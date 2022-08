Bergstrasse

Wald-Michelbach: Mehrere Fenster an Schule beschädigt/Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots) – Die Scheiben von drei Fenstern am Gebäude der

Adam-Karrillon-Schule in der Ludwigstraße, wurden in der Zeit zwischen

Dienstagabend (09.08.), 17.00 Uhr und Donnerstagmorgen (11.08.), 9.30 Uhr, von

Unbekannten beschädigt. Es entstand nach erster Schätzung ein Schaden von rund

400 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der

Polizei in Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0 zu melden.

Wald-Michelbach: Motorroller-Fahrer unter Drogeneinfluss

Wald-Michelabch (ots) – Einen 18 Jahre alten Motorroller-Fahrer stoppten Beamte

der Polizeistation Wald-Michelbach in der Nacht zum Donnerstag (11.08.), gegen 1.50 Uhr, in der Adolf-Koch-Straße in Aschbach.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der junge Mann offenbar unter

Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich

anschließend Anzeichen auf den vorherigen Konsum von Cannabis und Amphetamin.

Der 18-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine

Blutentnahme über sich ergehen lassen. Eine Blutuntersuchung muss nun zeigen, ob

sich der Verdacht des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss erhärtet.

Darmstadt

Diebe entwenden zwei Fahrräder / Zeugenaufruf

Darmstadt (ots) – In den letzten Tagen entwendeten Fahrraddiebe unbemerkt ein

Mountainbike und ein Trekkingrad. Die Fahrräder waren jeweils mit Schlössern

gesichert, welche von den Kriminellen geknackt wurden.

Das rote Mountainbike der Marke Cube wurde im Zeitraum von Freitagabend (5.8.)

bis Sonntagmittag (7.8.) aus einem Innenhof in der Straße „Asternweg“ entwendet.

Der Wert des Bikes wird derzeit auf rund 500 Euro geschätzt.

Am Mittwoch (10.8.) entwendeten Kriminelle in der Zeit zwischen 11.30 und 16.45

Uhr ein blaues Trekkingrad der Marke Raymon, welches am Nordbahnhof abgestellt

war. Hier beläuft sich der Wert des Bikes auf circa 1.000 Euro.

In beiden Fällen ermittelt nun das Kommissariat 43 in Darmstadt und nimmt

Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Fahrräder unter der Telefonnummer

06151 969 – 0 entgegen.

Darmstadt-Eberstadt: Lebensälteres Paar beim Geldwechsel bestohlen / Polizei sucht Zeugen und gibt Ratschläge

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Nachdem ein lebensälteres Paar am Mittwochvormittag

(10.8.) beim Geldwechseln von einem bislang unbekannten Mann in der

Schwanenstraße bestohlen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche

Hinweise geben können.

Das Paar stellte ihren Wagen gegen 11.40 Uhr auf einem Parkplatz ab. Die

88-Jährige stieg aus und begab sich zu einer dortigen Apotheke, als sie von

einem Unbekannten angesprochen und nach Wechselgeld gefragt wurde. Beim Bezahlen

in der Apotheke stellte die Seniorin fest, dass die Geldscheine, über 100 Euro

Bargeld, in ihrer Geldbörse fehlten. Wie sich im Nachgang rausstellte, hatte der

unbekannte Kriminelle nicht nur bei ihr, sondern auch bei ihrem 92-jährigen

Mann, betrügerische Absichten. Nach derzeitigem Kenntnisstand fragte der

Unbekannte auch ihn nach Wechselgeld. Auch er stellte im Nachgang fest, dass

mehrere Hundert Euro aus seinem Portemonnaie entwendet wurden.

