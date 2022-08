Einbruch in Hütte des Vogelschutzvereins

Lustadt (ots) Am Dienstag 09.008.2022 kam es kurz nach 20 Uhr zum Einbruch in das Vereinsheim des Vogelschutzvereines im Lustadter Wald. Im Innern der Hütte entwendeten die Täter Lebensmittel und verursachten Sachschaden in unbekannter Höhe.

Zeugen des Vorfalls möchten sich bitte telefonisch bei der Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de melden.

Diebstahl aus Pkw

Lingenfeld (ots) – Zu einem Einbruch in einen geparkten Pkw kam es am frühen Dienstagmorgen in der Gartenstraße in Lingenfeld. Unbekannte Täterschaft entwendete aus dem Innenraum eine Geldbörse mitsamt Bargeld.

Einbruch in Kellerraum

Rülzheim (ots) – Im Zeitraum vom 06.08.2022 16 Uhr bis zum 09.08.2022 11:30 Uhr öffnete eine unbekannte Täterschaft gewaltsam mehrere Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in der Mauritiusstraße in Rülzheim und entwendete dort diverse Gegenstände.

Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Rülzheim (ots) – Anfang der Woche gab es bereits einen Aufbruch eines Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße. Am Dienstag 09.08.2022 wurden die Beamten zu einem weiteren beschädigten Automaten auf dem Vorplatz des Stadions gerufen. Diesmal scheiterten die Täter jedoch und es entstand lediglich Sachschaden in unbekannter Höhe.

Da die Taten im gleichen Zeitraum, vom 6.8. auf den 7.8. erfolgten, kann ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen werden.

