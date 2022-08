Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Bedrohung mit „Schusswaffe“

Frankfurt (ots) – (th) Am frühen Mittwochmorgen (10. August 2022) kam es in

einem Bordell in der Taunusstraße im Frankfurter Bahnhofsviertel zu einer

Bedrohung mit einer vermeintlichen Schusswaffe zum Nachteil einer

Prostituierten. Die Frau konnte vor dem Täter flüchten. Dieser wurde durch

Kräfte des Spezialeinsatzkommandos noch im Verrichtungszimmer festgenommen.

Verletzt wurde niemand.

Gegen 05.00 Uhr suchte der spätere Tatverdächtige die Prostituierte in ihrem

Zimmer im Bordell auf. Im Verlauf des Kontaktes holte der 25-jährige

Beschuldigte eine vermeintliche Schusswaffe aus seiner mitgeführten Tasche und

bedrohte die Geschädigte damit. Unter einem Vorwand gelang der Frau die Flucht

aus dem Zimmer. Der von ihr über den Vorfall informierte Betreiber des Bordells

verschloss die Tür des Verrichtungszimmers, in dem sich der Täter noch aufhielt,

von außen, und verständigte die Polizei. Auf Kontaktaufnahmeversuche durch

Spezialkräfte reagierte der eingeschlossene Täter nicht. Er wurde nach Öffnung

der Tür durch das Spezialeinsatzkommando der Frankfurter Polizei festgenommen.

Weder Opfer noch Täter wurden verletzt. Die vermeintliche Schusswaffe stellte

sich als frei erwerbliche Pfefferspraypistole zur Tierabwehr heraus.

Frankfurt-Seckbach: Gefährliche Körperverletzung wegen zu lauter Musik

Frankfurt (ots) – (lo) Am Dienstagabend (09. August 2022) stach ein 20-Jähriger

Mann in einer Wohnunterkunft in Seckbach einen 42-jährigen Mann nieder.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war dem 20-Jährigen die Musik des 42-Jährigen in

der Gemeinschaftsküche zu laut. Hierbei kam es zwischen dem Beschuldigten und

dem Geschädigten zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Anschließend griff der

20-Jährige nach einem Messer mit ca. 10 cm Klingenlänge und verletzte seinen

Mitbewohner. Durch die lauten Schreie betrat ein weiterer Mitbewohner die

Gemeinschaftsküche und griff deeskalierend in die Situation ein. Vor Ort nahm

die alarmierte Polizeistreife den 20-Jährige widerstandslos fest. Der

Geschädigte erlitt keine lebensgefährlichen Verletzungen und wurde in ein

umliegendes Krankenhaus verbracht.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und aufgrund von mangelnden

Haftgründen wurde der Beschuldigte entlassen.

Frankfurt-Bornheim: Zwei Gartenhütten brennen

Frankfurt (ots) – (fue) Am Mittwoch, den 10. August 2022, gegen 05.00 Uhr,

meldete eine Zeugin telefonisch der Rettungswache den Brand zweier Gartenhütten

in einem Kleingartenverein in der Kohlbrandstraße. Bei Eintreffen der

Rettungskräfte befanden sich die erwähnten Gartenhütten bereits in Vollbrand.,

die Feuerwehr versuchte, ein Übergreifen auf andere Gebäude zu verhindern, was

auch gelang. Die beiden Gartenhütten brannte vollständig nieder, es entstand

Sachschaden in Höhe von etwa 12.500 EUR. Zur Brandursache können zum jetzigen

Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Personen wurden nicht verletzt.

Frankfurt-Westend: 53-Jähriger will Geld zurück

Frankfurt (ots) – (fue) Am Dienstag, den 9. August 2022, gegen 17.25 Uhr, begab

sich ein 53-Jähriger zu einem Supermarkt in der Eschersheimer Landstraße.

Davor saß ein 34-jähriger Mann, der dort um Geld bettelte. Der 53-Jährige

übergab daraufhin dem 34-Jährigen einen Bargeldbetrag in Höhe von 15 EUR. Als

der 34-Jährige begann, seine Scheine zu zählen, konnte der 53-Jährige sehen,

dass der Bettler bereits einiges an Geld eingenommen hatte. Zunächst ging der

53-Jährige in den Markt, begann sich aber bereits hier über seine Spende zu

ärgern. Als er dann den Markt wieder verließ, wollte er von dem 34-Jährigen sein

Geld wieder zurück, was dieser jedoch verweigerte. Als der 53-Jährige

handgreiflich wurde, schritten Zeugen ein. Der Beschuldigte wird sich nun wegen

Räuberischer Erpressung zu verantworten haben.

