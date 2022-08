Nach Ausrufen verbotener Parolen: Zwei Täter greifen Frau an; Zeugen gesucht

Kassel-Mitte: Hinweise auf zwei unbekannte Männer, die am gestrigen Mittwochabend in der Mauerstraße verbotene Parolen ausgerufen und anschließend eine blinde Frau angegriffen haben sollen, suchen die Ermittler der Kasseler Polizei. Wie das Opfer den gerufenen Polizisten des Innenstadtreviers schilderte, stand sie gegen 22:30 Uhr an der Bushaltestelle, als sie zwei Männer in der Nähe mehrfach „Sieg Heil“ rufen hörte. Sie forderte die Unbekannten auf, diese Ausrufe zu unterlassen, woraufhin die beiden Täter an sie herantraten, sie als „Nazi“ und „Rassist“ beleidigten und sie anschließend angriffen, so die Frau aus Kassel. Nachdem die Männer sie zu Boden geschlagen und sie getreten hätten, seien sie in unbekannte Richtung geflüchtet. Das Opfer erlitt keine sichtbaren Verletzungen, wurde aber von einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahndung der Polizei nach den beiden Tätern, die Deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben sollen, verlief ohne Erfolg.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Imbissbesitzer ertappt nachts Einbrecher: Kripo sucht Zeugen in Vellmar

Vellmar (Landkreis Kassel): Der Besitzer eines Imbisses im Mittelring in Vellmar hat in der Nacht zum heutigen Donnerstag einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Als er den Täter ansprach, drohte dieser mit einem Gegenstand in der Hand, vermutlich eine Stange, und flüchtete im Anschluss ohne Beute in Richtung Rathausplatz. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen Zeugen, die Hinweise auf den Einbrecher geben können. Es soll sich um einen 18 bis 20 Jahre alten und ca. 1,75 Meter großen Mann mit sportlicher Statur gehandelt haben, der eine dunkle Sportjacke mit Kapuze trug und akzentfrei Deutsch sprach.

Der Besitzer war gegen 3:25 Uhr zu dem Imbiss gekommen und auf den Einbrecher getroffen, der mit einem Werkzeug versuchte die Terrassentür am Gebäude aufzuhebeln. Die nach seinem Notruf sofort eingeleitete Fahndung nach dem ertappten und geflüchteten Täter verlief anschließend ohne Erfolg. Wie sich bei der Tatortaufnahme herausstellte, hatte der Täter zuvor bereits eine Scheibe eingeschlagen, war aber noch nicht in den Imbiss gelangt. Der angerichtete Gesamtschaden beläuft sich auf 1.500 Euro.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht Verdächtiges im Bereich des Tatorts beobachtet haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

Senior in Lohfelden nach dem Einkaufen bestohlen: Hinweise auf Trickdiebe erbeten

Lohfelden (Landkreis Kassel): Ein hochbetagter Mann wurde am gestrigen Mittwochmorgen in Lohfelden Opfer eines Trickdiebstahls. Ein unbekannter Täter hatte den Senior aus Lohfelden auf seinem Nachhauseweg nach dem Einkaufen angesprochen und ihm ein Handy vorgehalten, um ihm darauf etwas zu zeigen. Kurze Zeit später musste der Lohfeldener das Fehlen seiner Geldbörse aus einer Tasche feststellen, die an seinem Rollator hing. Die Ermittler der Regionalen Ermittlungsgruppe suchen nun nach Zeugen.

Wie der bestohlene Mann den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost schilderte, lief er gegen 11:15 Uhr nach dem Einkaufen nach Hause, als ihm im Faustmühlenweg im Bereich der Fußgängerbrücke über den Wahlebach plötzlich der Unbekannte das Handy vor das Gesicht hielt, um ihm angeblich etwas zu zeigen. Diesen Moment der Ablenkung nutzte offenbar der Komplize, um unbemerkt das Portemonnaie samt Bargeld und Papieren aus der Tasche am Rollator zu stehlen. Bei dem Täter, der den Senior mit dem Handy ablenkte, soll es sich um einen 30 bis 40 Jahre alten, 1,75 bis 1,80 Meter großen Mann mit kurzen dunklen Haaren gehandelt haben.

Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Trickdiebstahl gemacht hat und Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei Kassel.

Einbrüche in Discounter und Sonnenstudio: Täter flüchtet mit rotem Audi A1; Kripo sucht Zeugen

Kassel-Nord und -Jungfernkopf: Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Donnerstag in einen Discounter in der „Schenkebier Stanne“ und ein Sonnenstudio in der Straße „Zum Hirtenkamp“ eingebrochen. Ob beide Taten auf das Konto ein und desselben Täters gehen, ist noch nicht bekannt. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo erhoffen sich durch die Veröffentlichung der Fälle insbesondere, Hinweise auf einen zur Flucht genutzten roten Audi A1 zu bekommen.

Der Einbruch in den Discounter in der Kasseler Nordstadt hatte sich nach Auswertung der Sicherheitstechnik gegen 3:50 Uhr ereignet. Der Täter hatte sich über ein aufgebrochenes Fenster Zutritt in die Toilette des Geschäfts verschafft. Die anschließenden Versuche des Einbrechers, in das abgeschlossene Büro einzudringen, scheiterten, sodass er ohne Diebesgut flüchtete.

Gegen 4:20 Uhr kam es zu der Tat am Jungfernkopf. Beim Einwerfen der Scheibe des Sonnenstudios war der Täter von einem Zeugen beobachtet worden, der die Polizei alarmierte. Bei Eintreffen der hinzugeeilten Streifen fehlte von dem geflüchteten Einbrecher, der Bargeld erbeutet hatte, bereits jede Spur. Mit seinem Vorgehen richtete er einen Schaden von rund 4.000 Euro an. Der Zeuge beschrieb den Polizeibeamten einen ca. 40 Jahre alten Mann mit korpulenter Statur, heller Haut und dunklen Haaren. Er flüchtete vom Tatort mit einem roten Audi A1, der auf beiden Seiten einen weißen Streifen auf Griffhöhe hatte.

Hinweise zu den Einbrüchen oder auf das Fahrzeug werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Roter Mazda CX 5 in Waldau gestohlen: Zeugenhinweise erbeten

Kassel Waldau: Autodiebe haben im Laufe der vergangenen Nacht in der Waldemar-Petersen-Straße, Ecke Liegnitzer Straße, in Kassel einen roten Mazda CX 5 gestohlen. Von dem fünf Jahre alten SUV mit dem amtlichen Kennzeichen KS-JM 417 im Wert von 20.000 Euro fehlt trotz europaweiter Fahndung bislang jede Spur. Wann genau in der Nacht die Täter zuschlugen und wie sie dabei vorgingen, ist aktuell noch unklar.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für KFZ-Diebstähle zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl des roten Mazda CX 5 gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.