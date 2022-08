Kaiserslautern

Schlägerei am Bahnhof Landstuhl

Landstuhl (ots) – Am Dienstag 09.08.2022 gegen 19:30 Uhr wurde die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern seitens der Notfallleitstelle Karlsruhe darüber informiert, dass es zu einer Schlägerei zwischen zwei Personen am Bahnhof Landstuhl kam. Der Geschädigte, ein 48-jähriger Mann, wurde dabei schwer verletzt.

Streifen der Bundes- sowie Landespolizei verlegten unverzüglich zum Tatort. Außerdem wurde ein Rettungswagen verständigt, der das Opfer in das Nardini Klinikum Landstuhl zur medizinischen Versorgung brachte. Vor Ort wurden die Zeugen durch die Bundespolizei befragt, diese gaben an, dass der flüchtige Täter den Geschädigten beim Versuch den Zug zu betreten aus dem Zug gestoßen und im Anschluss mehrfach auf diesen eingeschlagen hatte.

Diese Angaben bestätigte der Verletzte bei der anschließenden Befragung im Krankenhaus. Nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt erlitt das Opfer durch den Angriff eine Fraktur der Augenhöhle sowie des Nasenbeins.

Die umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief zunächst erfolglos. Jedoch identifizierten Zeugen des Vorfalls nur 3 Stunden später den Tatverdächtigen am Bahnhof Landstuhl und informierten die Bundespolizei. So konnten die Personalien des mutmaßlichen Täters festgestellt werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort, wurde dem 29-Jährigen ein Platzverweis erteilt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Fluchtversuch bei Polizeikontrolle – Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots) – Drei Männer haben am Dienstagmittag 09.08.2022 in der Altenwoogstraße die Aufmerksamkeit von Polizeibeamten auf sich gezogen. Als die Polizisten das Trio kontrollieren wollten, versuchte einer der Männer mit seinem Fahrrad zu flüchten; er konnte aber festgehalten werden. Gegen die anschließende Kontrolle versuchte der 46-Jährige, sich zu wehren und loszureißen, was ihm aber nicht gelang.

Der Verdacht, dass hier gerade ein Drogengeschäft abgewickelt worden war, bestätigte sich bei der anschließenden Suche in der näheren Umgebung: Unter einem Auto wurde eine in Folie eingewickelte grüne Substanz gefunden. Das “Päckchen” wurde sichergestellt. Beim Inhalt handelt es sich vermutlich um 100 Gramm Haschisch. Die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz laufen; ein Tatverdacht richtet sich gegen den 46-jährigen Mann. |cri

Schlägerei und Verfolgungsfahrt

Kaiserslautern (ots) – Ein Zeuge alarmierte am Dienstag 09.08.2022 die Polizei, weil sich an der Ecke Burgstraße und Maxstraße mehrere Personen, teils auf der Straße prügeln würden. Vor Ort konnten ein 19-jähriger Mann und mehrere Zeugen angetroffen werden. Der 19-Jährige musste im Rettungswagen versorgt werden, da er Pfefferspray abbekommen hatte.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kam es bereits im Bereich des Fackelrondells zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und dem 19-Jährigen. Der 19-Jährige wurde durch seinen Kontrahenten und drei weiteren Personen bis zur Maxstraße verfolgt. Dort ging die verbale in eine körperliche Auseinandersetzung über.

Die Gruppe um den 17-Jährigen verschwand, bevor die Polizei eintraf. Der 17-Jährige stieg zu einer jungen Frau in einen weißen BMW und entfernte sich. Sie konnten durch Polizisten am Fackelrondell angehalten werden.

Die beiden gaben zusätzlich an, dass sie nach der Schlägerei von einem unbekannten Mann mit einem schwarzen Renault Clio verfolgt wurden. Der Mann soll ebenfalls an der Schlägerei beteiligt gewesen sein. Bei der Verfolgung sei der unbekannte Fahrzeugführer so dicht aufgefahren, dass die 18-jährige Fahrerin sich genötigt fühlte, selbst schneller zu fahren und die geltenden Verkehrsregeln zu missachten, um eine Kollision der beiden Pkw zu vermeiden.

