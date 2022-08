Wald brennt

Vorderweidenthal (ots) – Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde am Mittwoch 10.08.22, gg. 16:00 Uhr, eine Rauchentwicklung an der Landstraße 490 zwischen Vorderweidenthal und Erlenbacher Kreuzung, Blickrichtung Busenberg, im Wald gemeldet. Durch Polizei und alarmierte Feuerwehr konnte dort ein sich gerade entwickelnder Brand in Mischwald festgestellt und schnell abgelöscht werden. Die genaue Brandursache ist unklar.

Unterhalb des Brandes führt ein Wanderweg vorbei. Es herrschte böiger Wind zur Brandzeit. Zur Brandzeit waren dort 2 Wanderer unterwegs, welche ebenfalls versuchten den Brand zu löschen. Ohne die schnelle Entdeckung hätte ein größerer Waldbrand ausgelöst werden können. Die Ermittlungen dauern noch an.