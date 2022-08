Leimen: Brand in Kellerwohnung; Ursache noch unklar; keine Verletzte; Schaden: ca. 30.000.- Euro

Leimen (ots) – Die Ursache, die am Donnerstagvormittag zum Brand einer

Kellerwohnung in der Bürgermeister-Weidemaier-Straße, ist nach wie vor unklar

und Gegenstand der Brandexperten des Polizeireviers Wiesloch.

Einer ersten Einschätzung zufolge, dürfte sich der Sachschaden auf rund 30.000.-

Euro belaufen. Verletzt wurde niemand.

Die Kellerwohnung ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Die vier Bewohner wurden von

der Stadt Leimen in anderen Unterkünften untergebracht.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Taschendieb vorläufig festgenommen – Polizei ermittelt

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr warteten

zwei Frauen an der OEG-Haltestelle in der Händelstraße auf ihre Bahn und

stellten ihre Taschen auf dem Boden vor sich ab. Kurz darauf wurden sie von

einem ihnen unbekannten Mann angesprochen und in der Folge in ein Gespräch

verwickelt. Der Unbekannte nutzte wiederum einen unbeobachteten Moment aus, um

die Taschen der Frauen an sich zu nehmen und anschließend zu flüchten. Als der

Langfinger in einer angrenzenden Parkanlage das Diebesgut nach Wertgegenständen

durchsuchte, verständigte ein zufällig vorbeikommender Passant die Polizei. Noch

vor Eintreffen der Einsatzkräfte flüchtete der Unbekannte, von dem allerdings

eine Personenbeschreibung vorlag. Der 37-jährige Tatverdächtige konnte daraufhin

kurze Zeit später in Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Das Diebesgut wurde sichergestellt.

Den 37-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts des

Diebstahls.

Heppenheim/Weinheim: Mit dem Roller vor der Polizei geflüchtet

Heppenheim/Weinheim (ots) – Am Mittwochabend gegen 21 Uhr fiel einer Streife des

Polizeireviers Weinheim ein Roller auf, welcher ohne Beleuchtung auf der

Bundesstraße (B3) fuhr. Als die Beamtinnen und Beamten den Mann anhalten wollte,

ergriff dieser die Flucht. Die Polizistinnen und Polizisten konnten den

flüchtigen 20-jährigen Zweiradfahrer jedoch schnell anhand des Kennzeichens

ausfindig machen. Dieser räumte schließlich ein, dass er kurz zuvor mit seinem

Roller geflohen war. Den vermeintlichen Grund konnten die Einsatzkräfte schnell

in Erfahrung bringen: Der Mann stand unter Drogeneinfluss und war nicht im

Besitz einer Fahrerlaubnis. Er musste eine Blutprobe auf dem Polizeirevier

abgeben. Er muss jetzt mit einer Anzeige wegen der Fahrt unter

Betäubungsmitteleinfluss und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Hirschberg (ots) – Am Mittwoch kam es gegen Nachmittag in Hirschberg zu einem

Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Fiat übersah einen Rückstau auf der B 3 von

Schriesheim in Richtung Hirschberg und fuhr in Folge dessen auf einen Skoda

Fabia auf. Hierbei erlitt sie leichte Verletzungen und wurde in ein umliegendes

Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Skoda erlitt ebenfalls leichte

Verletzungen und verzichtete auf eine medizinische Behandlung. Es entstand ein

Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.