In der Goethestraße sei der Renault neben ihren Pkw gefahren. Dabei bewarf der ebenfalls unbekannte Beifahrer ihr Fahrzeug mit Glasflaschen. Es entstand Sachschaden. In Richtung Stadtpark brach der Fahrer des Renault die Verfolgung plötzlich ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zu der Schlägerei und/oder der Verfolgungsfahrt geben können, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-2150 mit der Polizei in Kaiserslautern Kontakt aufzunehmen. |elz

Aufmerksamer Zeuge verfolgt verdächtige Jugendliche

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei ermittelt gegen 2 Jugendliche aus dem Stadtgebiet, die in der Nacht zu Dienstag 09.08.2022 aufgefallen sind. Die beiden 16 und 17-jährigen Jungen stehen im Verdacht, für diverse Graffiti-Schmierereien verantwortlich zu sein.

Gegen Mitternacht meldete ein Zeuge aus der Schneppbachstraße, dass sich zwei verdächtige Personen an abgestellten Autos zu schaffen machen. Er folgte dem Duo bis in die Augustastraße. Dort merkten die beiden Jugendlichen, dass sie einen “Verfolger” haben, und versuchten zu flüchten. Einer der beiden konnte entkommen, den anderen konnte der Zeuge festhalten und zu Boden bringen.

Die ausgerückte Streife stellte in den Beuteln, die der 16-Jährige bei sich hatte, mehrere Farbspraydosen fest. Außerdem hatte er einen Acrylstift in der Tasche, und sein Handy verriet, dass er kurz zuvor mit diesem Stift einen Stromverteilerkasten beschmiert hatte.

Sein geflüchteter Komplize konnte ermittelt werden, und nach Rücksprache mit der Justiz wurde dem 17-Jährigen zu Hause ein Besuch abgestattet. Er lag schlafend auf der Couch. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde Beweismaterial in Form von Farben, Stiften und Skizzen, die sogenannte “Tags” (Namenskürzel) zeigen, sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Brand auf Balkon

Kaiserslautern (ots) – Auf einem Balkon in der Barbarossastraße hat es am Dienstag 09.08.2022 gebrannt. Gegen 14 Uhr brach das Feuer im oberen Stockwerk eines Mehrfamilienhauses auf dem Balkon aus und griff auf die Hausfassade über.

Der Feuerwehr gelang es, den Brand schnell zu löschen, bevor sich die Flammen weiter ausbreiten konnten. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Wohnung blieb bewohnbar, musste nur kräftig gelüftet werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Ersten Untersuchungen zufolge dürfte eine noch glimmende Zigarette das Feuer ausgelöst haben. Die Kripo ermittelt deshalb wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. |cri

Verbrannte Fläche an der Grillhütte

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Zum Glück ohne größere Folgen blieb ein Brand in der Nähe der Grillhütte in der vergangenen Woche. Wie der Polizei erst jetzt gemeldet wurde, haben Gemeindearbeiter am Freitag eine kleine verbrannte Fläche in der Böschung gegenüber der Hütte festgestellt. Das Feuer war zu diesem Zeitpunkt bereits erloschen.

Zwei Tage zuvor sei diese Brandstelle nach Angaben von Zeugen noch nicht dort gewesen. Die Polizei bittet deshalb um Hinweise: Wer hat zwischen Mittwoch, 3. August, und Freitag, 5. August, gegen 11.40 Uhr jemanden in der Nähe der Grillhütte gesehen oder sonstige Beobachtungen gemacht, die “passen” könnten? Zeugen können sich unter der Nummer 0631 369-2620 jederzeit bei der Kriminalpolizei melden. |cri

Fußgänger tritt gegen haltendes Auto

Kaiserslautern (ots) – Verständnisloses Kopfschütteln hat eine Begegnung am Dienstagvormittag im Stadtgebiet bei einem 42-jährigen Mann ausgelöst. Er war nach eigenen Angaben gegen 10 Uhr mit seinem Auto in der Lauterstraße unterwegs und musste in Höhe des Hauses Nummer 10 verkehrsbedingt halten. In diesem Moment habe ihm ein Fußgänger, der auf der rechten Gehwegseite auf gleicher Höhe lief, unvermittelt und ohne erkennbaren Grund gegen die Beifahrertür getreten. An der Tür blieb eine Delle zurück. Der passende Schuhabdruck war ebenfalls noch zu erkennen.

Über den Täter konnte der 42-Jährige nur sagen, dass er etwa 30 Jahre alt, ungefähr 1,85 Meter groß ist und lange schwarze Haare hat, die er zur Tatzeit zu einem Zopf zusammengebunden trug.

