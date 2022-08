Heidelberg-Kirchheim: Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Im Zeitraum zwischen Dienstag, 19:00 Uhr und Mittwoch, 11:30

Uhr verschafften sich ein oder mehrere, bislang unbekannte, Täter über das

gekippte Fenster im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses im

Margot-Becke-Ring gewaltsam Zutritt zu einer der dortigen Wohnungen und

entwendeten aus dieser einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Weitere Ermittlungen erfolgen, unter Einbeziehung der zentralen Kriminaltechnik

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, zu melden.

Heidelberg: Versuchter Katalysatordiebstahl – wer kann Hinweise geben?

Heidelberg (ots) – Im Zeitraum von Mittwochmorgen, 7:00 Uhr, bis

Mittwochnachmittag, 16:00 Uhr, kam es auf dem Mitfahrerparkplatz

Heidelberg-Schwetzingen zu einem versuchten Diebstahl des Katalysators eines

dort geparkten, silberfarbenen BMWs.

Nach bisherigem Kenntnisstand haben der oder die unbekannten Täter den Pkw des

25-jährigen Geschädigten zunächst auf Holzklötzen aufgebockt und im Anschluss

daran versucht, den am Fahrzeugunterboden verbauten Katalysator abzusägen.

Möglich ist, dass der oder die Täter hierbei beobachtet oder zumindest gestört

wurden, weshalb sie ihr Vorhaben vorzeitig beenden mussten.

Am Auto des Geschädigten entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen

wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat auf dem regelmäßig genutzten

Mitfahrerparkplatz geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

06221/3418-0 mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd in Verbindung zu setzen.

Heidelberg: Unfallflucht mit Sachschaden – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Am Dienstag kam es zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr auf dem

Parkplatz des Alnatura Marktes in der Bahnstadt Heidelberg zu einer

Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines VW Multivan streifte aufgrund zu

geringen Sicherheitsabstands einen geparkten VW Touran. Anschließend flüchtete

sie von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren

Tausend Euro.

Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel.:

06221/99-1700 entgegengenommen.