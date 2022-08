BAB 6, Mannheim: Geschwindigkeitskontrollen, 30 Verstöße festgestellt

BAB 6, Mannheim: (ots) – Am Mittwoch zwischen 9:30 Uhr und 15:30 Uhr

kontrollierten insgesamt 11 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des

Verkehrsdienstes Mannheim und des Polizeireviers Neckargemünd die Einhaltung der

Geschwindigkeitsbegrenzung auf der A6 zwischen der Autobahnkreuzen Mannheim und

Viernheim. Insgesamt stellten die Polizistinnen und Polizisten 30

Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Hierbei waren 20 Fahrzeuge zwischen 21

und 30 km/h schneller als erlaubt unterwegs, sieben weitere Kraftfahrzeuge

fuhren mit 31 bis 40 km/h schneller als erlaubt. Drei Fahrzeuge überschritten

die erlaubte Geschwindigkeit von 120 km/h sogar um 41 bis 50 km/h. Gegen alle

Fahrzeugführer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die drei

Spitzenreiter müssen mit Fahrverboten rechnen.

Mannheim-Käfertal: Unfallflucht – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am Mittwoch kam es im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 18.00 Uhr

zu einer Unfallflucht in der Ladenburger Straße. Die Fahrerin parkte ihren Fiat

in der Ladenburger Straße entgegen der Fahrtrichtung. Als diese zu ihrem

Fahrzeug zurückkam, wies dieses Beschädigungen über die gesamte Beifahrerseite

auf. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter 0621 – 71849-0 zu melden.