Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Verkehrsunfall

Fulda. Ein 20-jähriger Honda-Fahrer aus dem Landkreis Bad Kissingen wurde bei einem Unfall am Mittwoch (10.08.) leicht verletzt. Er befuhr gegen kurz vor 18 Uhr die Johannesberger Straße in Fahrtrichtung Frankfurter Straße. Nach einer Linkskurve kam er dabei aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

Polizeistation Fulda

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg a.d. Fulda. Eine bis dato unbekannte Pkw-Fahrerin fuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen am Mittwochabend (10.08.), gegen 18.20 Uhr, beim Abbiegen von der Finkenstraße in die Hermann-Löns-Straße gegen ein dort wartendes Auto und entfernte sich anschließend ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg/F., 06623/9370 oder über die Online-Wache www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bebra. Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Bebra fuhr am frühen Donnerstagmorgen (11.08.), gegen 5.10 Uhr, von einem Tankstellegelände auf die Hersfelder Straße auf. Ein 62-jähriger Fahrer eines Rollers musste daraufhin nach vorliegenden Erkenntnissen eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und stürzte hierdurch. Der Mann wurde leicht verletzt. An dem Roller entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen auf etwa 1.300 Euro.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

Alleinunfall

Neuenstein. Am Mittwoch (10.08.), gegen 8:30 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Mann aus Neuenstein mit einem VW Golf die Kreuzeichenstraße in Obergeis aus Richtung Kirchheim kommend in absteigender Richtung. In Höhe der Hausnummer 44 kam der Mann aus noch unklarer Ursache in einer Rechtskurve mit gleichzeitiger Fahrbahnverengung nach links von der Fahrbahn ab und stieß auf einem künstlich angelegten Grünstreifen gegen einen dort angepflanzten Baum. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.350 Euro.

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Freitag (05.08.), gegen 13:30 Uhr, befuhren ein 42-jähriger Mann aus Idstein mit einem Audi A3 und ein 65-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem Daimler E350 den linken von zwei Fahrstreifen für den Geradeausverkehr der Frankfurter Straße aus Richtung Innenstadt in Fahrtrichtung Hauneck. Der 42-Jährige stand dort nach derzeitigen Erkenntnissen verkehrsbedingt mit seinem Pkw an einer Rotlicht zeigenden Ampel. Als die Ampelschaltung wechselte, fuhr der Bad Hersfelder aus noch ungeklärter Ursache auf das Fahrzeug des Mannes aus Idstein – welches noch verkehrsbedingt warten musste – auf. Der Idsteiner wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Es entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Kirchheim. Am Donnerstag (14.07.), gegen 13 Uhr, kollidierte beim Rangieren ein Fahrzeug mit einer Straßenlaterne in der Lindenallee. Der Fahrzeugführer kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach und entfernte sich vom Unfallort. Es entstand Schaden in Höhe von circa 600 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Aktuell vermehrt betrügerische Gewinnspielversprechen in Osthessen

Osthessen. Immer wieder gaukeln dreiste Betrüger osthessischen Bürgerinnen und Bürgern am Telefon oder mittels eines Schreibens in der Post vor, dass sie bei einem Gewinnspiel oder im Lotto gewonnen hätten. Auch aktuell machen sich Schwindler diese Masche in Osthessen wieder vermehrt zu Nutze.

Daher warnt Ihre Polizei:

Jeder freut sich über einen Gewinn, besonders in Form von Bargeld. Aber Vorsicht, es kann sich auch um eine Betrugsmasche handeln, denn Trickbetrug ist vielfältig. Die Gewinnspiele, die Art und die Höhe der Gewinne variieren regelmäßig. Gleichbleibend ist hingegen die Forderung der Betrüger: Vor der Gewinnübergabe sollen die Opfer Gebühren zahlen, an Veranstaltungen zur Versteigerung minderwertiger Waren teilnehmen oder kostenpflichtige Hotlines wählen. Wenn Sie an keinem Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nicht gewonnen haben. Zahlen Sie niemals Geld an eine Ihnen unbekannte Person, für eine in Aussicht gestellte Leistung.

Weitere wertvolle Tipps erhalten Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de oder www.polizei-beratung.de

Verdacht des illegalen Straßenrennens auf der A7

Osthessen. Am Dienstag (09.08.), gegen 17:15 Uhr, meldete eine Verkehrsteilnehmerin auf der A7 im Bereich Fulda, Fahrtrichtung Norden, vier Fahrzeuge mit roten Händlerkennzeichen, die sich augenscheinlich ein Straßenrennen lieferten. Dabei hätten die Fahrzeuge andere Verkehrsteilnehmer rechts und sogar auf dem Standstreifen überholt. Darüber hinaus seien andere Verkehrsteilnehmer durch dichtes Auffahren und betätigen der Lichthupe genötigt worden, den Fahrstreifen zu wechseln.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnten alle vier Pkw gegen 17:45 Uhr auf einem Autobahnparkplatz zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld West und Homberg (Efze) durch eine Streife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld angetroffen werden. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um Autos neuerer Baujahre des Herstellers Mercedes-Benz. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen beabsichtigten die Fahrzeuginsassen – im Alter von 20 bis 27 Jahren – die Autos im Auftrag eines Autohauses von München nach Bielefeld zu überführen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda wurden zwei Fahrzeuge – deren Kennzeichen aus Zeugenhinweisen bekannt waren – wegen des Verdachts des illegalen Straßenrennens vorläufig sichergestellt. Da eine Beteiligung der beiden anderen Fahrzeuge anhand der vorliegenden Erkenntnislage nicht nachgewiesen werden konnte, durften sie ihre Fahrt nach Insassenfeststellung fortsetzen.

Während der Fahrzeugkontrollen stellten sie Beamten zudem noch mehrere Verstöße gegen verschiedene Auflagen, die an die Benutzung roter Kennzeichen gebunden sind, fest.

Gegen die beiden jungen Fahrzeugführer wurden Strafanzeigen wegen des Verdachts der Teilnahme an verbotenen Kraftfahrzeugrennen gefertigt. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an. Darüber hinaus wird die Tauglichkeit zur Nutzung der Händlerkennzeichen durch die zuständige Zulassungsstelle überprüft.

Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Hersfeld. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten Unbekannte in der Zeit von Montagmorgen (08.08.) bis Mittwochnachmittag (10.08.) unbefugt in ein Einfamilienhaus in der Straße „Auf der Unteraue“. Anschließend durchsuchten die Täter das Gebäude und entwendeten einen Möbeltresor samt noch unbekanntem Inhalt. Auch die Höhe des durch den Einbruch entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de