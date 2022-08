Betrügerische Telefonanrufe

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 09.08.2022 registrierte die Polizei im Stadtgebiet insgesamt 6 Betrugsversuche am Telefon. Zwei davon waren für die Betrüger leider erfolgreich. In den beiden Fällen erhielten die Personen per WhatsApp eine Nachricht eines angeblichen Angehörigen mit der Aufforderung einen bestimmten Betrag auf ein Konto zu überweisen. Die Personen fielen auf den Betrug rein und überwiesen 4-stellige Eurobeträge.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Messengerdienstes.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema. Über die Hotline 0621/963-1515 können sich Senioren über Betrugsdelikte informieren.