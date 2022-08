Gießen: Diebstahl von E-Mountainbike

Rund 5.800 Euro beträgt der Wert des E-Mountainbikes, das Diebe zwischen 22.15 Uhr am Mittwoch, 10. August, und 0.40 Uhr am Donnerstag entwendeten. Im Tatzeitraum stand das grüne Haibike-Pedelec angeschlossen an ein Treppengeländer im Wartweg. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Gießen: Kontrollen

Zwischen 12 Uhr und 20 Uhr erhielt die Gießener Polizei am Mittwoch, 10. August, Unterstützung von der Bereitschaftspolizei, die in diesem Zeitraum im Zuge des Konzepts „Sicheres Gießen“ in der Innenstadt unterwegs war. Insgesamt kontrollierten die Beamtinnen und Beamten dabei etwa zwei Dutzend Personen. Bei Kontrollen am Messeplatz und in der Straße Auf der Bach fanden sie bei insgesamt vier Gießenern Drogen in geringer Menge. Dabei handelte es sich in drei Fällen um Cannabis, eine Person hatte zusätzlich auch noch Amphetamine in geringer Menge bei sich. Die Beamten stellten die Drogen sicher und fertigten entsprechende Anzeigen.

Gießen: Im Klassenraum gezündelt

Offenbar stiegen Unbekannte durch ein Fenster in die Schule im Alten Steinbacher Weg ein und zündeten in einem Klassenzimmer Papier an. Zwischen Dienstag, 9. August, 18 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, entstand dadurch nur geringer Schaden an einer Tür und einer Wand, da das Feuer vermutlich von alleine wieder erlosch. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro. Die Kripo Gießen bittet um Zeugenhinweise: Wem sind im genannten Zeitraum Personen auf dem Schulgelände aufgefallen? Wer kann sie beschreiben? Wer kann den Tatzeitraum eingrenzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Gegen Verkehrsinsel geprallt

Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 35-jähriger Gießener am Mittwoch, 10. August, von der Rödgener Straße ab und prallte in Höhe der Monroestraße gegen eine Verkehrsinsel (Querungshilfe für Fußgänger). Dadurch entstand gegen 18.40 Uhr ein Totalschaden an dem Ford, der in der Folge abgeschleppt werden musste. Der Fahrer blieb unverletzt.