Kreis Mainz-Bingen: Die Polizei-News

Geldautomatensprengung

Ockenheim (ots) – Am Mittwoch 10.08.2022 sprengten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten im Rheinhessischen Ockenheim. Gegen 04:08 Uhr war ein lautes Explosionsgeräusch zu hören, wodurch zahlreiche Anwohner geweckt wurden und die Polizei verständigten. Mehrere Zeugen konnten beobachten, wie nach der Explosion die mutmaßlichen Täter mit 2 hochmotorisierten Pkw in Richtung Dromersheim flüchteten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sprengten die Täter gegen 04:08 Uhr das freistehende Geldautomatenhäuschen, welches hierdurch komplett zerstört wurde und ein erheblicher Schaden entstand. Ob die Täter Geld erbeuteten ist derzeit noch nicht abschließend geklärt und bedarf weiterer Ermittlungen.

Eine groß angelegte Fahndung aller örtlichen und überörtlichen Polizeidienststellen dauert derzeit noch an. Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Kriminaltechniker vom Erkennungsdienst sind aktuell noch am Tatort und sichern erste Spuren. Darüber hinaus waren Spezialisten des LKA am Tatort um eine Gefahr durch mögliche Sprengstoffreste auszuschließen.

Ein in unmittelbarer Nähe zum Geldautomaten befindlicher Lebensmittelmarkt, sowie Teile des zugehörigen Parkplatzes sind derzeit noch nicht begehbar. Der Geldautomat war bereits im April dieses Jahres Ziel einer Geldautomatensprengung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Hausfriedensbruch

Münster-Sarmsheim (ots) – 10.08.2022, 07:01 Uhr – Der Polizei wurde eine schlafende Person auf einem Privatgrundstück gemeldet. Die Person, die augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand, konnte vor Ort angetroffen werden. Bei der Personendursuchung nach Ausweispapieren konnte eine geringe Menge Betäubungsmittel gefunden werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den 29-Jährigen wurde eingeleitet.

Fahrt unter Drogeneinwirkung

Weiler (ots) – 09.08.2022, 19:30 Uhr – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei einem 20 jährigen Fahrzeugführer deutlich Auffälligkeiten fest, die auf Drogenkonsum deuteten. Angebotene Tests zur Entlastung des Verdachts wurden verweigert. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Kennzeichendiebstahl

Münster-Sarmsheim, Rheinstraße (ots) – In den Zeit vom 06.08.2022, 23:30 Uhr, bis 09.08.2022, 15:30 Uhr, wurde an einem in der Rheinstraße, Höhe Anwesen 126 geparkten PKW VW, das hintere Kennzeichen mit MZ-Kennung entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.

Sachbeschädigung an Fahrzeug

Bingen-Büdesheim, Keppsmühlstraße (ots) – 06.08.2022, 11.30 Uhr, bis 10.08.2022, 14.00 Uhr – In der Zeit vom 06.08.2022, 11.30 Uhr bis 10.08.2022, 14.00 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Täter einen ordnungsgemäß geparkten PKW Peugeot mit BIN-Kennzeichen. Die vordere Beifahrertür wies deutliche Kratzer auf. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.

Diebstahl von Baugeräten

Bingen, Hauptbahnhof (ots) – In der Zeit vom 08.08.2022, 16.00 Uhr bis 09.08.2022, 07.00 Uhr, wurden im Bereich des Hauptbahnhofes neben Gleis 7, mehrere schwere Arbeitsgeräte die zur Weichenvormontage genutzt werden, entwendet.

Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.