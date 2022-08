Rauschenberg: Fahrzeugbrand nach Unfall

Mit einem großen Verkehrsschild, einem Leitpfosten und einem Zaun kollidierte ein 32-jähriger Renault-Fahrer, nachdem er am Donnerstag, 11. August, gegen 0.20 Uhr nach rechts von der B3 Richtung Schönstadt abkam. In der Folge schleuderte das Auto durch eine Baumreihe in den Garten eines Grundstücks in der Straße Schöne Aussicht, überschlug sich, kam auf dem Dach liegend zum Stillstand und geriet dann noch in Brand. Während der Löscharbeiten war zunächst nicht klar, ob sich noch Personen im Fahrzeug befanden. Schließlich gab es die Gewissheit, dass das Auto leer war. Der 32-Jährige hatte sich offenbar unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Flucht war jedoch nur von kurzer Dauer, da eine RTW-Besatzung den schwerverletzten, ansprechbaren Marburger in der Nähe antraf. Zur Versorgung seiner Verletzung kam er ins Krankenhaus, wo ein Arzt aufgrund von Alkoholgeruch auch eine Blutentnahme durchführte. Weitere Insassen befanden sich nicht im Auto. Der Renault brannte vollkommen aus, der Schaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Hinzu kommen die Schäden am Grundstück (Zaun, Baumreihe) von rund weiteren 8.000 Euro und etwa 3.000 Euro hohe Schäden am Schild und Leitpfosten. Für die Dauer der Arbeiten am Unfallort war die B3 in beide Richtungen etwa eine Stunde komplett gesperrt.

Kirchhain: BMW im Graben

Durch Zufall entdeckte eine vorbeifahrende RTW-Besatzung am Donnerstag, 11. August, einen PKW im Graben an der L 3073 zwischen Kirchhain und Rauschenberg. Die unverletzte 22-jährige Fahrerin aus Wohratal gab an, gegen 0.55 Uhr einem Reh ausgewichen und in der Folge von der Fahrbahn abgekommen zu sein. Offenbar entstanden bei dem Unfall keinerlei Schäden. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab bei der noch in der Probezeit befindlichen Fahrerin einen Wert von 0,2 Promille.

Bad Endbach: Marmortischplatte entwendet

Bei einem Einbruch in eine Gartenhütte in der Lerchstraße entwendeten Diebe zwischen 17 Uhr am Mittwoch, 10. August, und 9 Uhr am Donnerstag eine Tischplatte aus Marmor im Wert von etwa 50 Euro und verursachten zudem Schäden in Höhe von etwa 100 an der Tür und dem Schloss. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).