Der unbekannte Betrüger soll ein weißes Hemd und eine schwarze Hose getragen

haben. Er hatte schwarze kurze Haare. Sein Alter wurde auf 30 bis 40 Jahre alt

geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Ermittlerinnen und Ermittler der

Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Was sich im ersten Moment nach einer höflichen Frage anhört und

Hilfsbereitschaft beim Befragten hervorruft, kann sich im Nachgang als schamlose

Masche herausstellen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor dem „Geldwechseltrick“ und gibt

folgende Ratschläge:

Bleiben Sie aufmerksam und halten Sie Abstand zu Personen, die

versuchen in die Nähe Ihres Portemonnaies zu kommen.

versuchen in die Nähe Ihres Portemonnaies zu kommen. Drehen Sie sich von der Person weg, wenn Sie nach Wechselgeld

suchen. Es ist nicht unhöflich genauer zu fragen, wozu das

Wechselgeld benötigt wird.

suchen. Es ist nicht unhöflich genauer zu fragen, wozu das Wechselgeld benötigt wird. Sollte Ihnen die Situation merkwürdig vorkommen, machen Sie auf

sich aufmerksam, binden Sie andere Passanten mit ein und

benachrichtigen Sie die Polizei (110).

Darmstadt: Streit zwischen Männern ruft Polizei auf den Plan / 51-Jähriger festgenommen

Darmstadt (ots) – Am Mittwochmorgen (11.8.) alarmierten Zeugen die Polizei und

gaben an, dass zwei Männer in der Bismarckstraße in Streit geraten sind. Hierbei

soll einer der Männer eine Pistole in der Hand gehalten haben. Sofort begaben

sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Schließlich konnte ein 51-jähriger

Tatverdächtiger von den Beamtinnen und Beamten in der Mornewegstraße

festgenommen werden. Ersten Ermittlungen zufolge soll der 51-Jährige im Zuge des

verbalen Streits seinen Kontrahenten, einen 56 Jahre alten Mann, mit einer

Schreckschusspistole bedroht und damit geschlagen haben. Im Rahmen der

Durchsuchung stießen die Ordnungshüter neben der Schreckschusspistole, auf

Drogen, Pfefferspray und unter anderem Messer, die der 51 Jahre alte

Tatverdächtige mit sich führte. Der 51-Jährige wird sich nun in mehreren

Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Darmstadt-Dieburg

Münster/Groß-Umstadt/Groß-Bieberau: Mehrere Brände rufen

Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Münster/Groß-Umstadt/Groß-Bieberau (ots) – Seit Donnerstagnacht (11.8.) rufen

mehrere Brände im Landkreis Darmstadt-Dieburg die Feuerwehr und Polizei auf den

Plan.

Gegen 4 Uhr alarmierten nach derzeitigem Kenntnisstand Passanten die

Rettungsleitstelle, weil sie in der Nähe der Munastraße in Münster Brandgeruch

feststellten. Zur Feststellung der genauen Brandörtlichkeit wurde ein

Polizeihubschrauber eingesetzt. Wie sich herausstellte, brannte ein circa halber

Hektar großes Waldstück zwischen Münster und Dieburg. Die Wehren aus Münster,

Dieburg, Eppertshausen, Babenhausen, Pfungstadt und Groß-Bieberau konnten die

Flammen unter Kontrolle bringen. Die Einsatzmaßnahmen dauerten noch bis heute

Morgen (11.8.) gegen 9 Uhr an.

Auch am heutigen Mittag, gegen 12.20 Uhr, wurde die Polizei über einen

brennenden Seitenstreifen entlang der Bundesstraße 45 in Groß-Umstadt

informiert. Für die Löscharbeiten musste die Bundesstraße im Bereich der

dortigen Kompostierungsanlage und dem „Semder Kreuz“ für circa eine Stunde voll

gesperrt werden.

Kurz darauf kam es gegen 14 Uhr zu einem Böschungsbrand bei der Landstraße 3106

in Groß-Bieberau. Hierbei wurde die Straße zwischen der Abzweigung Niedernhausen

und Lichtenberg für circa 45 Minuten voll gesperrt.

Die Ermittlungen zu den Brandursachen und den Schadenshöhen dauern derzeit noch

an.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei vor erhöhter Brandgefahr und gibt

folgende Tipps:

Kein Grillen oder offenes Feuer in Parks, auf Feldern, im Wald oder

auf Wiesen

auf Wiesen Werfen Sie keine brennenden Zigaretten sorglos weg.

Benutzen Sie nur ausgewiesene Parkplätze beim Ausflug in die Natur.

Grasflächen unter Fahrzeugen können sich durch heiße Katalysatoren

entzünden.

