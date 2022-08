Nach exhibitionistischen Handlungen Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Eine Zeugin alarmierte am Montag 08.08.2022 die Polizei nachdem sich ein Mann vor ihr unsittlich entblößte. Dem Täter gelang die Flucht. Zur Mittagszeit wurde die 55-Jährige am Rheinauer See auf einen bislang unbekannten Mann aufmerksam, der vor ihr seine Hose herunterließ, sein Geschlechtsteil in die Hand nahm und diese dabei anstarrte.

Nur wenige Zeit nach dem Vorfall, der sich um 12 Uhr nahe einer Wakeboard-Anlage ereignete, traf die Frau erneut auf den Mann. Trotz sofortiger Alarmierung der Polizei und der daraufhin eingeleiteten Fahndung, entkam der Mann.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder möglicherweise ebenfalls betroffen sind.

Der Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, etwa 1,70 m groß, kräftige Statur, ungepflegte Erscheinung und schmutzige Kleidung, dunkle kurze Haare, kürzerer Bart, dunkle Augen und dunkle Augenringe, bekleidet mit einer dunklen dreckigen kurzen Hose, dunkle Jacke, gräuliche Arbeitsschuhe, hatte ein weißes Handtuch und eine dunkle Tragetasche bei sich.

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 zu melden.

Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarau (ots) – Bereits vergangenen Donnerstag 04.08.2022 erhielt eine Seniorin aus Mannheim-Neckarau einen Anruf einer angeblichen Firma, welche Sanitärarbeiten in ihrem Haus durchführen müsse. Kurz darauf erschien schließlich ein vermeintlicher Mitarbeiter der Firma und klingelte an der Wohnung der Frau in der Wolframstraße. Diesem gewährte sie Einlass im Glauben daran, dass er die zuvor angekündigten Sanitärarbeiten im Badezimmer durchführen müsse.

Am Samstag nach dem verdächtigen Handwerkerbesuch, bemerkte die Seniorin, dass ihr diverse Schmuckstücke sowie ein 4-stelliger Bargeldbetrag fehlten.

Sie erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter 0621/83397-0 zu melden.

Im Zusammenhang mit falschen Handwerkern, beachten Sie folgende Warnhinweise:

Gewähren Sie Fremden grundsätzlich keinen Zutritt in Ihre Wohnräume

In der Regel werden zentrale Handwerksarbeiten in Mehrfamilienhäuser durch die Hausverwaltungen oder Vermieter angekündigt. Kommt ein Handwerker unangekündigt, ist das bereits ein erstes Indiz misstrauisch zu werden.

Reichen Sie Stifte, Wasser usw. immer nur durch den Türspalt einer per Türsperre gesicherten Tür oder durch das Fenster.

Schließen Sie Schmuckstücke und Wertsachen immer sicher weg.

Hinterfragen Sie kritisch den Grund für ein Betreten durch angebliche Handwerker, vermeintliche Amtsträger, Schädlingsbekämpfer o.ä.

Rufen Sie im Zweifel bei der zuständigen Behörde an und lassen sich dies bestätigen. Suchen Sie die Nummer selbst heraus. Wählen Sie keine Nummer, welche Sie durch die Personen erhalten. Rufen Sie im Zweifel bei ihrer zuständigen Polizeidienststelle an.

Baustellenschild umgeworfen – PKWs beschädigt

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Montag 08.08.2022 kurz nach 22 Uhr beobachteten aufmerksame Zeugen in den Quadraten C3/D3 drei alkoholisierte Personen, welche ein Baustellenschild auf zwei am Straßenrand geparkte PKWs warfen. Beide Fahrzeuge wurden zerkratzt.

Der Sachschaden liegt im 3-stelligen Bereich. Die informierte Polizei konnte die verdächtigen Männer im Alter von 23, 24 und 26 Jahren schließlich in den Planken feststellen. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen die Männergruppierung.