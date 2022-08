Herxheim – Polizeilicher Einsatz in Herxheim

Am 10.08.2022, gegen 18:20 Uhr, gingen bei der Polizei Landau mehrere Meldungen über einen Mann mit zwei Messern in der Unteren Hauptstraße ein. Gemäß unseres vorbereiteten Einsatzkonzepts wurde die Örtlichkeit sofort mit starken Polizeikräften aufgesucht. Der Mann, ein 53-Jähriger, konnte dort angetroffen und widerstandlos in Gewahrsam genommen werden. Die Messer hatte er nicht mehr bei sich. Aufgrund seiner psychischen Verfassung wurde der 53-Jährige in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Birkweiler – Betrunken Unfall gebaut

Rund 7000 Euro Sachschaden verursachte eine 52-jährige Autofahrerin am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall in Birkweiler. Die 52-Jährige hatte die L507 von Albersweiler in Richtung Siebeldingen befahren und wollte nach rechts auf die L508 in Richtung Birkweiler abbiegen. Hierbei kam sie aufgrund ihrer Alkoholisierung von der Fahrbahn ab, beschädigte eine Lichtzeichenanlage der Deutschen Bahn und kollidierte anschließend mit einer Verkehrsinsel. Die 52-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt, ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Autofahrerin einen Wert von 1,9 Promille, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Randalierer in Albersweiler

In der Nacht vom 08.-09.08.2022 wurde von unbekannten Tätern eine Sitzbank vom Friedhof entwendet und anschließend im Weinberg zerstört und am und 10.-11.08.2022 wurde in den Straßen Auf der Lehr und Siebenmorgenstraße Gullideckel ausgehoben. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiwache Annweiler unter 06346-964619.

Oberotterbach Diebstahl eines Wassertanks und von Kraftstoff

In der Nacht von 09./10.08.2022 wurde von einem umzäunten Grundstück in der Gemarkung „Auf der Apfelshöhe“ bei Oberotterbach ein Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 1000 Liter entwendet. Wieviel Wasser sich zur Tatzeit in dem Tank befand ist bislang nicht bekannt. In der gleichen Nacht wurde von einem nahegelegenen Recyclinghof an mehreren Baufahrzeugen 2000 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. In beiden Fällen werden Zeugen gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.