Gekentertes Sportboot

Frankfurt am Main (ots)

Am gestrigen Abend gegen 21:45Uhr kenterte ein Sportboot auf dem Main an der Staustufe Griesheim im rechten Uferbereich beim Überfahren der nördlichen Wehrwalze. Die Besatzung des Sportboots, eine 41 Jahre alte Frau und ein 32 Jahre alter Mann, blieben unverletzt. Das Sportboot konnte am heutigen Morgen durch ein Arbeitsboot des Wasserschutzamtes Mainz aus dem Wasser gekrant werden. Nach der Bergung konnte das Kraftwerk wieder in Betrieb genommen werden und nach aktuellem Ermittlungsstand entstand daran kein Sachschaden. Die Schifffahrt wurde während des Bergungsvorgangs nicht behindert. Bei der Bergung kam es zu einer geringfügigen Gewässerverunreinigung. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Wasserschutzpolizeistation in Frankfurt am Main geführt. Ein vor Ort durchgeführter Atemankohltest der Bootsbesatzung verlief negativ. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zum Führen eines Sportboots mit einem 15PS Außenmotor ist kein Führerschein nötig. Das Sportboot wurde zuvor bei einem Verleih in Offenbach angemietet und fuhr von dort aus in Richtung Wiesbaden.

Diebesduo treibt sein Unwesen – Festnahme durch Bundespolizei

Frankfurt am Main (ots) – Beamte der Bundespolizei konnten am Dienstagmorgen ein

Diebesduo am Hauptbahnhof Frankfurt am Main festnehmen.

Zunächst geriet jedoch lediglich einer der beiden Täter in das Visier der

Beamten. Der 24-jährige Mann versuchte, wie sich später herausstellte, mit einer

gestohlenen EC-Karte zwei Packungen Zigaretten zu erwerben. Als eine PIN-Eingabe

gefordert wurde, brach der Mann den Vorgang ab und flüchtete aus dem

Hauptbahnhof.

Anhand von Bildern aus der initiierten Videoauswertung wurde nach dem

24-Jährigen gefahndet, der kurz darauf in Begleitung eines weiteren 34-jährigen

Mannes an der Straßenbahnhaltestelle „Am Hauptbahnhof“ angetroffen und vorläufig

festgenommen werden konnte.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen und bei der Durchsuchung der beiden Männer

konnten bei dem 34-jährigen Begleiter, neben der im Tabakwarengeschäft durch den

24-jährigen Täter missbräuchlich verwendeten EC-Karte, zwei Smartphone und ein

Tablet aufgefunden werden, welche ebenfalls aus Diebstahlshandlungen stammen.

Weiterhin wurde bekannt, dass sich der marokkanische Staatsangehörige derzeit

unerlaubt in Deutschland aufhält und es wurde eine geringe Menge

Betäubungsmittel festgestellt. Der 34-Jährige wird daher heute dem Haftrichter

vorgeführt.

Der 24-jährige Mann des Diebesduos wurde nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen wegen versuchtem Computerbetrug und

Unterschlagung wurden gegen ihn eingeleitet.

Mehrere Fahrräder sichergestellt – Polizei sucht Eigentümer

Darmstadt / Frankfurt (ots)

Bereits am Donnerstag, den 14. Juli, wurden im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens mehrere Fahrräder durch die Kriminalpolizei in Frankfurt sichergestellt.

Die meisten sichergestellten Räder wurden zuvor von ihren Besitzern als gestohlen gemeldet und konnten daher bereits den ursprünglichen Eigentümern zugeordnet werden.

Für ein dunkelgraues Herrenrad der Marke „On One“ und ein schwarz-rotes Herrenrad der Marke „Carver“ wurden die rechtmäßigen Besitzer bislang noch nicht ermittelt. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist es nicht auszuschließen, dass die Räder im Rahmen von Diebstahlsdelikten, auch rund um Darmstadt, entwendet wurden.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen und den rechtmäßigen Eigentümern. Sollten Sie ihr Eigentum wiedererkennen oder Hinweise zu den Besitzern geben können, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 969 – 0.

