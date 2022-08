Unbekannter bedrängt junge Frau, Weilburg, Karlsberg / Bahnhof Dienstag, 09.08.2022, 14:45 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag wurde eine junge Frau in Weilburg von einem bislang unbekannten Mann bedrängt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 14:45 Uhr befand sich die 17-jährige zu Fuß auf dem Weg vom „Karlsberg“ in Richtung des Bahnhofs von Weilburg. Hier sei sie von einem unbekannten Mann in einer ausländischen Sprache angesprochen worden. Der Unbekannte habe sie im weiteren Verlauf körperlich bedrängt, indem er sie geküsst und umarmt habe. Der jungen Frau gelang es den Mann abzuschütteln und in Richtung des Bahnhofes zu laufen. Hier sei ihr der Unbekannte in einem Abstand von mehreren Metern durch eine Unterführung bis hin zum Bahngleis gefolgt. Erst dort habe er die Flucht ergriffen. Bei dem Täter soll es sich um einen schlanken, etwa 30-40 Jahre alten Mann mit kurzen dunkelbraunen Haaren und graumeliertem Vollbart gehandelt haben. Er habe eine helle Haut, braune Augen und sichtbare Falten im Gesicht gehabt. Er sei mit einem schwarzen Shirt, einer dunkelgrauen Jeans und einem schwarzen Gürtel samt Nieten bekleidet gewesen. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Kontrollen rund um Limburg, Limburg a.d. Lahn, Bahnhof / Stadtgebiet, Dienstag, 09.08.2022, 14:20 Uhr bis 21:00 Uhr

(fh)Am Dienstag führten Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektion Limburg-Weilburg im Limburger Stadtgebiet und rund um den Bahnhof Kontrollen durch. Neben dem Bahnhofsplatz wurden die Domplatte, verschiedene Parkhäuser, Fußwege entlang der Lahn und das Tal Josaphat genauer unter die Lupe genommen. Zwischen 14:20 Uhr und 21:00 Uhr konnten insgesamt 22 Personen einer Kontrolle unterzogen werden. In einem Parkhaus in der Frankfurter Straße stießen die Kontrollkräfte auf eine Gruppe Jugendlicher, von denen eine 15-Jährige Betäubungsmittel mit sich führte. Sie wurde zur Dienststelle gebracht, von wo aus sie nach der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens an ihre Erziehungsberechtigten übergeben wurde. Gegen 18:00 Uhr beschäftige ein ganz anderer Fall die Beamtinnen und Beamten. Hier erhielt die Polizei die Mitteilung über ein 14-jähriges Mädchen, welches unerlaubt ihre Betreuungseinrichtung verlassen habe und mit dem Zug in Richtung Limburg unterwegs sei. Den eingesetzten Polizisten gelang es, kurz nach der Mitteilung, die besagte Jugendliche am Bahnhof in Limburg anzutreffen und an ihre Erzieher zu übergeben.

Unfall mit drei Verletzten auf der Autobahn, Autobahn 3, Anschlussstelle Bad Camberg, Dienstag, 09.08.2022, 16:00 Uhr

(fh)Ein Unfall mit zwei Fahrzeugen und insgesamt drei Verletzten hat sich am Dienstagnachmittag auf der A3 in Höhe Bad Camberg ereignet. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 24 Jahre alter Mann mit seinem VW Golf die A3 von Wiesbaden nach Köln entlang. Im Fahrzeug befanden sich darüber hinaus zwei weitere Insassen. In Höhe der Anschlussstelle Bad Camberg fuhr der 24-Jährige auf einen vorausfahrenden und sich im Bremsvorgang befindlichen BMW X5 eines 37-Jährigen auf. In Folge des Zusammenstoßes verletzten sich die drei Insassen des VW leicht und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der Gesamtschaden wird mit etwa 18.000 Euro beziffert. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Aufgrund einer vorübergehenden Sperrung der Fahrbahn kam es im Feierabendverkehr zu Verkehrsbehinderungen.