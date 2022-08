Mit dem Fahrrad auf Streife

Kaiserslautern (ots) – Mit dem Fahrrad waren Einsatzkräfte der Polizeiinspektion

1 am Mittwoch auf Streife. Während ihrer „Tour“ nahmen sie mehrere

Ordnungswidrigkeits- und Strafanzeigen auf.

Unter anderem fiel den Polizeibeamten in der Innenstadt ein Fahrradfahrer auf,

der während der Fahrt sein Smartphone benutzte. Der Mann wurde gestoppt und

kontrolliert. Ihm droht nun ein Bußgeld in Höhe von 55 Euro.

Außerdem wurden die Polizisten im Akazienweg angesprochen und auf eine

Unfallflucht aufmerksam gemacht. Hier hatte ein Lkw-Fahrer beim Rückwärtsfahren

ein geparktes Fahrzeug touchiert und leicht beschädigt, war aber anschließend

weitergefahren. Ein Zeuge hatte alles gesehen und den Halter des Wagens

informiert. Die Polizisten machten den verantwortlichen Fahrer ausfindig und

konnten an seinem Lkw die „passenden“ Schäden finden. Der Mann gab an, nichts

von der Kollision bemerkt zu haben.

Darüber hinaus leitete die Fahrradstreife zwei Ermittlungsverfahren wegen

Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. In einem Fall war den Beamten am

St.-Martins-Platz ein verdächtiger Geruch in die Nase gestiegen. Sie

kontrollierten daraufhin zwei Personen, die in der Nähe auf einer Bank saßen.

Dabei fanden sie in der Handtasche einer Frau mehrere Cannabisblüten. Die

55-Jährige gab an, die Blüten von einem Mann auf der Straße gekauft zu haben.

Die Ermittlungen laufen.

Beim zweiten Fall wurden die polizeilichen Radfahrer am Willy-Brandt-Platz auf

drei junge Männer aufmerksam, die dort herumsaßen. Einer von ihnen war gerade

dabei, eine Filterzigarette „auseinanderzubauen“ und den Tabak zu entnehmen.

Beim Anblick der Polizisten unterbrach er sein „Werk“ und tat so, als sei nichts

gewesen. Für die Polizisten war das Beobachtete jedoch Grund genug für eine

genauere Kontrolle. Dabei versuchte ein anderer Mann aus der Dreier-Gruppe,

einen in Folie eingewickelten Brocken aus seiner Bauchtasche verschwinden zu

lassen. Aber auch das fiel den Beamten auf. Das Haschisch wurde sichergestellt

und der 24-Jährige über seine Rechte und Pflichten aufgeklärt… |cri

Im Schwimmbad beklaut

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Während er sich mit seinem Enkel im

Schwimmbad aufhielt, ist ein Mann aus dem Landkreis bestohlen worden. Wie der

69-Jährige jetzt bei der Polizei anzeigte, hatte er am Freitag das Freibad

besucht. Und weil er vermutlich mit voller Aufmerksamkeit mit seinem Enkel

beschäftigt war, bemerkte er nicht, dass sich jemand an seinen Sachen zu

schaffen machte und sich den Geldbeutel unter den Nagel riss – Inhalt: etwa 100

Euro Bargeld, EC-Karte, Führerschein und Personalausweis. Die Tatzeit liegt

zwischen 12 und 13 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht.

Unser Tipp: Beim Besuch solcher Freizeiteinrichtungen sollten Wertsachen in

dafür vorgesehenen, verschließbaren Fächern deponiert werden. Und vor allem: Am

besten immer nur das Notwendigste mitnehmen, keine größeren Bargeldbeträge! |cri

Die Nachwirkungen einer Trunkenheitsfahrt…

Kaiserslautern (ots) – Damit hat ein junger Mann aus dem Stadtgebiet offenbar

nicht gerechnet: Der (Noch-)17-Jährige war im April bei einer Verkehrskontrolle

am späten Abend in der Altstadt aufgefallen, weil er mit einem E-Scooter

unterwegs war und stark nach Cannabis roch. Bei der Kontrolle zeigte er zudem

drogentypische Auffälligkeiten und gab schließlich auch zu, zwei Stunden zuvor

einen Joint geraucht zu haben. Bei einer Durchsuchung seiner Sachen wurden

entsprechende Utensilien gefunden.

