Brand in Jugendstrafanstalt

Schifferstadt (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Mittwoch 10.08.2022 gegen 09 Uhr, zu einem Schmorbrand in einem Silo neben einer Werkstatt in der Jugendstrafanstalt Schifferstadt. Der Brand konnte durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden.

3 Insassen, welche in der Werkstatt arbeiteten, klagten über Kopfschmerzen. Sie wurden durch den anwesenden Notarzt untersucht. Hierbei konnten keine Verletzungen festgestellt werden.

Der durch den Brand entstandene Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gestürzter Kleinkraftradfahrer

Mutterstadt (ots) – Am Dienstag 09.08.2022 gegen 07:00 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Kleinkraftradfahrer den Kreisverkehr Speyerer Straße/Waldstraße und beabsichtigte den Kreisverkehr in Richtung Waldstraße zu verlassen. Aus Richtung Waldstraße wollte eine 25-jährige PKW-Fahrerin in den Kreisverkehr einfahren. Beim Abbiegen in Richtung Waldstraße stürzte der 38-Jährige ohne Kontakt zu dem PKW der 25-Jährigen und verletzte sich leicht am Bein.

Nach den Angaben des 38-Jährigen habe er wegen des mit überhöhter Geschwindigkeit an den Kreisverkehr heranfahrenden PKWs der 25-Jährigen stark abbremsen müssen und sei hierdurch gestürzt. Der 38-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Aktuell laufen Ermittlungen, inwieweit die 25-Jährige verantwortlich für den Sturz des Mannes ist. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Schwester verhindert Telefonbetrug

Altrip (ots) – Am Dienstagmittag 09.08.2022 erhielt ein 88-Jähriger einen Telefonanruf seiner angeblichen Enkelin. Die Enkelin habe einen tödlichen Unfall verursacht und benötige nun Bargeld. Der 88-Jährige gab während dem Telefonat seine Adresse preis und legte in der Wohnung einen mittleren 4-stelligen Betrag bereit. Seitens des 88-Jährigen wurde seine Schwester informiert, welche den Betrugsversuch durchschaute und somit einen finanziellen Schaden verhinderte.

Die Polizei rät: – Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. – Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen. – Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. – Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Zigarettenautomat mutwillig beschädigt

Schifferstadt (ots) – Vermutlich in der Nacht von Samstag 06.08.2022 auf Sonntag 07.08.2022 wurde ein in der Frederickstraße aufgestellter Zigarettenautomat durch unbekannte Täter aufgesprengt. Ein Anwohner wurde in der Nacht durch ein Knallgeräusch aufmerksam. Aktuell laufen Ermittlungen, ob Zigaretten, bzw. Bargeld entwendet wurden.

Die Gesamtschadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.