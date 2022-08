Wiesbaden: Die Polizei-News

Mercedes im Wert von 60.000 Euro entwendet,

Wiesbaden-Delkenheim, Max-Planck-Ring, Mittwoch, 10.08.2022, 18:15 Uhr bis 23:00

Uhr

(he)Gestern Abend entwendeten unbekannte Täter im Max-Planck-Ring in Delkenheim

einen Pkw der Marke Mercedes im Wert von circa 60.000 Euro. Die graue V-Klasse

mit den Kennzeichen WI-JJ 250 stand gegen 18:15 Uhr noch ordnungsgemäß

abgestellt auf der Straße. Bei der Rückkehr der Verantwortlichen gegen 23:00 Uhr

war das Fahrzeug dann verschwunden. Wie es gelang in das Fahrzeug einzudringen

ist nicht bekannt; Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen

sich unter der Rufnummer (0611)345-0 zu melden.

Fahrkartenkontrolleur geschlagen,

Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring, Hauptbahnhof, Mittwoch, 10.08.2022, 15:15 Uhr

(he)Gestern Mittag kam es vor dem Wiesbadener Hauptbahnhof in einem Linienbus zu

einem Übergriff auf einen Fahrkartenkontrolleur. Dieser wurde dabei, dem

jetzigen Kenntnisstand zufolge, jedoch nicht verletzt. Gegen 15:15 Uhr sprach

der ESWE-Mitarbeiter einen Fahrgast auf dessen nicht korrekt getragene Maske an.

Hieraus entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung. Schlussendlich sei der

Kontrolleur geschubst und geschlagen worden. Das 4. Polizeirevier hat die

Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen sich unter der

Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

Vorsicht Trickbetrug! „INTERPOL“ verlangt Google-Play-Karten, Wiesbaden,

Dienstag, 09.08.2022

(he)Vorgestern verlor eine 32-jährige Geschädigte 500 Euro, da sie zum Opfer von

Trickbetrügern wurde, welche sich als Mitarbeiter der internationalen

Polizeiorganisation INTERPOL ausgaben. Die Betrüger meldeten sich bei dem

arglosen Opfer und erzählten wieder die Geschichte, dass das eigene Ersparte

nicht sicher sei und sie das Geld auf ein Konto von INTERPOL überweisen müsse.

Als das Opfer dies ablehnte, schwenkten die Täter auf „Google-Play-Karten“ um.

Sie verlangten nun, dass die 32-Jährige entsprechende Geldwertkarten kauft und

die Codes zum Einlösen der jeweiligen Summe telefonisch an die Betrüger

weitergibt. Sie wurde angewiesen, zehn solcher Gutscheinkarten zu kaufen.

Nachdem zwei Codes übermittelt worden waren, kam der Geschädigten die Sache doch

komisch vor und der Kontakt wurde beendet. Bitte beenden Sie solche Gespräche

immer sofort! Keine Polizei, keine Staatsanwaltschaft, keine Behörde, kein

Gericht, kein Rechtsanwalt, niemand verlangt telefonisch Geld von Ihnen! Lassen

Sie sich nicht einschüchtern. Die Täter spielen immer mit Ihren Ängsten oder

appellieren an Ihre Bereitschaft, einem in Not geratenen Familienmitglied zu

helfen. Lassen Sie sich darauf niemals ein!

Sprayer festgenommen,

Wiesbaden, Scharnhorststraße, Donnerstag, 11.08.2022, 01:10 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht gelang es der Wiesbadener Polizei mit Unterstützung

eines Zeugen, einen mutmaßlichen Graffiti-Sprayer festzunehmen. Der Hinweisgeber

hatte gegen 01:10 Uhr in der Scharnhorststraße entsprechende verdächtige

Feststellungen gemacht, sofort die Polizei informiert und Hinweise auf das

Aussehen möglicher Täter sowie deren Fluchtrichtung gegeben. Eine unmittelbar

eingeleitete Fahndung verlief zunächst ohne Ergebnis. Die Einsatzkräfte blieben

jedoch weiter am Ball und eine knappe Stunde nach der Tat, gegen 02:15 Uhr,

entdeckte eine Streife im Bereich Westendstraße, Roonstraße eine Personengruppe.

