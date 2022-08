Worms

Mehrere Brände – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Zu gleich 3 Bränden kam es in der gestrigen Nacht in Worms, die unmittelbar in Zusammenhang stehen dürften. Erstmals wurde gegen 02:25 Uhr über Notruf ein Brand in der Speyerer Straße gemeldet. Durch eine Streife der Wormser Polizei konnte in Brand gesetzter Sperrmüll vor einem dortigen Mehrfamilienhaus mit anschließender Unterstützung der Feuerwehr gelöscht werden.

Kurz darauf gegen 02:55 Uhr wurde ein Brand in der Klosterstraße gemeldet. Wie sich herausstellte wurde dort Elektroschrott in Brand gesetzt, konnte durch die Feuerwehr jedoch schnell gelöscht werden.

Gegen 05:30 Uhr wurde schließlich ein Brand von Grünschnitt am Hammelsdamm gemeldet, der ebenfalls durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte.

Die Polizeiinspektion in Worms hat die Ermittlungen aufgenommen. In allen Fällen wird von einer Brandstiftung durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter ausgegangen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fußgängern

Worms (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit 2 verletzten Fußgängern kam es am Dienstag 09.08.2022. Gegen 07:40 Uhr war ein 32-jähriger Wormser mit seinem PKW in der Bebelstraße Richtung Gaustraße unterwegs, als er zwei einen dortigen Zebrastreifen überquerende Fußgänger übersah. Die beiden Wormser Fußgänger, eine 34-Jährige und ein 44-Jähriger, wurden durch den Zusammenstoß verletzt. Die Frau schwer, der Mann leicht, beide mussten in ein Krankenhaus.

Laut Angaben des 32-jährigen Fahrzeugführers sei er durch die tiefstehende Sonne geblendet gewesen und habe die Fußgänger deshalb nicht erkannt.

Kreis Alzey-Worms

Ackerbrände durch Feuerwehr gelöscht

Alzey (ots) – Am Dienstag 09.08.2022, mussten 2Ackerbrände von der Feuerwehr gelöscht werden. Gegen 15:20 Uhr wurde ein Ackerbrand in der Gemarkung Monzernheim in Richtung Hochborn gemeldet. Dort brannte ein etwa 10 Hektar großes, abgemähtes Feld und 80 Meter laufende Böschung ab.

Durch Kräfte der Feuerwehren Alzey und der VG Wonnegau konnten die Brände gelöscht werden, sowie durch Unterstützung von 5 Landwirten mit Traktoren und Grubbern zur Bildung einer Schneiße.

Einen weiteren Brand gab es gegen 17:00 Uhr an der L438 zwischen Gau-Odernheim und Hillesheim. Ein Acker von einer Fläche 50 auf 300 Meter brannte. Auch hier konnte die Feuerwehr den Brand eindämmen. Wie die Brände zustande kamen, ist unbekannt.