Polizeipräsidium Rheinpfalz

Sekundenschlaf führt zu einem geschätzten Schaden von ca. 23.800 EUR

Nach eigenen Angaben fiel ein 20-jähriger aus Mannheim beim Befahren der Burgstraße mit seinem Toyota gegen Mitternacht in einen Sekundenschlaf. Infolgedessen fuhr er am rechten Fahrbahnrand auf einen ordnungsgemäß geparkten VW Polo und schob diesen auf zwei weitere parkende PKW. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 23.800 EUR. Hinweise auf Alkohol- oder Drogeneinfluss ergaben sich bei dem jungen Fahrer nicht. Bei dem Aufprall zog er sich eine blutende Nase zu, er wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Kontrollen im Stadtgebiet

Am gestrigen Tag führte die Polizei Speyer diverse Fußstreifen im Stadtgebiet Speyer mit dem Ziel der Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität durch. Hierbei konnte im Schützenpark eine fünfköpfige Gruppe von amtsbekannten Jugendlichen und Heranwachsenden festgestellt, kontrolliert und durchsucht werden. Dies führte bei einer 19-jährigen aus Harthausen zum Auffinden eines Joints sowie eines Grinders mit Cannabisanhaftungen. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.

LKW fährt auf Verkehrsinsel

Vermutlich auf Grund eines medizinischen Notfalls kam es am gestrigen späten Vormittag in der Industriestraße zu einem Verkehrsunfall. Zeugen meldeten einen LKW, der sehr langsam die Industriestraße entlanggefahren und letztlich auf besagter Verkehrsinsel zum Stehen gekommen sei, nachdem dort durch den LKW 3 Verkehrszeichen abgeknickt wurden. Der Fahrer klagte über Schmerzen in der Brust und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein örtliches Krankenhaus verbracht.