Zeugen, die den Tritt ebenfalls beobachtet haben und weitere Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-2150 Kontakt mit der Polizeiinspektion 1 aufzunehmen.

Eine weitere Sachbeschädigung an einem Fahrzeug wurde der Polizei nachträglich aus der Mannheimer Straße gemeldet. Hier haben Unbekannte am Montag in der Zeit zwischen 12.45-13.45 Uhr einen Mercedes zerkratzt. Als der Halter zu seinem Fahrzeug zurückkam, entdeckte er tiefe Kratzer im Lack auf der Beifahrerseite sowie an der Heckklappe. Der Pkw stand zur fraglichen Zeit in Höhe des Hauses Nummer 234. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. |cri

Unter Drogen mit E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Eine Routinekontrolle ist einem Mann aus dem Landkreis am Dienstag 09.08.2022 zum Verhängnis geworden. Als Polizeibeamte den 41-Jährigen mit seinem E-Scooter in der Mainzer Straße stoppten, fiel ihnen das drogentypische Verhalten des Mannes auf. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf Amphetamin. Daraufhin musste sich der Rollerfahrer auch eine Blutprobe entnehmen lassen.

Doch nicht nur das: Bei der Überprüfung seiner Personalien kam heraus, dass der 41-Jährige nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er gab zu, dass er seinen Führerschein vor einigen Jahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss abgeben musste.

Auf den Mann kommt nun erneut eine Anzeige wegen der sogenannten Trunkenheitsfahrt zu. Weiterfahren durfte er natürlich nicht mehr. Der Elektroroller wurde seiner Ehefrau übergeben, die ihren Mann auf der Wache abholte. |cri

Unfallflucht mit gestohlenem Motorroller

Kaiserslautern (ots) – Wegen Diebstahls und Unfallflucht ermittelt die Polizei im St.-Quentin-Ring. Hier hat ein unbekannter Täter in der Nacht zu Dienstag 09.08.2022 zunächst an einem Kleinkraftrad das Zündschloss geknackt und bei seiner anschließenden “Spritztour” mit dem gestohlenen Zweirad einen Unfall gebaut.

Den beschädigten Motorroller legte der Unbekannte danach in einem Gebüsch ab. Dort entdeckte ihn ein Zeuge am Dienstagmittag und meldete sich bei der Polizei. Bei den eingeleiteten Ermittlungen nahmen die Polizeibeamten zunächst Kontakt zum Halter des Kleinkraftrads auf. Er wusste noch gar nichts von den Ereignissen.

Die weiteren Recherchen führten die Beamten unter anderem zu einem Hotel in der Nachbarschaft. Mit Hilfe der Aufnahmen aus der Videoüberwachung konnte schließlich die Tat teilweise rekonstruiert werden. Demnach machte sich der unbekannte Täter kurz vor 5 Uhr an dem Motorroller zu schaffen und startete dann seine Fahrt.

Gegen 06.40 Uhr legte er das Zweirad wieder beschädigt im Gebüsch am Rande eines Schotterparkplatzes ab. Durch welche Straßen seine Spritztour führte, und wo genau die Unfallstelle ist, konnte bislang nicht ermittelt werden.

Die Polizei fragt deshalb: Wer hat zur fraglichen Zeit etwas im St. Quentin oder den umliegenden Straßen beobachtet und kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 1, Telefon 0631 369-2150 zu melden. |cri

Mit geklautem Fahrrad unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Einen 35-jährigen Mann hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch in der Nordbahnstraße mit einem geklauten Fahrrad erwischt. Die Beamten kontrollierten den Mann gegen 0:45 Uhr.

Bei der Überprüfung seines mitgeführten Rades stellte sich heraus, dass es Ende Februar aus einer Garage auf dem Bännjerrück entwendet worden war. Das Fahrrad wurde sichergestellt, die Ermittlungen dauern an. |elz

Freundin verhindert Geldverlust durch Whatsapp-Betrug

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Einer Freundin hat es eine 60-Jährige aus dem Landkreis zu verdanken, dass sie nicht mehrere tausend Euro an Betrüger verloren hat. Die Frau aus der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg war am Dienstag auf eine Whatsapp-Nachricht hereingefallen. Darin hatte sich angeblich ihr Sohn unter einer unbekannten Nummer gemeldet und angegeben, dass sein Mobiltelefon defekt sei. Jetzt benötige er dringend finanzielle Hilfe bei der Bezahlung einer Rechnung in Höhe von 5.600 Euro.

