Schwerer Verkehrsunfall – Radfahrerin nach Kollision mit Bus lebensgefährlich verletzt

Heute Morgen, (Mittwoch, 10. August, gegen 05.30 Uhr), erlitt eine 53 Jahre alte Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem leeren Linienbus lebensgefährliche Verletzungen. Der Unfall passierte an der Einmündung Gisselberger Straße/Am Krekel. Fest steht bislang, dass der 61 Jahre alte Busfahrer an der Einmündung von der Straße Am Krekel nach links in die Gisselberger Straße abbiegen wollte. Die Ampel für ihn zeigte gelbes Blinklicht. Die Radfahrerin benutzte die bevorrechtigte Gisselberger Straße. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft Marburg die Hinzuziehung eines Sachverständigen an. Nach der medizinischen Erstversorgung transportierte der Rettungswagen die Radfahrerin ins Krankenhaus. Der Busfahrer erlitt einen Schock. Durch die für die Unfallaufnahme notwendigen Sperrungen entstanden bis 08.40 Uhr Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hatte Rundfunkwarnmeldungen veranlasst.

Überraschte Einbrecher flüchteten – Polizei bittet um Hinweise

Stadtallendorf

Am Mittwochmorgen, 10. August, gegen 05.30 Uhr, hörte ein Bewohner Geräusche aus der Küche des Einfamilienhauses im Kirchweg. Als er nachschaute, verließen zwei Männer fluchtartig das Haus. Sie rannten Richtung Hauptstraße davon und kehrten später in den Kirchweg zurück, um zwei an einer Mauer bereitgestellte Rucksäcke abzuholen. Dabei kam es zu einem Gerangel mit dem sie verfolgenden Bewohner. Der konnte einem der beiden Täter einen Rucksack abnehmen, in welchem sich weiteres, nicht in sein Haus gehörendes mutmaßliches Diebesgut befand. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Fahndung nach den Männern blieb erfolglos. Einer der Männer war 25 bis 35 Jahre alt, zwischen 1, 65 und 1,75 Meter groß und mutmaßlich syrischer oder afghanischer Herkunft. Er trug eine schwarze kurze Hose und ein rotes/ rosafarbenes T-Shirt. Er hatte ein schmales, rasiertes Gesicht und kurze schwarze Haare. Sein Begleiter und mutmaßlicher Landsmann war etwas größer und hatte dunkle längere Haare. Er war bekleidet mit einem blauen Oberteil mit weißen Schlieren und er hatte bei der Flucht noch einen Rucksack dabei. Wem sind diese Männer in der Nacht zum Mittwoch, 10. August, bzw. am frühen Mittwochmorgen in Stadtallendorf im Kirchweg oder in der Umgebung aufgefallen? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0 oder die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Überfall auf der Brücke Am Krekel – Kripo sucht Zeugen

Der Überfall war nach Angaben des 42 Jahre alten Opfers am Montag, 08 August, um 16.50 Uhr, auf der Fußgängerbrücke in der Straße Am Krekel, genauer zwischen der Brücke vom Krekel zur Gisselberger Straße und der Brücke zum Südbahnhof, am dortigen Abgang zur Lahn. Das Opfer saß, wie er aussagte, auf dem Brückenabgang zu den Lahnwiesen als ihn zwei Männer umringten, mit einem Klappmesser bedrohten und Geld sowie Handy forderten. Das Opfer händigte beides aus, wobei die Täter auf die Mitnahme des nicht internetfähigen Mobiltelefons verzichteten. Sie flüchteten mit der Geldbörse in Richtung Sommerbad. Da zu dieser Zeit dort erfahrungsgemäß sowohl Fußgänger- als auch Fahrzeugverkehr stattfindet hofft die Kriminalpolizei auf Zeugen des Geschehens. Das Opfer erwähnte in der Anhörung eine ca. 30 bis 40 Jahre alte Fahrradfahrerin, die das Geschehen vom Krekel kommend zur Gisselberger Straße fahrend passierte. Insbesondere diese Radlerin sowie weitere Zeugenwerden gebeten, sich mit der Kripo in Verbindung zu setzten. Wem ist das Trio am Montagnachmittag an dem Brückenabgang aufgefallen? Das Opfer selbst ist sehr dünn (geschätzt ca. 50 kg). Er beschrieb die Täter als zwei Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren. Einer war zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, von unauffälliger Statur und mutmaßlich arabischer Herkunft mit schwarzen Haare und Vollbart. Der Zweite war größer (ca. 1,90 Meter), kräftiger und sportlicher und von der Erscheinung her, hellhäutiger als der andere. Er fiel durch die getragene Hip-Hop-Kleidung mit einem bis zu den Knien reichenden T-Shirt und eine weiße Baseballkappe auf. Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg/Stadtallendorf – Unter Drogeneinfluss gefahren

Den ersten unter dem Einfluss berauschender Mittel fahrenden Mann zog die Polizei am Dienstag, 09. August, um 08.35 Uhr im Marburger Süden aus dem Verkehr. Der Drogentest des 35 Jahre alten Autofahrers hatte positiv auf Amphetamine reagiert. Um 09.17 Uhr geriet ein 38 Jahre alter Autofahrer auf der Niederkleiner Straße in eine stationär eingerichtete Kontrollstelle. Sein Drogentest reagierte auf THC. In beiden Fällen veranlasste die Polizei die Blutproben und unterband die Weiterfahrt. Und dann war da noch ein 18 Jahre junger Mann mit einem E-Scooter, den die Polizei um kurz nach 12 Uhr in der Bahnhofstraße in Marburg kontrollierte. Sein Test zeigte einen Einfluss von Amphetaminen und er hatte noch eine geringe Menge Haschisch bei sich. In seinem Fall veranlasste die Polizei nicht nur die Blutprobe, sondern stellte auch das Rauschgift und den Scooter sicher.

