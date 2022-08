Frankfurt-Westend: Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Streifenwagens

Frankfurt (ots) – (fue) Am Mittwoch, den 10. August 2022, gegen 06.55 Uhr, waren

zwei Funkstreifenwagen unterwegs mit Sondersignalen zu einem Einsatz in der

Taunusstraße (siehe hierzu Meldung Nummer: 220810 – 0894

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Bedrohung mit „Schusswaffe“).

Mit Sondersignalen befuhren die beiden Wagen die Bockenheimer Landstraße in

Richtung der Alten Oper. An der Kreuzung zur Mendelssohnstraße kam es

schließlich zu einem Unfall mit einem Pkw der Marke BMW. Nachdem der erste

Streifenwagen die Kreuzung passiert hatte, fuhr der 30-jährige Fahrzeugführer

des BMW in die Kreuzung ein, um die Bockenheimer Landstraße zu überqueren und in

der Siesmayerstraße weiterzufahren. Dabei kam es zum Zusammenprall mit dem

zweiten Streifenwagen, einem Opel Zafira. Dabei wurden die beiden Insassen des

BMW, der 30-jährige Fahrer und sein 31-jähriger Mitfahrer, leicht verletzt. Der

Fahrer konnte nach erfolgter Behandlung in einem Krankenhaus wieder entlassen

werden, der Beifahrer wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Auch die drei

in dem Streifenwagen befindlichen Beamten wurden leicht verletzt. Auch sie

konnten nach erfolgter ambulanter Behandlung entlassen werden. An den beiden

Autos entstand erheblicher Sachschaden.

Frankfurt-Fechenheim: Paar bei Auseinandersetzung verletzt

Frankfurt (ots) – (dr) Am Sonntagnachmittag (07. August 2022) kam es in

Fechenheim zu einem Vorfall, bei dem eine 29-jährige Frau und ein 48-jähriger

Mann durch einen bislang unbekannten Täter verletzt wurden.

Das Paar hielt sich bisherigen Erkenntnissen nach gegen 12:10 Uhr vor einem

Hotel in der Hanauer Landstraße auf und geriet in verbale Streitigkeiten, als

sich ein zunächst Unbeteiligter einmischte. In der Folge entwickelte sich eine

körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Unbekannte die beiden

Geschädigten mutmaßlich mit einem Messer verletzte. Nach der Tat flüchtete der

Angreifer zu Fuß in Richtung Mainkurkreisel. Eine umgehend eingeleitete Fahndung

verlief ohne Ergebnis.

Während der 48-Jährige durch die Tat schwere Verletzungen davontrug und in einem

Krankenhaus verblieb, konnte die 29-jährige Frau nach ambulanter Behandlung

wieder entlassen werden.

Der unbekannte Mann soll etwa 40 Jahre alt, circa 180 cm groß und von schlanker

Statur gewesen sein. Er habe zudem eine Glatze und einen schwarzen Bart getragen

und osteuropäisch ausgesehen. Bekleidet sei er mutmaßlich mit einem dunklen

T-Shirt und einer schwarzen, Trainingshose mit weißen Applikationen gewesen.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen eines versuchten

Tötungsdelikts aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Angaben zu der Tat und /

oder dem Täter machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069

/ 755 51199 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Gutleutviertel: Raub im Wiesenhüttenweg

Frankfurt (ots) – (lo) Am Mittwochabend (10. August 2022), gegen 17:48 Uhr,

raubten zwei bislang unbekannte Männer einen 53-jährigen Mann im Wiesenhüttenweg

aus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen brachten die unbekannten Täter den Geschädigten

nach einer verbalen Auseinandersetzung zu Boden. Hierbei nahmen Sie dem

53-Jährigen seine Bauchtasche samt Bargeld, sein Mobiltelefon sowie sein

weiß-rotes Fahrrad der Marke „Cube“ weg und flüchteten über die Gutleutstraße in

Richtung Osten. Die Tat konnte durch Zeugen beobachtet werden. Eine Fahndung

verlief negativ. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Frankfurter

Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069-755 51499 in Verbindung zu setzen oder

sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Versuchter Taschendiebstahl

Frankfurt (ots) – (lo) Am Mittwochnachmittag (10. August 2022) versuchten zwei

Männer (29 und 26 Jahre) einen 43-jährigen Mann zu bestehlen.

Zivilkräfte der Frankfurter Polizei konnten gegen 14:50 Uhr beobachten, wie sich

die beiden Täter den am Boden schlafenden Geschädigten näherten. Die

Taschendiebe begaben sich wechselseitig neben den 43-Jährigen und durchsuchten

seine Hosentaschen. Nicht fündig geworden, ließen Sie den Geschädigten

weiterschlafen und versuchten sich von der Örtlichkeit zu entfernen. Es erfolgte

die Festnahme durch die eingesetzten Polizeikräfte.

Der 29-Jährige Beschuldigte wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen

entlassen. Aufgrund von bestehenden Haftgründen wird der 26-jährige Täter im

Verlauf des heutigen Tages dem Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt-Griesheim: Arbeitsunfall

Frankfurt (ots) – (fue) Am Mittwoch, den 10. August 2022, gegen 16.50 Uhr,

fanden auf einem Grundstück in der Auerhahnstraße Baumschnittarbeiten statt.

Dabei wurde der 63-jährige Mitarbeiter einer damit beauftragten Firma von einem

ca. 50 cm langen und etwa 30 kg schweren Holzstück getroffen, welches ein

anderer Mitarbeiter abgesägt hatte.

Der 63-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort

verstarb. Das Holzstück war aus einer Höhe von etwa 15 Metern herabgefallen. Der

zweite Mitarbeiter erlitt einen Schock und musste in ein Krankenhaus verbracht

werden.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

August 2022: Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz

Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3,

Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim August 2022: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße,

Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66

Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring August 2022: Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer

Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser

Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße August 2022: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz

Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer

Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3 August 2022: Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5,

Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

„Naschkatze“ wird dem Haftrichter vorgeführt

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

Frankfurt am Main (ots) – Beamte der Bundespolizei konnten am Mittwochnachmittag

einen 38-jährigen wohnsitzlosen Mann festnehmen, der im Hauptbahnhof Frankfurt

mehrere Süßwaren aus unterschiedlichen Geschäften entwendete.

Auffällig wurde der Mann nach einem Diebstahl, bei dem er insgesamt 40 Packungen

Kaubonbons an sich nahm und ohne zu bezahlen das Geschäft verließ.

Doch wie sich im Rahmen der weiteren Ermittlungen herausstellte war dies nicht

seine einzige Tat. Es konnte festgestellt werden, dass der 38-Jährige bereits

zuvor mehrfach Süßigkeiten und ein Süßgetränk im Gesamtwert von knapp 23 Euro

aus einem anderen Geschäft entwendete. Die Tathandlungen wurden hier durch die

Mitarbeiter nur nicht unterbunden, aus Angst der Mann könne ein Messer mit sich

führen, wie es bei zurückliegenden Taten der Fall war.

Zusammengefasst entwendete der 38-jährige Mann Süßwaren im Gesamtwert von etwa

75 Euro. Die vermehrten Taten und die Tatsache, dass der Mann ohne festen

Wohnsitz in Deutschland ist, waren Grund genug für die anstehende

Haftrichtervorführung am heutigen Tag.