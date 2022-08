Ticketkontrolle führt zu wechselseitiger Körperverletzung

Mannheim (ots) – Dienstagabend (9. August) hat eine 44-jährige Reisende den Zug

ohne erforderlichen Mund-Nasen-Schutz genutzt und damit gegen die geltenden

Beförderungsbestimmungen der Deutschen Bahn verstoßen. Bei der anschließenden

Ticketkontrolle kam es schließlich zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung

zwischen ihr und der Zugbegleiterin.

Gegen 18:50 Uhr nutzte die 44-jährige deutsche Staatsangehörige die S9 vom

Mannheimer Hauptbahnhof nach Mannheim-Waldhof. Hierbei trug sie nicht die

erforderliche Mund-Nasen-Bedeckung. Während der Ticketkontrolle wies die

56-jährige, deutsche Zugbegleiterin die Reisende daher mehrfach auf die

geltenden Hygieneregeln und Beförderungsbestimmungen hin.

Im Verlauf der Ticketkontrolle kam es zu weiteren Unstimmigkeiten zwischen

beiden Frauen, sodass die Zugbegleiterin den Triebfahrzeugführer zur Situation

hinzuzog. Doch auch dieser konnte nicht verhindern, dass sich aus der zunächst

verbalen Streitigkeit eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen der

44-jährigen Reisenden und der Zugbegleiterin entwickelte. Diese endete

schließlich mit einem Fahrtausschluss für die Reisende. Verletzt wurde dabei

niemand.

Die näheren Umstände der Rangelei sind Gegenstand der weiteren polizeilichen

Ermittlungen. Hierbei sind die Aussagen der festgestellten Zeugen von großer

Bedeutung.

Gegen beide Frauen wurde zunächst ein Strafverfahren wegen Körperverletzung

eingeleitet.

Brand im Hafen Mannheim

Am heutigen Mittwoch, gegen 10:45 Uhr, ging bei der Polizei die Mitteilung über einen Brand auf der Friesenheimer Insel im Hafen Mannheim ein.

In einer ansässigen Abfallbeseitigungsfirma geriet ein großer, hauptsächlich aus Sperrmüll bestehender Müllberg in Brand. Das Feuer griff in kurzer Zeit auf weitere Müllberge über. Es entwickelte sich eine von weitem sichtbare schwarze Rauchwolke.

Die für das Hafengebiet zuständige Wasserschutzpolizei sowie starke Kräfte der Feuerwehr Mannheim waren kurze Zeit später vor Ort und begannen mit den Ermittlungs- und Löscharbeiten. Ca. zwei Stunden später war das Feuer unter Kontrolle. Zu aktueller Stunde finden noch die notwendigen Nachlöscharbeiten statt.

Ein Polizeihubschrauber des Polizeipräsidiums Einsatz war ebenfalls in der Luft und sorgte für eine Bildübertragung an die Einsatzleitstelle.

Die Bürger wurden gebeten, ihre Fenster und Türen aufgrund der Schadstoffe und des Rauchs geschlossen zu halten. Zudem sperrte die Polizei wasserseitig den Ölhafen und die Straßen im umliegenden Bereich.

Nach jetzigem Stand entstand bei Verladearbeiten mittels eines Baggers eine Stichflamme, deren Ursache noch unklar ist. Es wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden ist bislang noch unbekannt.

Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei dauern an.

Mannheim-Schönau: Auffälliger Geruch führt zu Drogenfund

Mannheim (ots) – Im Rahmen eines anderen polizeilichen Einsatzes am

Dienstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Sonderburger Straße wurden

Beamte des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen auf besonders starken

Marihuanageruch im Eingangsbereich aufmerksam. Letztlich konnte der Geruch einer

Wohnung zugeordnet werden, dessen Bewohner die Feststellung der Beamten zunächst

aber nicht teilte. Im Gespräch mit den Uniformierten händigte einer der

Anwesenden dann knapp 40 Gramm Marihuanablüten aus, welche sichergestellt

wurden. In der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde weiteres

Betäubungsmittel und mehrere Joints aufgefunden und ebenfalls sichergestellt.

Gegen einen der Anwesenden, in dessen Zimmer letztendlich über 170 Gramm

Marihuana aufgefunden wurden, wird nun wegen des unerlaubten Besitzes von

Betäubungsmitteln ermittelt.

Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Strandbar

Mannheim (ots) – Unbekannte Täter brachen in die Strandbar Mannheim am

Cahn-Garnier-Ufer in Mannheim ein. Der Eigentümer selbst verließ die Bar

verschlossen am 08.08.22 gegen 02.00 Uhr. Als er am 09.08.22 die Bar gegen 13

Uhr wieder betrat, stellte er den Einbruch fest. Es befand sich kein Bargeld

mehr in der Strandbar, weshalb der Diebstahlschaden gering ausfällt. Es entstand

ein geringer Sachschaden, der vom Eigentümer umgehend repariert wurde.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Telefon

0621 / 1258-0 entgegen.

Mannheim-Innenstadt: Über offene Balkontür in Wohnung eingedrungen – Einbrecher festgenommen

Mannheim (ots) – Verdächtige Geräusche aus dem Wohn- und Essbereich rissen in

der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Bewohner in C4 aus dem Schlaf: Ein

23-Jährige kletterte zuvor offenbar auf den Balkon und gelangte durch die

offenstehende Türe in die Wohnung des Betroffenen. Als er gegen 03.40 Uhr die

Räumlichkeiten nach Wertsachen durchsuchte, fielen mehrere Gegenstände auf den

Boden wodurch der Bewohner geweckt wurde. Der Einbrecher ergriff daraufhin

sofort die Flucht.

Eine sofort eingeleitete Fahndung des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt führte

bereits kurze Zeit später zu Festnahme des 23-Jährigen. Die Kriminalpolizei hat

die weiteren Ermittlungen gegen den jungen Mann wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl

übernommen. Ebenso hat die Kriminaltechnik die Spurensicherung aufgenommen.