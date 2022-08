Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 11.08.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Waldbrand

Bad Dürkheim (ots) – Am 10.08.2022 gegen 12:30 Uhr wurde ein Brand im Wald in Verlängerung der Sonnenwendstraße in Bad Dürkheim gemeldet. Es handelte es sich um eine Fläche von 25 m2. Beim Eintreffen vor Ort war das Feuer bereits aus, am Boden gab es noch Brandnester. Diese wurden durch die freiwillige Feuerwehr gelöscht. Wie der Brand ausgelöst wurde, ist ebenfalls noch nicht bekannt, vermutlich hat sich jedoch ein Misthaufen selbst entzündet. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Zeugin von Verkehrsunfallflucht gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Am 10.08.2022 gegen 10:15 Uhr wurde ein, auf einem Parkplatz am Obermarkt in Bad Dürkheim, abgestellter Seat Leon beschädigt. Ein 75-jähriger Fahrer eines VW Golf beschädigte beim Einparken die Heckstoßstange des ordnungsgemäß geparkten Seat und entfernte sich anschließend fußläufig unerlaubt von der Unfallstelle. Am Seat entstand ein Sachschaden in Höhe von 200EUR. Der Verkehrsunfall konnte durch eine aufmerksame Zeugin beobachtet werden. Diese informierte unverzüglich eine Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes. Sie konnte sowohl das Kennzeichen des Audi als auch eine Beschreibung des Fahrers abgeben. Wenige Minuten später erschien auch der besagte Fahrer des VW im Einkaufsmarkt. Beim Eintreffen der Polizeibeamten war die Zeugin leider nicht mehr vor Ort. Am VW konnten korrespondierende Lackschäden festgestellt werden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet die Zeugin sich unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden, da ihre Aussage benötigt wird.

Bad Dürkheim: Unfallflüchtiger gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 10.08.2022 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr wurde ein in der Dresdner Straße in Bad Dürkheim abgestellter Hyundai beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den Hyundai und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300EUR. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet

Bad Dürkheim / Friedelsheim / Weisenheim am Berg (ots) – Am 10.08.2022 wurden im Dienstgebiet der Polizei Bad Dürkheim, zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr, mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Bei der ersten Kontrolle wurde in Friedelsheim in der Bahnhofstraße, zwischen Einmündung Maximilianstraße und Burgunderstraße in Richtung Ortsmitte gemessen. Bei mittlerem Verkehrsaufkommen, kam es zu 2 Geschwindigkeitsverstößen. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 50km/h mit 77 km/h gemessen.

Die nächste Kontrolle wurde in Bad Dürkheim in der Mannheimer Straße gemessen. Bei starkem Verkehrsaufkommen wurden keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Aufgrund einer Bürgerbeschwerde sollte in Weisenheim am Berg in der Herxheimer Straße in Richtung Ortsmitte gemessen werden. Aufgrund der örtlichen baulichen Gegebenheiten, konnte keine gerichtsverwertbare Messung durchgeführt werden.

Forst: Unfall mit schwerverletztem Radfahrer

Forst/Weinstraße (ots) – Am Mittwochmorgen (10.08.22) gegen 06:30 Uhr befuhr ein 63-jähriger Deidesheimer mit seinem Pedelec den Radweg von Deidesheim nach Forst. Am Ortseingang wechselte der Radfahrer offenbar ohne auf den fließenden Verkehr zu achten vom Radweg auf die Fahrbahn und kollidierte dort mit dem PKW eines 52-jährigen Neustädters. Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Glücklicherweise trug er einen Fahrradhelm, der ihn augenscheinlich vor noch Schlimmerem bewahrte. Am Pedelec und am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Bissersheim, Wattenheim, Carlsberg: Brände

Leiningerland (ots) – Am gestrigen Mittwoch, 10.08.2022, gegen 12:15 Uhr brannte ca. 50 m² Grasfläche bei Bissersheim. Das Feuer wurde von Feuerwehreinsatzkräften rasch gelöscht. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor.

Gegen 19 Uhr wurde ein Waldbrand zwischen Wattenheim und Carlsberg gemeldet. Hier brannten ca. 150 bis 200 m². Die Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort. Dieses Feuer kann ebenfalls auf die extreme Trockenheit zurückgeführt werden. Hinweise auf eine Brandlegung liegen auch hier nicht vor.

Erpolzheim: Brand einer Sitzecke, Täter gesucht

Erpolzheim (ots) – Am 10.08.2022 gegen 23:00 Uhr wurde ein Brand einer Sitzecke auf einem Spielplatz neben dem Sportplatz in Erpolzheim gemeldet. Der Brand wurde durch die freiwillige Feuerwehr gelöscht. Nach Stand der Ermittlungen wurde dieser vermutlich durch bislang unbekannte Täter entzündet. Einer Zeugin war kurz vor der Brandfeststellung eine männliche Person aufgefallen, die sich von dem Spielplatz entfernte. Dieser war 180-185 cm groß und schlank. Er trug ein weißes T-Shirt und eine kurze Hose. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Haßloch: Unfall unter Alkoholeinfluss

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):