Frankfurt-Nordend: Zwei Festnahmen nach Raubüberfall

Frankfurt (ots) – (th) In der Nacht von Dienstag (09. August 2022) auf Mittwoch

(10. August 2022) kam es im Bereich des Sandwegs zu einem Raub zum Nachteil

eines 58-jährigen Mannes. Dem Opfer wurde von zwei Tätern vor seiner

Wohnanschrift unter Gewaltanwendung Portemonnaie, Mobiltelefon und Armbanduhr

entwendet; anschließend flüchteten die Täter. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen

konnten sie festgenommen werden. Der 58-Jährige wurde leicht verletzt.

Der Geschädigte wurde bei der Tat auf dem Gehweg vor seiner Wohnanschrift zu

Boden gestoßen, anschließend gewürgt und getreten. Auf dem Boden liegend

entwendeten die beiden Täter ihrem alkoholisierten und wehrlosen Opfer sowohl

das Portemonnaie, als auch das Smartphone aus den Hosentaschen, sowie die

Armbanduhr vom Handgelenk. Im Anschluss flüchteten die beiden wohnsitzlosen 17-

und 39-jährigen Tatverdächtigen. Diese konnten im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen

durch Revierkräfte im Nahbereich festgenommen werden; sie trugen das Raubgut

noch bei sich. Der Geschädigte trug leichte Verletzungen davon.

Frankfurt-Bundesautobahn 66: Festnahme nach kurzer Verfolgungsfahrt

Frankfurt (ots) – (hol) Fahren unter Drogeneinfluss, kein Führerschein,

Straßenverkehrsgefährdung sowie ein mit Haftbefehl gesuchter Beifahrer: Das ist

die Bilanz einer Fahrzeugkontrolle gestern Nachmittag auf der Autobahn 66, Höhe

der AS Höchst, die erst nach kurzer Verfolgung samt Unfall durchgeführt werden

konnte.

Gegen 15:30 Uhr fiel einer zivilen Streife der Polizei ein Audi-Fahrer auf, der

in einem Baustellenbereich auf der Bundesstraße 40 mit stark überhöhter

Geschwindigkeit unterwegs war. Bei dem Zivilwagen handelte es sich um ein sog.

„Provida-Fahrzeug“, das mit einem elektronischen Messgerät zur Bestimmung der

Durchschnittsgeschwindigkeit anderer Fahrzeuge ausgerüstet ist. Die Messung

ergab, dass der Fahrer mit mehr als 60 km/h zu schnell fuhr. Darüber hinaus fuhr

er viel zu dicht auf vor ihm fahrende Autos auf und überholte mehrfach rechts.

Als er dann auf die BAB 66 auffuhr, beabsichtigten die Beamten, das Auto

anzuhalten und einer Kontrolle zu unterziehen. Zu diesem Zweck setzten sich die

Polizisten vor den Audi und lotsten ihn mit dem Anhaltesignal „Polizei – Bitte

folgen“ in Richtung der „AS Zeilsheim“. Kurz vor Erreichen der Ausfahrt

beschleunigte der Fahrer des Audi plötzlich stark und zog über den Standstreifen

an dem Einsatzfahrzeug vorbei, um sich der Kontrolle zu entziehen. Aufgrund des

vor ihm fahrenden Verkehrs musste der Fahrer kurz darauf seine Geschwindigkeit

verringern, auch wenn er dies durch Überholen auf dem Standstreifen zu vermeiden

versuchte. Die Beamten nutzten diese Gelegenheit, um sich vor den Flüchtenden zu

setzen. Dieser fuhr dann hinten auf den Zivilwagen auf und beide Autos gerieten

ins Schleudern, bevor sie zum Stehen kamen. Die Einsatzkräfte nahmen die beiden

Insassen des Audi daraufhin fest.

Der 34-jährige Fahrer ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem

besteht der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Der 42-jährige

Beifahrer wurde per Haftbefehl wegen Drogendelikten gesucht. Beide wurden

vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer konnte dies

nach erfolgter Blutentnahme wieder verlassen. Der Beifahrer wurde im Anschluss

an die Untersuchung in die Haftzellen des PP Frankfurt verbracht.

Die beiden Polizisten begaben sich im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen

ebenfalls zur Untersuchung ins Krankenhaus, das sie anschließend wieder

verlassen konnten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.