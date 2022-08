Karlsruhe – 45-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 45-jähriger Tatverdächtiger ist am Dienstag gegen 00:30 Uhr in Bruchsal

vorläufig festgenommen worden und wird im Laufe des heutigen Tages auf Antrag

der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Mann gegen 00:05 Uhr ein Geschäft am

Bahnhofsplatz in Bruchsal betreten und eine Kassiererin mit einem Messer bedroht

haben. Er forderte von der Frau die Herausgabe von Bargeld. Die Geschädigte

setzte sich indes mit Pfefferspray zur Wehr. Auch ein weiterer Mitarbeiter sei

von dem Räuber mit dem Messer bedroht worden. Den beiden Geschädigten gelang es,

den Tatverdächtigen zu entwaffnen. Verständigte Polizeibeamte des Polizeireviers

Bruchsal nahmen den 45-Jährigen daraufhin widerstandslos vorläufig fest.

Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand. Das

Kriminalkommissariat Bruchsal hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Es besteht der dringende Tatverdacht, dass der Beschuldigte bereits vor etwa

drei Wochen in einer Tankstelle in Bruchsal unter Vorhalt einer zerbrochenen

Bierflasche die Herausgabe von Bargeld verlangt hatte. Nachdem die Kassiererin

zur Verteidigung ein Messer ergriffen und den Notruf gewählt hatte, verließ der

Angreifer fluchtartig das Tankstellengelände.

Bruchsal – 42-Jähriger nach mutmaßlicher Tötung der eigenen Mutter in Untersuchungshaft

Bruchsal (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Nachdem ein 42-Jähriger am Montag seine eigene Mutter getötet haben soll, wurde

er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Dienstagnachmittag dem

zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand soll es am Montagmorgen zwischen Mutter und

Sohn in der gemeinsamen Wohnung in Bruchsal aus bislang unbekanntem Grund zum

Streit gekommen sein. In dessen Verlauf soll der Beschuldigte seine 62-jährige

Mutter auf bislang unbekannte Art und Weise, vermutlich durch Ersticken oder

Erwürgen, getötet haben.

Polizeikräfte konnten den Tatverdächtigen an dessen Wohnanschrift widerstandslos

vorläufig festnehmen. Der verständigte Notarzt konnte nur noch den Tod der

leblos in der Wohnung liegenden 62-Jährigen feststellen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Bruchsal – E-Scooter-Fahrer wird von Pkw erfasst

Bruchsal (ots) – Im Kreisverkehr Ernst-Bickle-Straße in Bruchsal, kam es am

Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter.

Nach derzeitigen Ermittlungen des Polizeireviers Bruchsal befuhr gegen 06.40 Uhr

ein 24-Jähriger, der ohne entsprechenden Fahrerlaubnis mit einem VW unterwegs

war, die Ernst-Bickle-Straße in Richtung Kreisverkehr. Dort übersah er

vermutlich aufgrund von Unaufmerksamkeit sowie tiefstehender Sonne, den dort

vorfahrtsberechtigt fahrenden, 35-jährigen E-Scooter-Fahrer. In der Folge wurde

der 35-Jährige, welcher den vorhandenen Fahrradweg vorschriftswidrig nicht

nutzte, vom Pkw erfasst, auf die Motorhaube aufgeladen und anschließend zu Boden

geworfen. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den leicht verletzten

E-Scooter-Fahrer in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa

1.000 Euro geschätzt.

Oberhausen-Rheinhausen – Betrunken beim Überholen Leitplanke touchiert – Führerschein weg

Karlsruhe (ots) – Ein offenbar betrunkener 31-jähriger Mann beschädigte beim

Überholen eines polizeilich begleiteten Schwertransports die Leitplanke und

touchierte eines der Begleitfahrzeuge.

Der 31-Jährige war am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr auf der Landesstraße 560 mit

seinem VW unterwegs. Er überholte offenbar einen mittels Begleitfahrzeugen und

Polizeiautos abgesicherten Schwertransport. Vermutlich aufgrund seiner

Alkoholisierung touchierte er beim Überholvorgang die Leitplanke und eines der

Begleitfahrzeuge. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro

geschätzt.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 31-Jährige stark nach

Alkohol roch. Außerdem erhärteten sich die Anzeichen einer Drogenbeeinflussung.

Beim Polizeirevier Philippsburg wurde Blut abgenommen gebracht, sein

Führerschein wurde einbehalten. Er wird angezeigt.

Stutensee-Spöck – Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten – Polizei sucht Zeugen

Stutensee-Spöck (ots) – Unbekannte versuchten am frühen Mittwochmorgen einen

Zigarettenautomaten in Stutensee-Spöck aufzubrechen. Ein Zeuge beobachtete gegen

03.50 Uhr zwei dunkel gekleidete Personen mit Taschenlampen auf dem Gelände des

TV Spöck und verständigte die Polizei. Bei der Überprüfung der Örtlichkeit

stellten die Beamten frische Hebelspuren am dortigen Zigarettenautomaten im

Steinbückleweg fest.

Die Polizei sucht daher nach weiteren möglichen Zeugen, die in diesem

Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich

mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Telefonnummer 0721/967180 in

Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zwei Radfahrer kollidierten am Dienstagabend auf dem Radweg

entlang der Akazienstraße miteinander. Hierbei wurde eine Radfahrerin schwer

verletzt. Der andere Radfahrer fuhr einfach weiter.

Eine 66-jährige Dame fuhr gegen 18 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem parallel zur

Akazienstraße verlaufenden Radweg in Richtung Bannwaldbrücke. Am Ende der

Eisenbahnunterführung kam ihr ein anderer Radfahrer entgegen. Nach Angaben der

Dame fuhr dieser zu weit links, sodass beide kollidierten. Die Radfahrerin

stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt.

Der andere Radfahrer fuhr ohne anzuhalten einfach weiter.

Die Frau beschreib ihn als vermutlich jüngeren Mann mit einem älteren Fahrrad.

Er war bekleidet mit einer hellen Shorts und einem dunklen T-Shirt. Außerdem

trug er eine Sonnenbrille und eine schwarze Schildmütze. Hinweise nimmt die

Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944 840 entgegen.