Grasflächen unter Fahrzeugen können sich durch heiße Katalysatoren entzünden. Halten Sie die Zufahrten zu Wäldern, Mooren und Heideflächen frei –

sie sind wichtige Rettungswege. Beachten Sie unbedingt Park- und

Halteverbote.

sie sind wichtige Rettungswege. Beachten Sie unbedingt Park- und Halteverbote. Sobald Sie Brände oder Rauchentwicklungen wahrnehmen, alarmieren

Sie sofort über Notruf die 112.

Roller am Bahnhof entwendet / Wer kann Hinweise geben?

Reinheim (ots) – Zwischen Montagmorgen (1.8.) und Samstagabend (6.8.)

entwendeten bislang unbekannte Kriminelle einen am Bahnhof geparkten Roller.

An dem rosa-weißen Motorroller der Marke Generic Motors war das

Versicherungskennzeichen „097 BHB“ angebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen

wird der Wert des Rollers auf 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise zu der Tat und dem Verbleib des Rollers werden vom Kommissariat 41 in

Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/6330-0 entgegengenommen.

E-Scooter aus Wohnmobil entwendet / Polizei sucht Zeugen

Groß-Zimmern (ots) – Zwischen Sonntagmittag (7.8.) und Mittwochabend (10.8.)

haben sich bislang unbekannte Täter unbemerkt in ein Wohnmobil in der

Albert-Kuntz-Straße geschlichen. Sie durchsuchten das Gefährt und konnten einen

E-Scooter, elektrische Kabel und eine Sonnenbrille auffinden. Mit ihrer Beute

flüchteten die Diebe unbemerkt.

Nach bisherigen Einschätzungen liegt der Wert des Stehlguts bei rund tausend

Euro.

Wenn Sie Hinweise zu den Tätern geben können, wenden Sie sich bitte unter der

Telefonnummer 06151 969 – 0 an das Kommissariat 41 in Darmstadt.

Gross-Gerau

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf: Am Mittwoch, den 10.08.2022, zwischen 16:30 und 18:30 Uhr, kam es in der Lessingstraße auf Höhe der Hausnummer 15 im Ortsteil Mörfelden zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein schwarzer Mazda, welcher am rechten Fahrbahnrand stand, vermutlich von einem vorbeifahrenden PKW touchiert und beschädigt. An dem Mazda entstand Sachschaden an der hinteren linken Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss daran von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Beteiligter eines Unfalles nachzukommen. Sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105-40060 entgegen.

Bischofsheim: Polizei kontrolliert/Roadpool „Safe Holiday“&“Speed“

Im Rahmen der Kontrollaktionen „Safe Holiday“ und „Speed“ des Netzwerkes europäischer Verkehrspolizeien „ROADPOL“, richteten Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Bischofsheim mit Unterstützung der Hessischen Bereitschaftspolizei am Mittwoch (10.8.), in der Zeit zwischen 13.30 und 20.00 Uhr, zwei Kontrollstellen „Am Schindberg“ sowie an der Bundesstraße 43 im Bereich der Anschlussstelle Bischofsheim ein.

Insgesamt wurden an beiden Kontrollstellen 91 Fahrzeuge und 127 Personen genauer unter die Lupe genommen. In 29 Fällen waren Fahrerinnen und Fahrer zu flott unterwegs. Der schnellste Wagenlenker hatte „Am Schindberg“, dort sind maximal 50 km/h zulässig, 82 Stundenkilometer auf dem Tacho. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 200 Euro und ein Punkt in Flensburg. Insgesamt 25 Verkehrsteilnehmer hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt.

Außerdem erwarten zwei 29 und 44 Jahre alte Autofahrer nun Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Sie konnten den Ordnungshütern bei der Kontrolle keine Führerscheine nachweisen.

Ein 37 Jahre alter Autofahrer muss sich zudem in einem Verfahren wegen Verstoßes gegen ein Waffenbesitzverbot verantworten. Bei ihm fanden die Polizisten ein Messer und Pfefferspray.

Odenwaldkreis

Reichelsheim: 300 Quadratmeter Waldboden brennen

Etwa 300 Quadratmeter Waldboden brannten am Dienstagnachmittag (09.08.), gegen 16.00 Uhr, in Rohrbach, im Bereich „Im Unterdorf“. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten anschließend durch ihr schnelles Eingreifen eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.