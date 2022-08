Haßloch: Unfall unter Alkoholeinfluss

Haßloch (ots) – Am frühen Donnerstag Morgen (11.08.2022) gegen 02:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Rennbahnstraße in Haßloch.

Eine 23-jährige Frau aus Kaiserslautern stieß mit zwei am Straßenrand geparkten Fahrzeugen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein PKW gegen einen Baum gedrückt, der dadurch entwurzelt wurde. Die Fahrerin flüchtete anschließend mit ihrem schwer beschädigten PKW, kehrte aber noch während der Fahndungsmaßnahmen zu Fuß zum Unfallort zurück. Der Grund für den Unfall war auch schnell ermittelt. Die junge Fahrerin machte einen Alkoholtest, der mit 1,3 Promille deutlich zu hoch ausfiel. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und sie musste zur Blutentnahme. Der entstandene Schaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.