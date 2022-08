Kreis Bergstraße

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bensheim (ots) – Am Dienstag (09.08.) zwischen 14:00 und 15:00 Uhr, beschädigte

ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer zwei in einer Grundstückseinfahrt

befindliche Steinpfosten in der Theodor-Heuss-Straße in 64625 Bensheim. Der

Sachschaden beträgt mindestens 500 Euro. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer

entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als

Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalles

werden gebeten sich mit der Polizeistation Bensheim unter der Tel.-Nr. 06251 /

8468-0 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Dieburg

Eppertshausen: Verwirrter Mann löst Polizeieinsatz aus

Eppertshausen (ots) – Ein älterer, offenbar verwirrter, Mann hat am

Mittwochmorgen (10.8.) einen Polizeieinsatz in einem Einfamilienhaus in der

Babenhäuser Straße ausgelöst. Die Polizei wurde gegen 9 Uhr alarmiert, weil der

Mann seine Pflegerin mit einer Schreckschusspistole bedroht haben soll. Sofort

begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Der Senior konnte von den

Beamtinnen und Beamten festgenommen werden. Verletzt wurde niemand. Die

Schreckschusspistole stellten die Ordnungshüter sicher. Die Ermittlungen zu den

Hintergründen dauern derzeit noch an. Eine Streife brachte ihn, aufgrund seiner

psychischen Verfassung, in eine psychiatrische Fachklinik. Während der

Einsatzmaßnahmen war die Babenhäuser Straße abgesperrt.

Einbrecher gelangen über Balkon in Wohnung / Zeugenaufruf

Groß-Umstadt (ots) – Am Dienstag (9.8.) sind bislang unbekannte Täter zwischen 12.00 und 15.30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus im Adenauerring eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen sind die Kriminellen über eine aufgehebelte Balkontür in das Haus gelangt.

Sie durchsuchten die Wohnräume, fanden dabei verschiedene elektronische Geräte

und flüchteten im Anschluss.

Die Täter verursachten nach bisherigen Erkenntnissen einen Schaden von etwa 800

Euro. Welchen Wert die gestohlenen Geräte haben, muss im Rahmen der Ermittlungen

geklärt werden.

Hinweise zu dem Sachverhalt werden von dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter

der Telefonnummer 06151 969 – 0 entgegengenommen.

Gross-Gerau

Ginsheim-Gustavsburg: Unfall auf der A 60/Drei Verletzte-Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter LastwagenFahrer geriet nach derzeitigem Ermittlungsstand am Mittwochmorgen (10.08.), gegen 8.55 Uhr, an der Anschlussstelle Ginsheim-Gustavsburg, auf der A 60 in Fahrtrichtung Mainz vom Beschleunigungsstreifen auf die erste Fahrspur. Ein 20 Jahre alter Soldat der US-Armee wich mit seinem Militärfahrzeug aus und wurde anschließend von einem nachfolgenden 34 Jahre alten Autofahrer aus Mainz auf der dritten Fahrspur erfasst. Der Soldat, sein auf dem Beifahrersitz befindlicher Kamerad und der Mainzer wurden verletzt. Sie wurden anschließend in Krankenhäuser eingeliefert. Der unbekannte Brummifahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Aufgrund des Verkehrsunfalls kam es auf der A 60 in Richtung Mainz bis um die Mittagszeit zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Es bildete sich zweitweise ein Stau bis über die Anschlussstelle Bischofsheim hinaus.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den unbekannten Sattelzug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Rufnummer 06151/8756-0 zu melden.

Kelsterbach: Schwarzer Audi A3 gestohlen (ZR-AK 14)

Ein „Am Schlossweg“, geparkter schwarzer Audi A3 im Wert von rund 13.000 Euro, wurde in der Zeit zwischen 28. Juli und Dienstagabend (09.08.) von Kriminellen gestohlen. An dem Fahrzeug sind die amtlichen Kennzeichen ZR-AK 14 angebracht.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des entwendeten Audi geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.