Das Aussehen eines jungen Mannes aus dieser Gruppe stimmte mit der Beschreibung

eines Täters überein. Bei der nun durchgeführten Kontrolle konnte im

unmittelbaren Umfeld der Gruppe eine Spraydose aufgefunden werden. An den Händen

des 24-jährigen Rheingauers waren Farbanhaftungen sichtbar. Die frischen

Graffitis in der Scharnhorststraße, die Farbe an den Händen und in der

aufgefundenen Dose hatten dieselbe Farbe. Der Tatverdächtige wurde festgenommen

und auf eine Polizeidienststelle gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen konnte er diese wieder verlassen.

Mülltonne brennt,

Wiesbaden-Delkenheim, Freiburger Straße, Donnerstag, 11.08.2022, 01:50 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht kam es in der Freiburger Straße in Delkenheim zum

Brand einer Mülltonne, bei dem ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro

entstand. Gegen 01:50 Uhr wurde das Feuer festgestellt und Einsatzkräfte von

Feuerwehr und Polizei informiert. Glücklicherweise blieb es bei dem Schaden an

der Mülltonne. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden,

dass die Mülltonne absichtlich in Brand gesetzt wurde. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder

Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Handtasche aus Pkw entwendet,

Mainz-Kostheim, Maaraue, Mittwoch, 10.08.2022, 16:15 Uhr bis 19:00 Uhr

(he)Gestern am frühen Abend beschädigten unbekannte Täter das Verdeck eines an

der Maaraue in Kostheim abgestellten Cabrios und entwendeten anschließend aus

dem Kofferraum eine Handtasche. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren

Hundert Euro. Der Smart wurde um 16:15 Uhr im Bereich der dortigen

Schrebergärten abgestellt. Als die Halterin um 19:00 Uhr zurückkam, war das

Verdeck im hinteren Bereich aufgeschlitzt und eine Handtasche samt Führerschein

und Fahrzeugschein verschwunden. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder

Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Pkw großflächig zerkratzt,

Wiesbaden, Helmholtzstraße, Dienstag, 09.08.2022, 19:00 Uhr bis Mittwoch,

10.08.2022, 18:45 Uhr

(he)Zwischen Dienstagabend und gestern, 18:45 Uhr beschädigten unbekannte Täter

einen in der Helmholtzstraße in Dotzheim abgestellten Peugeot 3008 in rot und

verursachten dadurch einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Als der Halter

gestern zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass die rechte

Fahrzeugseite auf mehreren Metern Länge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt

worden war. Hinweise auf die Entstehung liegen nicht vor. Das 3. Polizeirevier

hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2340

um Hinweise zu der Tat.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Betrüger geben sich als Interpol-Mitarbeiter aus,

Geisenheim, Montag, 08.08.2022,

(fh)Am Montag ist eine Bürgerin aus Geisenheim von angeblichen

„Interpol“-Mitarbeitern hinters Licht geführt und um ihr Geld gebracht worden.

Am Montagmorgen erhielt die Geisenheimerin einen Anruf von den dreisten

Betrügern. Diese gaben sich als Mitarbeiter der internationalen Kriminalpolizei

aus und setzten die Angerufene mit gezielter Gesprächsführung und unter Nennung

eines angeblichen Übels zu ihrem Nachteil unter Druck. Im Glauben mit

„richtigen“ Polizisten zu telefonieren überwies sie einen vierstelligen

Eurobetrag auf das Konto der unbekannten Täter. Erst im Nachgang fiel ihr der

Betrug auf.

Die Polizei appelliert, bei derartigen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und

sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel sollte

die Polizei unter der 110 verständigt werden. Die Polizei rät darüber hinaus,

niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine

Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Die Täter

zielen darauf ab, bei den Geschädigten ein Gefühl der Angst um ihr Hab und Gut

hervorzurufen, um dann im Anschluss z.B. ihre Wertgegenstände in Verwahrung zu

nehmen. Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen über diese betrügerischen Maschen, um

diese dafür zu sensibilisieren.