Die 60-Jährige glaubte die Nachricht und überwies das Geld, ohne zu zögern, von ihrem Sparbuch an ihren vermeintlichen Sohn. Erst als sie danach einer Bekannten davon erzählte, machte diese sie auf die Betrugsmasche aufmerksam – offenbar gerade noch rechtzeitig, denn die Bank konnte die Überweisung zurückbuchen, so dass der Frau kein Schaden entstand. Die Ermittlungen der Polizei nach dem Absender der Whatsapp-Nachricht laufen.

Auch im Kaiserslauterer Stadtgebiet erhielt ein Mann am Dienstagnachmittag eine solche Nachricht einer unbekannten Nummer auf sein Handy. In diesem Fall meldete sich die angebliche Tochter des 63-Jährigen und bat aufgrund einer “finanziellen Notlage” um die Hilfe ihres vermeintlichen Vaters. Der Mann erkannte jedoch sofort den Betrugsversuch und schaltete die Polizei ein.

Unsere dringende Empfehlung an jeden, der solche Handy-Nachrichten von unbekannten Nummern über einen Messengerdienst erhält: Bitte glauben Sie nicht sofort alles, was in der Nachricht steht! Bitte prüfen Sie unbedingt, ob der Absender tatsächlich der ist, der er vorgibt zu sein! Nehmen Sie auf anderem Weg Kontakt zu Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter auf – je nachdem, von wem die Nachricht mit der unbekannten Nummer angeblich (!) stammt – und fragen Sie nach, ob alles seine Richtigkeit hat. Und vor allem: Bitte überweisen Sie nicht einfach Geld auf ein fremdes Konto!

Am besten sprechen Sie innerhalb der Familie und mit Ihren Kindern, wie Sie sich im Fall einer solchen Geldforderung verhalten. Vereinbaren Sie zum Beispiel bestimmte Rückfragen, die nur das echte Familienmitglied beantworten kann. Aber auf jeden Fall: Sprechen Sie miteinander, bevor Sie Geld überweisen! |cri

Auseinandersetzung wegen Lärm

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zu Mittwoch ist es in der Fackelstraße zu einer Schlägerei gekommen. Nach ersten Erkenntnissen fühlten sich Anwohner durch eine lautstarke Personengruppe auf der Straße gestört. Ein 49-jähriger Mann forderte die Gruppe über das Fenster auf, leiser zu sein.

Die Gruppe Heranwachsender auf der Straße provozierte den 49-Jährigen, der darauf einging. Es kam zu wechselseitigen Körperverletzungen. Wer genau welchen Beitrag zu der Auseinandersetzung leistete, konnte vor Ort nicht abschließend geklärt werden. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Briefkästen aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Briefkästen in der Carl-Euler-Straße aufgebrochen. Die Täter müssen die Briefkästen der Wohnblöcke 24-28 zwischen 21:30-03:15 Uhr mit einem Werkzeug aufgehebelt haben. Ob sich Briefsendungen darin befanden und wie viele, ist unklar.

Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern Kontakt aufzunehmen. |elz

Kreis Kaiserslautern

Sand in den Tank geschüttet

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro haben unbekannte Täter in der Birkenstraße angerichtet. Eine Anwohnerin meldete über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz, dass ihr Wohnmobil am Wochenende beschädigt wurde. Unbekannte haben demnach in den Ad-Blue-Tank des Fahrzeugs Sand geschüttet.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend, 20 Uhr und Montagvormittag, 11 Uhr. Das Wohnmobil stand in diesem Zeitraum in Höhe des Hauses Nummer 1 am Straßenrand. Hinweise auf verdächtige Personen, die sich an dem Fahrzeug zu schaffen gemacht haben, nimmt die Polizeiinspektion 1 unter Telefon 0631/369-2150 jederzeit entgegen. |cri

Kontrolle durch falsche Polizeibeamte

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Am späten Dienstag 09.08.2022 wurde auf der A6 in Richtung Mannheim ein Kleinbus durch einen silberfarbenen Mercedes überholt. Hierbei hielt der Beifahrer einen Ausweis aus dem Fenster und deutet dem Fahrer des Kleinbusses an, auf dem Seitenstreifen anzuhalten. Der Beifahrer des Mercedes gab sich als Polizeibeamter aus und kündigte an, dass er alle mitgeführten Handtaschen und das Fahrzeug nach Drogen durchsuchen müsse.

