus bisher ungeklärter

Ursache zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden an beiden

Fahrzeugen von ca. 10.000 EUR.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei

der Polizeistation Ober-Ramstadt unter 06154-63300 zu melden.

Eberstadt, Ringstraße, Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen Lkw und Pedelec

Darmstadt (ots) – Am Donnerstagnachmittag (11.08.2022), gegen 16.49 Uhr

ereignete sich auf der Ringstraße in Darmstadt-Eberstadt ein schwerer

Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Pedelec Fahrerin. Die 52-Jährige

Pedelec Fahrerin aus Seeheim befuhr die Ringstraße aus Richtung Heidelberger

Landstraße in Richtung Strohweg hinter einem 57-Jährigen Fahrer eines

Klein-Lasters aus Darmstadt. Nach ersten Ermittlungen überholte die Pedelec

Fahrerin den Klein-Laster links, stürzte aus bislang ungeklärter Ursache und

stieß gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Die Folge war eine Kopf –

und Beckenverletzung der Pedelec Fahrerin, weshalb sie nach kurzer Behandlung

vor Ort in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht wurde. Die Ringstraße wurde

für die Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt. Neben zwei Streifen der

Polizeistation Pfungstadt waren auch ein Rettungswagen und ein Notarzt im

Einsatz. Zeugen, die Hinweise auf den Unfall geben können, werden gebeten sich

bei der Pst. Pfungstadt unter der Tel.Nummer: 06157 95090 zu melden.

Berichterstatter: Kuczewski, PK

Gross-Gerau

Kelsterbach: Verkehrskontrollen der Polizei/Roadpool „Safe Holiday“&“Speed“

Im Rahmen der Kontrollaktionen „Safe Holiday“ und „Speed“ des Netzwerkes europäischer Verkehrspolizeien „ROADPOL“, richteten Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Kelsterbach am Donnerstag (11.8.), in der Zeit zwischen 14.20 und 16.30 Uhr, in der Mörfelder Straße/Am Aspenhaag sowie in der Zeit von 22.45 Uhr bis 23.50 Uhr in der Südlichen Ringstraße Kontrollstellen ein.

In insgesamt 23 Fällen waren Fahrerinnen und Fahrer zu flott unterwegs. Der schnellste Wagenlenker hatte in der Südlichen Ringstraße 35 Stundenkilometer zu viel auf dem Tacho. Ihn erwartet nun neben einem Bußgeld und einem Punkt in Flensburg zudem ein einmonatiges Fahrverbot.

Rüsselsheim: 22 „Gurtmuffel“ in zwei Stunden

Sicherheitsgurte sind Lebensretter. Auch auf kurzen Strecken und egal, wo die Autoinsassen sitzen. Laut Schätzungen der Unfallforschung der Versicherer (UDV) ist durchschnittlich jede oder jeder vierte bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückte Autofahrende oder -mitfahrende zum Zeitpunkt des Unfalls nicht oder nicht korrekt angeschnallt gewesen.

Dass dies offenbar von vielen Insassen nach wie vor auf die leichte Schulter genommen wird, zeigte eine zweistündige Verkehrskontrolle von Beamten der Polizeistation Rüsselsheim am Donnerstag (11.08.), in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr am Dresdener Damm. Bei der Überprüfung von 32 Fahrzeugen, wurden in 22 Fällen Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt. In allen Fällen werden Verwarnungsgelder in Höhe von 30 Euro fällig.

Büttelborn: Autofahrerin wendet auf A 67/Vollbremsung verhindert Kollision

Eine 70 Jahre alte Autofahrerin fuhr am Donnerstagabend (11.08.), gegen 18.55 Uhr, an der Anschlussstelle Büttelborn auf die A 67 in Richtung Rüsselsheim auf die Autobahn. Am Ende des Beschleunigungsstreifens wendete die Frau nach derzeitigem Ermittlungsstand mit ihrem Auto, überfuhr die rechte Fahrspur und blieb anschließend entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Fahrspur der A 67 stehen.

Ein 54 Jahre alter Autofahrer, der sich laut eigenen Angaben aus Richtung Darmstadt mit einer Geschwindigkeit von etwa 150 km/h näherte, erkannte das stehende Fahrzeug, leitete sofort eine Vollbremsung ein und kam noch kurz vor dem Fahrzeug der Frau zum Stillstand. Die 70-Jährige wurde anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert, sie machte auf die Beamten einen verwirrten Eindruck. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein und stellte den Führerschein der Wagenlenkerin an Ort und Stelle sicher.

Die Beamten der Polizeiautobahnstation Südhessen bitten weitere Zeugen des Vorfalls, welche die Autofahrerin möglicherweise auch beim Auffahren auf die Autobahn beobachten konnten, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06151/8756-0.