Jüngeren Menschen empfehlen wir, sich mit ihren Eltern und Großeltern über diese

perfiden Taten auszutauschen und damit für die notwendige Sensibilität zu

sorgen. In jedem Fall können Sie sich sicher sein, dass die Polizei am Telefon

niemals Ihre Vermögenswerte erfragen oder Geld bei Ihnen Zuhause abholen wird.

Reifenstecher zugange, Lorch, Alfred-Delp-Straße, Montag, 08.08.2022, 19:30

Uhr bis Dienstag, 09.08.2022, 17:00 Uhr

(fh)Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag zerstachen Unbekannte in Lorch

alle Reifen eines geparkten Fahrzeuges. Wie der Geschädigte am Mittwoch bei der

Polizei mitteilte, hatte er seinen blauen Peugeot 206 im genannten Zeitraum am

Fahrbahnrand der Alfred-Delp-Straße geparkt. Als er am Dienstagnachmittag zu

seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass eine unbekannte Person alle

vier Reifen seines Fahrzeugs mit einem spitzen Gegenstand zerstochen hatte. Der

dadurch entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die

Hintergründe der Tat sind derzeit unklar.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer

(06722) 9112-0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

Pkw streift Fußgänger und kollidiert mit Hauswand, Geisenheim, Beinstraße /

Lindenplatz, Mittwoch, 10.08.2022, 10:50 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen ereignete sich in Geisenheim ein aufsehenerregender

Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug einen Fußgänger streifte und letztlich mit

einer Hausfassade kollidierte. Gegen 10:50 Uhr fuhr eine 72 Jahre alte Frau aus

Lorch mit ihrem Pkw der Marke BMW die Beinstraße in Richtung „Lindenplatz“

entlang. In Höhe des dortigen Rathauses wollte die Dame ersten Erkenntnissen

zufolge in eine Parklücke einscheren, verwechselte dabei jedoch das Gas- und

Bremspedal und kreuzte mit ihrem Fahrzeug infolgedessen ungebremst die Fahrbahn.

Hierbei streifte der BMW einen 24-jährigen Fußgänger, kollidierte ferner mit

Blumenkübeln und Tischen eines Restaurants und stieß letztlich mit der

Hausfassade einer dortigen Bäckerei zusammen. Die 72-Jährige blieb nach ersten

Einschätzungen unverletzt, wurde jedoch zur genaueren Überprüfung in ein

Krankenhaus gebracht. Der Fußgänger verletzte sich beim Unfall glücklicherweise

nur leicht und konnte seinen Weg nach einer ambulanten Behandlung fortsetzen.

Gäste der Pizzeria und Bäckerei blieben unverletzt. Das verunfallte Fahrzeug

wurde im Anschluss von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf

rund 26.000 Euro geschätzt. Die Polizeistation in Rüdesheim hat die weiteren

Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

+++ Hünstetten: Fahrradfahrer verstirbt an Unfallstelle +++

Bad Schwalbach (ots) – Am heutigen Mittwoch gegen 14:24 Uhr meldeten

Verkehrsteilnehmer einen gestürzten Fahrradfahrer am Fahrbahnrand der L3277

zwischen Beuerbach und Wallrabenstein. Die Zeugen fanden den Radfahrer als er

bereits im Graben lag. Augenzeugen für das Sturzgeschehen gibt es keine. Trotz

aller Bemühungen verstarb der 59jährige noch an der Unglücksstelle. Aufgrund der

bestehenden Unklarheiten zum Hergang des Sturzes, wurden umfangreiche

Ermittlungstätigkeiten eingeleitet. Von der Staatsanwaltschaft wurde ein

Gutachter bestellt und seitens der Polizei eine Drohne zur besseren Übersicht

eingesetzt. Ob es sich um einen Unfall oder einen medizinischen Notfall handelt,

konnte abschließend noch nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen hierzu

dauern noch an. Mögliche weitere Personen, die sachdienliche Hinweise machen

können, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Idstein unter der

Rufnummer 06126-93940 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu

setzen.