Die Insassen händigten teilweise ihre Ausweise aus, verweigerten aber die Herausgabe der Geldbeutel. Eine Geschädigte hielt ihren Geldbeutel fest in der Hand, als der vermeintliche Polizeibeamte plötzlich danach griff und der Geschädigten aus der Hand nahm. Der Mann begab sich dann zum Mercedes, welcher unmittelbar in Richtung Mannheim davonfuhr.

Der Beifahrer wurde von den Geschädigten wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre, ca. 1,75 m groß. Er war komplett schwarz gekleidet, trug ein schwarzes Basecap und eine Weste mit der Aufschrift POLIZEI sowie eine weiße FFP-2-Maske.

In dem entwendeten Geldbeutel der Geschädigten befanden sich neben Ausweisen und EC-Karte, auch noch ein Bargeldbetrag in 4-stelliger Höhe. Ein eingeleitete Fahndung nach den beiden Tätern verlief ergebnislos. Zeugen, denen der beschriebene Mercedes ebenfalls aufgefallen ist, mögen sich bitte mit der Polizeiautobahnstation Kaiserlautern in Verbindung setzen.

Einbrüche in Firmenräume

Rodenbach (ots) – Einbrecher waren in der Nacht von Montag auf Dienstag 09.08.2022 in Rodenbach aktiv. Der Polizei wurden am Dienstagmorgen zwei Einbrüche in benachbarte Firmenräume “Am Hühnerbusch” gemeldet. In einem Fall richteten die Täter Schaden in fünfstelliger Höhe an, wobei der angerichtete Sachschaden doppelt so hoch ist wie der Wert der Beute.

Hier schlugen die Unbekannten am Firmengebäude ein Fenster ein und konnten durch dieses Schlupfloch in die Lagerhalle des Betriebs einsteigen. Im Inneren hebelten sie Brandschutztüren auf, um in den Bürotrakt zu kommen. Die Lagerhalle sowie etliche Büros wurden durchwühlt und mehrere Computer samt Zubehör gestohlen.

Beim benachbarten Betrieb montierten die Einbrecher einen Zaun ab, um sich Zugang zum Firmenareal zu verschaffen. Auf dem Grundstück schlugen sie an einer Halle ein Fenster ein und kletterten ins Innere, wo sie ebenfalls mehrere Räume durchsuchten. Bisherigen Überprüfungen zufolge fehlen seitdem eine Digitalkamera, zwei Tafeln Schokolade und ein dreistelliger Bargeld-Betrag.

Die Tatzeit liegt zwischen Montagnachmittag 16 Uhr, und Dienstagmorgen 6.30 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kripo Kaiserslautern zu melden. |cri

Wer hat den Ford beschädigt?

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen Montag, 0:30 Uhr und Dienstag, 20 Uhr, am Sportplatz in Enkenbach-Alsenborn eine Beobachtung gemacht haben. Hier müssen sich unbekannte Täter an einem roten Ford Fiesta zu schaffen gemacht und diesen beschädigt haben.

Als die Fahrerin zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt war. Aufgrund des Schadensbilds kann ein Unfall ausgeschlossen werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise auf mögliche Täter unter Telefon 0631 369-2150. |elz

Elf zu schnell in einer Stunde

Hochspeyer (ots) – 6 Anzeigen und 5 Verwarnungen das ist die Bilanz einer 1-stündigen Verkehrskontrolle am Dienstag 09.08.2022 auf der B37 bei Hochspeyer. Mit dem Lasermessgerät nahmen die Einsatzkräfte in Höhe des Industrieparks die Geschwindigkeit der vorbeikommenden Fahrzeuge ins Visier. In diesem Bereich ist maximal Tempo 70 erlaubt.

5 Fahrer kamen mit einer kostenpflichtigen Verwarnung davon. 6 Fahrer lagen allerdings so deutlich über dem Tempolimit, dass sie nun mit einer Anzeige rechnen müssen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag an diesem Morgen bei 104 km/h. Laut Bußgeldkatalog kommen auf den Fahrer eine Geldstrafe von 200 Euro sowie ein Punkt in der “Verkehrssünderdatei” zu.

Ob er auch den Führerschein für einen Monat abgeben muss, hängt davon ab, ob er in diesem Jahr schon einmal beim Rasen erwischt wurde. |cri