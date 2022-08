Brand einer Feldfläche

Zu einem Feldbrand kam es gestern Abend gegen 17:45 Uhr auf einer Feldfläche zwischen Kuhardt und Neupotz. Dabei wurden rund 1,5 Hektar Feld beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung wurde eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Betrunkener Radfahrer verursacht Unfall

1,58 Promille sind das Ergebnis des Alkoholtests, den die Polizei gestern Abend gegen 20:30 Uhr in Germersheim bei einem 47-jährigen Radfahrer durchführte. Zuvor hatte der Mann die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und war mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw kollidiert. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Radfahrer erlitt Schürwunden, musste jedoch nicht weiter medizinisch versorgt werden.

Auf der Dienststelle wurde dem Mann dann eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Versuchter Einbruch in Blumengeschäft

Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen dem 09.08 und dem 10.08. in einem Blumengeschäft in der Schwegenheimer Straße in Lingenfeld. Diesmal scheiterten die Täter allerdings beim Versuch, die Terrassentür des Geschäfts aufzubrechen. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 500EUR. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Holzdiebstahl – Zeugen gesucht!

Mehrere Ster Stammholz sind die Ausbeute eines Diebstahls, der sich in der Gewanne Auwinkel bei Kuhardt im Zeitraum vom 06.08.22 bis zum gestrigen Morgen ereignete. Aufgrund der Größe der Stämme dürfte das Holz für den Abtransport vermutlich mit einem Hebekran auf ein geeignetes Fahrzeug oder einen Anhänger geladen worden sein.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Restaurant

Zu einem Einbruch in eine Gaststätte kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Martin-Luther-Weg in Westheim. Die unbekannte Täterschaft gelangte über den rückwärtigen Bereich in das Gebäude und entwendete dort Diebesgut in Höhe von zirka 1200EUR.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Geschwindigkeitskontrollen in der Germersheimer Straße

14 Verwarnungen sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige sind das Ergebnis einer Laserkontrolle, die die Polizei Germersheim am gestrigen Morgen in der Germersheimer Straße in Lingenfeld durchführte. Insgesamt wurden 47 Fahrzeuge gemessen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit bei erlaubten 30km/h betrug 55 km/h.

Hagenbach; Leicht verletzt nach Vorfahrtsmissachtung

Hagenbach; Am 10.08.2022 befuhr um 16:30 Uhr ein PKW Fahrer die Habsburgerallee und wollte an der Einmündung zur L 540 nach links in Richtung Wörth abbiegen. Hierbei übersah der 71-jährige Fahrer einen weiteren PKW. Durch den Zusammenstoß wurde der 71-jähriger Fahrer leicht verletzt und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Kandel; Gegenverkehr übersehen. Fahrer wird leicht verletzt

Kandel; Am 10.08.2022 befuhr gegen 16:00 Uhr ein PKW Fahrer die L 542 von Steinweiler kommend in Richtung Kandel. An der Anschlussstelle Kandel-Nord wollte der Renault Fahrer auf die BAB 65 auffahren. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Citroen, wodurch es zum frontalen Zusammenstoß kam. Der Fahrer des Citroen wurde durch den Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 20000EUR