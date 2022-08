St. Leon-Rot: 42. Lokalmatador-Golfparklauf des TSV 05 Rot am 11. September 2022

St. Leon-Rot – Am zweiten Sonntag im September ist es wieder so weit: Der TSV 05 Rot lädt Sie ein, die attraktive Golfpark-Umgebung laufend zu genießen. Der Rundkurs entlang von Kraichbach und Kehrgraben führt von Grün zu Grün durch eine Kombination aus Natur-, Park- und Golflandschaft. Die Strecken sind durchgehend flach und bestenlistenfähig vermessen, ein Vermessungsprotokoll liegt vor. Wer es endlich mal wieder laufen lassen will, kann hier schnelle Zeiten abliefern.

Aber auch Freizeit- und Genussläufer kommen auf ihre Kosten, zumal es im Anschluss einfache, leckere Speisen und Getränke, sowie unsere umfangreiche Kuchentheke geben wird. Weitere Informationen unter www.golfparklauf.de.

Anmelden können Sie sich per Voranmeldung über RaceResult, beim MarathonShop Wiesloch und beim Salon Obermaier in St. Leon-Rot. Gegen eine zusätzliche Gebühr von 2 € ist eine Nachmeldung am Veranstaltungstag möglich.

Die Siegerehrungen erfolgen zeitnah nach den Läufen. Die Gesamtsieger bzw. die vier Tagesschnellsten im 10km-Lauf und Halbmarathon und die jeweils drei Altersklassensieger m/w erhalten attraktive Preise.

Für die Verbesserung der bestehenden Golfparklauf-Streckenrekorde über 10km und Halbmarathon m/w ist jeweils eine Prämie von je 100 € ausgelobt.

Wir freuen uns auf euch! Euer Golfparklauf-Team des TSV 05 Rot.