Stadtallendorf – Zeitungstrolley gestohlen

Eine Zeitungsausträgerin ließ ihren Trolley am Mittwoch, 10. August, zwischen 05.30 und 06 Uhr neben einem Stromkasten im Ziegelweg stehen und verteilte einen Schwung an Tageszeitungen. Als sie zurückkehrte war der fast geleerte Trolley weg. Wer hat den Diebstahl gesehen? Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Zeitungstrolleys bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Stadtallendorf – Fahrraddiebstahl

Trotz der Festkettung an einen Fahrradständer gelang der Diebstahl eines blauen Cube Aim SL 29. Das Mountainbike mit schwarz rotem Sattel und Schutzblechen hat einen Wert von mehreren Hundert Euro. Es stand zur Tatzeit zwischen 16.45 Uhr am Freitag, 05. August, und 06.20 Uhr am Montag, 08. August, auf dem Fahrradparkplatz an der Unterführung auf der Niederkleiner Straße. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Wommelshausen – Unfall knapp vermieden – Polizei bittet um Hinweise

Nach der Anzeige eines gefährlichen Fahrverhaltens durch eine Vorfahrtverletzung bittet die Polizei Biedenkopf um Hinweise zu einem dunklen SUV, den eine zwischen 50 und 60 Jahre alten Brillenträgerin mit kurzen braunen bzw. braun-rötlichen Haaren steuerte. Vermutlich handelt es sich bei dem Auto um einen schwarzen oder anthrazitfarbenen Audi Q3. Von dem Marburger Kennzeichen sind noch die Mittelbuchstaben MQ bekannt. Die gefährliche Situation war am Mittwoch, 03. August, zwischen 16.12 und 16.15 Uhr in der Straße Neue Siedlung. Nach den Angaben des betroffenen Autofahrers kam er aus einer Stichstraße heraus und konnte nur durch eine Vollbremsung den Zusammenstoß mit dem aus seiner Sicht von links kommenden SUV so grade eben noch ganz knapp verhindern. Nach seinen Aussagen gilt in der gesamten Straße Neue Siedlung die „Rechts-vor-Links-Vorfahrtregelung, sodass er in diesem Fall die Vorfahrt gehabt hätte. Wer kann aufgrund der Beschreibung des Autos und der Fahrerin Hinweise geben, die zur Ermittlung der Fahrerin führen könnten? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg – Unfallflucht im Barfüßertor – Frontschaden an weißem Citroen C5

Zur Unfallzeit, am Samstag, 30. Juli, zwischen 12 und 14.30 Uhr parkte der weiße Citroen C5 Aircross am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Barfüßertor 21. Die Front zeigte zum Wilhelmsplatz. In dieser Zeit entstand an dem Citroen auf nicht bekannte Weise ein Frontschaden von nach ersten Schätzungen mindestens 3000 Euro. Weder ergaben sich am Unfallort oder am Auto Hinweise auf das verursachende Fahrzeug noch führten die ersten Ermittlungen hier zum Erfolg. Wer war zur Unfallzeit im Barfüßertor? Wer hat eventuell den Unfall vor der Pizzeria gesehen oder das typische Unfallgeräusch gehört und in diesem Zusammenhang ein Fahrzeug wegfahren sehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Rauschenberg – Heckschaden am grauen Opel Meriva

Die Polizei Stadtallendorf ermittelt nach einer angezeigten Verkehrsunfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise. Der eher leichtere Schaden in Form von Kratzern und oberflächigem Lackabrieb ist hinten auf der Fahrerseite. Bemerkt hat die Besitzerin den Schaden am Montag, 08. August, um 15.30 Uhr. Nach ihren Angaben stand ihr grauer Opel Meriva unbewegt zwischen Donnerstag, 23. Juni und Montag, 08. August, unbewegt und mit der Front zur Dresdener Straße geparkt am rechten Fahrbahnrand vor dem Anwesen Albert-Schweitzer-Straße 7. Lediglich an dem Montag wurde der Pkw zwischen 10.30 und 11.15 Uhr kurz benutzt und anschließend wieder am gleichen Ort abgestellt. Auf der Fahrt sei es definitiv zu keinem Unfall gekommen, sodass der Schaden entweder zwischen dem 23. Juni und kurz nach 10 Uhr am 08. August oder aber am 08. August zwischen etwa 11.30 und 15.30 Uhr in der Albert-Schweitzer-Straße eingetreten sein muss. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.