Weil die Ermittler den Verdacht hatten, dass hier „mehr“ dahintersteckt,

beantragten sie einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnräume des Jugendlichen.

Und nachdem der Beschluss nun vorlag, konnte die Wohnung am Dienstag unter die

Lupe genommen werden.

Der 17-Jährige war zwar nicht zu Hause, aber die Beamten verschafften sich mit

Hilfe eines Schlüsseldienstes Zugang zu den Räumen – und siehe da: Sie fanden

diverse Reste von Betäubungsmitteln, mehrere Artikel für den Drogenkonsum, einen

Schlagring sowie eine Warnbake inklusive Beleuchtung. Neben den Verstößen gegen

das Betäubungsmittelgesetz wird deshalb jetzt gegen den Jugendlichen auch wegen

Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie wegen Diebstahls strafrechtlich

ermittelt. |cri

Rauchmelder und Brandgeruch

Kaiserslautern (ots) – Ein aufmerksamer Anwohner hat der Polizei am

Mittwochvormittag aus der Haspelstraße einen piepsenden Rauchmelder sowie einen

brenzligen Geruch gemeldet. Die ausgerückte Streife bestätigte vor Ort sehr

starken Brandgeruch sowie Rauch aus einem Appartement.

Weil auf Klopfen an der Wohnungstür niemand öffnete und unklar war, ob sich der

Bewohner möglicherweise in den Räumen aufhielt, wurde die Tür gewaltsam

geöffnet. Es war niemand zu Hause, aber zwei Platten des Elektroherds waren

angeschaltet und darauf lag noch glimmendes Papier. Auch die Feuerwehr suchte

anschließend die Räume noch einmal ab, löschte den Brand und lüftete sowohl die

Wohnung als auch den Flur und das Treppenhaus.

Unterdessen machten die Polizeibeamten den Wohnungsmieter ausfindig. Er war

unterwegs, kam aber zurück zu seiner Wohnung und konnte sich den Vorfall nicht

erklären. Zum Glück blieb der Schaden – dank des Zeugenhinweises – gering. |cri

Hausfassade fängt Feuer

Schneckenhausen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – An einem Wohnhaus in der

Bergstraße ist es am Mittwochnachmittag zu einem Brand gekommen. Aus noch

ungeklärter Ursache fingen ein Teil der Fassade sowie der darunter liegenden

Dämmung Feuer.

Ein Bewohner wurde gegen 15.45 Uhr auf den Brandgeruch aufmerksam und entdeckte

dann das Feuer im Bereich eines Balkons. Er begann sofort mit Hilfe des

Gartenschlauchs mit ersten Löschversuchen. Die Feuerwehr übernahm dann die

vollständige Löschung der Flammen und suchte auch nach weiteren Glutnestern

unter der Fassadenverkleidung.

Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. Die Kripo

hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. |cri

Drogen sichergestellt und vernichtet

Kaiserslautern (ots) – Während einer Streifenfahrt am Mittwochnachmittag haben

zwei junge Fußgänger in der Schneppbachstraße die Aufmerksamkeit der Polizisten

auf sich gezogen. Als die Beamten den Wagen wendeten, um sich das Duo nochmal

genauer anzuschauen, konnten sie sehen, wie die beiden jungen Männer die

Richtung wechselten und in die Augustastraße liefen.

Das Duo wurde einer Kontrolle unterzogen. Dabei kam heraus, dass beide schon

häufiger wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgefallen sind. Bei

einer Durchsuchung ihrer Sachen wurden dann auch prompt verschiedene Ziptütchen

mit unterschiedlichen Substanzen sowie ein angerauchter Joint gefunden.

Zur Herkunft der Rauschmittel wollten beide keine Angaben machen. Mit der

Vernichtung der Substanzen waren sie einverstanden. Die weiteren Ermittlungen

laufen. |cri

Vorsicht wachsamer Nachbar!

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Am Mittwochabend hat sich gezeigt,

wie wichtig ein wachsamer Nachbar ist. Über die Onlinewache zeigte ein

42-jähriger Mann aus Queidersbach am Mittwoch den Diebstahl von diversen

elektronische Geräten aus dem Juli an. Die Geräte hatte er am Montagabend, 11.

