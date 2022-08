Barcelona ist eine Stadt voller Kultur und Kunst. Wenn Sie auf der Suche nach dem preisgekrönten besten Museumserlebnis des Jahres sind, sollten Sie unbedingt die Casa Batlló besuchen.

Dieses einzigartige Gebäude ist eines der berühmtesten Werke von Antoni Gaudí und ein Muss, nicht nur für die Kunstliebhaber. Besonders überzeugt Casa Batlló jetzt mit vielen innovativen Features und künstlicher Intelligenz. Erkunden Sie dieses Meisterwerk und erfahren Sie mehr über die Geschichte dahinter.

Casa Batlló befindet sich am Passeig de Gràcia, im Herzen Barcelonas. Diese schöne Stadt hat Touristen viel zu bieten, und dieses Museum ist definitiv einer der Höhepunkte. Wenn Sie eintreten, werden Sie von der Größe und Erhabenheit des Gebäudes beeindruckt sein.

Das Gebäude wurde von Josep Batlló i Garcia, einem wohlhabenden Industriellen, in Auftrag gegeben, der sich ein neues Haus wünschte, das sowohl modern als auch stilvoll sein sollte. Der berühmte Architekte Antonio Gaudí entwarf das Haus mit seiner wellenförmigen Fassade und den farbenfrohen Mosaiken so, dass es einzigartig ist. Das Dach ist wie der Rücken eines Drachens geformt, und die Fenster sind mit Buntglas verziert. Damit wurde es schon früher zu einer unverwechselbaren Sehenswürdigkeit.

Auszeichnung: Das beste Museumserlebnis des Jahres 2022

Casa Batlló wurde gerade erst bei den Remarkable Venue Awards zum besten Museumserlebnis des Jahres 2022 ausgezeichnet. Damit hat das von Gaudí entworfene Gebäude einige der berühmtesten Bauwerke der Welt im Ranking überholt: Darunter den Mailänder Dom, den Tower of London und das Empire State Building. Die Jury würdigte bei ihrer Auswahl ganz besonders die kreative Umsetzung und intelligente Interpretation, da alles im Museum sehr echt wirkt. Hier wurden modernste Technologien perfekt kombiniert und eingesetzt.

Virtuelle Realität und interaktive Features

Das Beste an der Casa Batlló ist, dass es sich nicht nur um eine statische Kunstausstellung handelt. Das Museum nutzt modernste Technologie, um Gemälde und Skulpturen zum Leben zu erwecken. Mit Ihrem Smartphone oder Tablet können Sie einen virtuellen Rundgang durch das Gebäude machen und mehr über seine Geschichte erfahren. Und erst kürzlich wurde das Museum auf über 2.000 neuen Quadratmetern mit neuen, technischen Innovationen ausgestattet.

Künstliche Intelligenz wurde hier auf besondere Weise eingesetzt – das Museum überzeugt nun mit volumetrischen Projektionen, Bewegungssensoren, interaktiven Räumen und binauralen Sounds. Und dabei werden alle Sinne angesprochen, beispielsweise auch der Geruchssinn, was dem Besucher zuvor noch nie erlebte Eindrücke verschaffen wird.

Bewegliche Bilder dank Mikro-Bewegungssensoren

Auch für Kinder ist Casa Batlló ein unvergessliches Erlebnis, denn sie können – ebenso wie Erwachsene – nun Tablets nutzen, welche sie dank Virtual Reality 100 Jahre in die Vergangenheit zurückversetzt und sie die Schönheit Gaudís Epoche und ihr kreatives Universum erleben lassen. Außerdem gibt es bewegliche Bilder an den Wänden, die auf den ersten Blick statisch wirken. Wenn man sich ihnen jedoch nähert, beginnen sie zum Leben zu erwachen. Dafür sorgen Mikro-Bewegungssensoren, welche im Profil des Bildes versteckt sind und filmische Produktionen aktivieren, welche in die Vergangenheit der Familie und die Geschichte des Hauses eintauchen lassen.

Zwei besondere Neuheiten: Der Gaudí Dom und Gaudí Cube

Der Gaudí Dom, auch als die Kuppel des Hauses bekannt, ist besonders beliebt und sorgt nun dank mehr als 1.000 Bildschirmen als interaktiver Raum dazu ein, die Ursprünge von Gaudís Genialität kennenzulernen. Durch 21 Audiokanäle mit Naturgeräuschen und 38 Projektoren, welche Videokunstinstallationen zeigen, wird dieser Raum mit Magie durchflutet. Der Regisseur Miguel Alonso schuf diese Show der Ausdrucksformen, welche das Museum zu einem unvergesslichen Erlebnis macht.

Eine weitere Neuheit ist der Gaudi Cube: Dabei handelt es sich um einen 10 m x 9,5 × großen Raum, welcher von oben bis unten mit leuchtenden LED’s ausgestattet ist. Alle vier Wände, der Boden, die Decke und sogar die Türen leuchten somit als immersive Installation in diesem technischen Meisterwerk. Dieser Raum lässt die Wahrnehmung der Realität verändern und nutzt moderne Technologien, um durch dessen Ausdruckskraft einzigartige Eindrücke zu vermitteln.

Refik Anadol leitete dieses Werk mit dem Namen „Im Kopf von Gaudí“ ein, um damit einen Mythos der Architektur im Kopf des Architekten kennenzulernen. Dafür wurden Millionen von Daten, Videos, Fotos, Plänen, Zeichnungen und 3D-Modellen genutzt, um mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die größte digitale Repository über Antonio Gaudí zu bilden.