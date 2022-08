14-Jähriger manipuliert E-Scooter

Die Polizei kontrollierte am Mittwoch (10.08.2022) einen 14-Jährigen, der offensichtlich seinen E-Scooter manipuliert hatte. Der Polizeistreife fiel gegen 21.20 Uhr ein E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen und mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit in der Friesenheimer Straße auf. Beim Erblicken der Polizei versuchte der 14-jährige Fahrer noch der Kontrolle zu entgehen, indem er die Anhaltesignale der Polizei ignorierte und versuchte zu flüchten. Die Flucht dauerte nicht lange und die Polizei stellte den 14-Jährigen. Nach Begutachtung des E-Scooters stellten die Polizeibeamten fest, dass dieser mittels App manipuliert wurde. Die erlaubten 20 Kilometer pro Stunde wurden deutlich überschritten. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 45 Kilometer pro Stunde. Der 14-Jährige wurde anschließend seinen Eltern überstellt.

33-Jähriger fährt 5-Jährige an und flüchtet

Eine 5-Jährige wurde am Mittwoch (10.08.2022) von einem 33-jährigen Pkw-Fahrer erfasst und verletzt. Die 5-Jährige überquerte gegen 22 Uhr mit ihrer Mutter die Frankenthaler Straße, als ein 33-jähriger Pkw-Fahrer die 5-Jähriger mitten auf der Fahrbahn erfasste. Anschließend fuhr der 33-Jährige weiter und flüchtete. Aufmerksame Zeugen filmten mit ihren Smartphones die Flucht, sodass die Polizei mit dem Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs den Fahrer schließlich ermitteln konnte. Das 5-jährige Mädchen kam verletzt in ein Krankenhaus.

Körperverletzung während Busfahrt – Zeugen gesucht

Ein 31-Jähriger wurde am Mittwoch (10.08.2022), gegen 22.35 Uhr, von fünf Jugendlichen im Alter von 14 bis 19 Jahren körperlich attackiert. Der Vorfall ereignete sich in einem Bus kurz vor der Haltestelle Berliner Platz. Der 31-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Die Polizei sucht nun weiter Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Kurz angehalten, aber geflüchtet – Fahrradfahrer leicht verletzt

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer bog am Mittwoch (10.08.2022, 18.10 Uhr) vom Kaiserwörthdamm rechts in die Wegelnburgstraße ein übersah hierbei zwei bevorrechtigte 30 – und 31-jährige Fahrradfahrer. Es kam zur Kollision und beide stürzten. Der unfallverursachende Fahrer eines schwarzen VW Polos stieg direkt aus und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der beiden Fahrradfahrer, stieg aber direkt wieder in seinen Pkw und fuhr davon. Glücklicherweise notierten sich die beiden Radfahrer das Kennzeichen. Die Polizei ermittelt nun den Fahrer des geflüchteten Fahrzeugs. Der 31-jährige Fahrradfahrer verletzt sich hierbei leicht. Der zweite Fahrradfahrer blieb dagegen unverletzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

71-Jähriger touchiert mehrere Fahrzeuge

Ein 71-Jähriger parkte am Mittwoch (10.08.2022) mit seinem Pkw rückwärts in einer Parklücke in der Saarlandstraße ein. Während des Rangierens touchierte er insgesamt drei geparkte Fahrzeuge. Der Halter eines beschädigten Fahrzeugs sprach den 71-Jährigen an, der fest davon ausging, dass er keinen Unfall verursacht hätte. Da der 71-Jährige weiterhin versuchte einzuparken, zog der Halter den Fahrzeugschlüssel aus dem Pkw des 71-Jährigen, um weiteren Schaden zu verhindern. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit noch ermittelt.

Betrügerische Telefonanrufe

Die Polizei registrierte am Mittwoch (10.08.2022) zwei betrügerische Anrufe im Stadtgebiet Ludwigshafen. In einem Fall wurde eine 74-Jährige von einer unbekannten Person angerufen, die über einen angeblichen Gewinn eines Gewinnspiels informierte. In einem anderen Fall wurde eine 58-Jährige von einem angeblichen Europolmitarbeiter telefonisch kontaktiert. Beide Angerufene verhielten sich vorbildlich und beendeten das Gespräch.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht

automatisch ab.

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer

nach.

nach. Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten

immer misstrauisch machen und überprüft werden.

immer misstrauisch machen und überprüft werden. Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten

Messengerdienstes.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema. Über die Hotline 0621 963 – 1515 können sich Senioren über Betrugsdelikte informieren.