Juli vor seine Haustüre gestellt, um sie am nächsten Tag verladen zu können. In

der Nacht auf den 12. Juli beobachtete dann eine Nachbarin, dass ein fremder

Mann die Gegenstände in seinen Wagen lud. Sie fertigte ein Video des Mannes und

seines Autos, darauf erkennbar das Kennzeichen. Daraufhin fuhren die Beamten am

Mittwochabend die Halteranschrift an. Sie trafen auf den Partner der Halterin,

der zweifelsfrei als der Mann in dem Video identifiziert werden konnte. Er gab

den Diebstahl zu und händigte alle Wertgegenstände aus. Nach Sicherstellung und

Dokumentation wurden die Geräte wieder dem 42-Jährigen ausgehändigt. Die

weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Auto immer abschließen!

Kaiserslautern (ots) – Dass man nicht „vergessen“ sollte, sein Auto

abzuschließen, hat am Mittwoch ein 66-jähriger Mann gelernt. Er meldete der

Polizei, dass ihm eine Tasche aus seinem Pkw entwendet wurde. In der Tasche

waren unter anderem Bargeld, Bankkarte, Personalausweis und der

Versicherungsschein sowie die Betriebserlaubnis eines Rollers. Um bei einem

Bekannten etwas abzuholen, hatte der Mann sein Auto gegen 21:50 für ein paar

Minuten in der Forellenstraße abgestellt. Der Pkw war nicht abgeschlossen.

Deshalb: Autos unbedingt immer verschließen – egal, ob der Wagen nur für wenige

Minuten oder mehrere Stunden abgestellt wird! |elz

Versucht, vor Kontrolle zu flüchten

Kaiserslautern (ots) – Ein Rollerfahrer ist am Mittwochabend in der

Rudolf-Breitscheid-Straße vor der Polizei geflüchtet. In der Spitalstraße konnte

der 22-Jährige gestoppt werden. Der amtsbekannte Mann fiel einer Streife kurz

nach 18 Uhr auf einem schwarzen Roller an einer Ampel in der

Rudolf-Breitscheid-Straße auf. Aus vorangegangenen Einsätzen war den Beamten

bekannt, dass der Mann keine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Die Polizisten

wollten ihn kontrollieren. Doch statt die Anweisung der Beamten vom Roller zu

steigen, zu befolgen, fuhr der 22-Jährige los. Er überfuhr dabei den Gehweg und

mehrere Kreuzungen bei Rot. Hierbei kann es zur Gefährdung anderer

Verkehrsteilnehmer gekommen sein. Zeugen und mögliche Geschädigte werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. Die Polizeistreife nahm die Verfolgung

auf. In der Spitalstraße bog der Flüchtige in einen Innenhof ein. Dort stoppten

die Polizisten den 22-Jährigen. Es bestätigte sich, dass er nicht im Besitz

einer Fahrerlaubnis ist. Ebenfalls war ein nicht gültiges

Versicherungskennzeichen von 2019 an dem Kleinkraftrad befestigt. Der Roller

sowie der dazugehörige Schlüssel wurden sichergestellt. Auf den Mann kommt nun

eine Strafanzeige wegen Fahresn ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das

Pflichtversicherungsgesetz, Kennzeichenmissbrauch und Straßenverkehrsgefährdung

zu. Ebenfalls müssen noch die Eigentumsverhältnisse des Rollers ermittelt

werden. |elz

E-Bike gestohlen

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein E-Bike im Wert von circa 4.000

Euro haben sich Diebe zwischen Sonntag und Montag unter den Nagel gerissen. Der

Besitzer hatte das Elektro-Fahrrad bei einem Bekannten in einer Scheune in der

Hauptstraße in Weilerbach abgestellt. Am Sonntagmorgen, gegen acht Uhr, hatte

der Bekannte das Fahrrad gesehen. Als er am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, an

der Scheune war, fiel ihm auf, dass das Vorhängeschloss demoliert war und das

E-Bike fehlte. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Diebstahls und fragt: Wem

ist das schwarze E-Bike der Marke GIANT aufgefallen? Wer hat Verdächtiges

wahrgenommen oder kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2250 an die Polizei Kaiserslautern zu wenden. |elz