Diebstahl von Steuereinheit aus PKW

Schifferstadt

In der Nacht von Dienstag (09.08.2022) auf Mittwoch (10.08.2022) schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines in der Rudolf-Diesel-Straße abgestellten VW Touareg ein. Aus dem Inneren wurde die Steuereinheit und eine Sonnenbrille entwendet. Der Gesamtschaden steht noch nicht fest. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Einbruchsprävention

Limburgerhof/Waldsee

Am gestrigen Nachmittag führte die Polizeiinspektion Schifferstadt mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei im Hinblick auf die Einbruchsprävention verstärkt Kontrollen durch. Hierfür wurden in Limburgerhof in der Neuhofener Straße (Bereich Rudolf-Wihr-Schule) und in Waldsee in der Rehhütter Straße (Bereich Friedhof) Kontrollstellen eingerichtet. Bei den Kontrollen wurde ein Gurtverstoß geahndet und vier Mängelberichte ausgestellt. Hinweise auf Einbruchsdelikte konnten keine erlangt werden.