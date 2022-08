Haiger-Allendorf: Dieb hebelt an Zigarettenautomat –

Am frühen Mittwochmorgen (10.08.2022) machte sich ein Unbekannter an einem in der Siegener Straße montierten Zigarettenautomaten zu schaffen. Gegen 04.45 Uhr informierte eine Zeugin die Polizei. Bis zum Eintreffen einer Streife war der Dieb bereits geflohen. Mit Werkzeugen hatte er vergeblich versucht den Automaten zu knacken. Der Mann stammt nach Einschätzung der Zeugen aus dem osteuropäischen Raum, war ca. 170 cm groß, etwa 25 Jahre alt und von schmaler Statur. Er trug dunkle Kleidung sowie eine schwarze Baseball-Kappe. Wer hat den Aufbrecher am frühen Mittwochmorgen noch beobachtet? Wem ist der Mann nach 04.45 Uhr auf der Flucht aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Driedorf: Unbekannter erschreckt Radfahrerin / Polizei bittet um Mithilfe –

Ein kurioser Vorfall beschäftigt derzeit die Herborner Polizei. Am Freitagabend (05.08.2022), gegen 18.00 Uhr fuhr eine 15-jährige Schülerin mit Ihrem Fahrrad auf dem Radweg vom Höllkopf in Richtung Driedorf. Etwa 1.000 Meter vor der Kreuzung Zur Hassel / Schulberg sprang plötzlich von rechts ein Mann aus einem Gebüsch und erschreckte die Driedorferin. Diese verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte zu Boden. Sie trug Prellungen und Schürfwunden davon, zudem blieben leichte Beschädigungen an ihrem E-Bike zurück. Der Unbekannte rannte in Richtung Heisterberg davon. Die Schülerin kann keine genaue Beschreibung des Mannes abgeben. Er hatte schwarze Haare, trug schwarze Kleidung und nach Einschätzung der 15-Jährigen klang seine Stimme eher jung. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Vorfall am Freitagabend auf dem Radweg zwischen dem Höllkopf und Driedorf beobachtet? Wem ist dort ein Fußgänger aufgefallen? Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Mannes machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Aßlar: BMW zerkratzt –

Auf dem Parkplatz vor einem Schuh-Discounter am „Walbergraben“ zerkratzte ein Unbekannter einen schwarzen 5-er BMW. Am Dienstag (09.08.2022), zwischen 12.20 Uhr und 13.00 Uhr trieb ein Unbekannter Kratzer in den Lack der Limousine. Die neue Lackierung auf der Fahrerseite wird den Besitzer rund 1.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Blasbach: Kontrolle über Colt verloren –

Zwei Verletzte und ein demoliertes Fahrzeug, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls von gestern Nachmittag (09.08.2022) bei Blasbach. Gegen 13.30 Uhr war der 29-jährige Fahrer eines Mitsubishis auf der Landstraße von Blasbach in Richtung Wetzlar unterwegs. Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Colt und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen fuhr einen Abhang hinunter, schleuderte herum und blieb letztlich auf dem Dach liegen. Der in Offenbach am Main lebende Unfallfahrer und sein 17-jähriger Mitfahrer aus Gera konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Beide Männer trugen leichte Verletzungen davon. Rettungswagenbesatzungen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Der Colt hat nur noch Schrottwert und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.