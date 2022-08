Groß-Gerau

Streit um Rauchen und Masken eskaliert – Busfahrer verletzt in Klinik

Groß-Gerau (ots) – Der 50-jährige Busfahrer eines Linienbusses forderte nach derzeitigem Ermittlungsstand am Montag 08.08.2022 gegen 21.15 Uhr, mehrere junge Fahrgäste auf, das Rauchen im Bus zu unterlassen sowie die in Fahrzeugen des öffentlichen Personennahverkehrs vorgeschriebenen medizinischen Masken zu tragen.

Zudem sollen die Angesprochenen zuvor auch an jeder Station unnötigerweise das Haltesignal des Busses betätigt haben.

In der Klein-Gerauer-Straße hielt der 50-Jährige dann seinen Bus an und es kam zum Streit. In der Folge soll der Busfahrer laut Zeugen anschließend von mindestens zwei Männern im Alter von 23 und 25 Jahren geschlagen und getreten worden sein. Der Fahrer wurde erheblich verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Auch die beiden Verdächtigen wurden mit Verletzungen in Krankenhäuser verbracht. Sie standen unter Alkoholeinwirkung und mussten Blutentnahmen über sich ergehen lassen.

Atemalkoholtests zeigten bei beiden rund 1,5 Promille an. Die Ermittlungen zu möglicherweise drei weiteren an der Tat beteiligten Personen, einer jungen Frau und zwei jungen Männern, dauern derweil an.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein und bittet zur weiteren Klärung des Sachverhalts möglicherweise noch nicht bekannte Zeugen um Kontaktaufnahme mit den Beamten des Kommissariats 42 der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.

Kreis Bergstraße

Gaststätten, Firma und Gemeindehaus im Visier Krimineller

Fürth (ots) – In der Nacht zum Montag 08.08.2022 gerieten 2 Gaststätten, eine Firma sowie das evangelische Gemeindehaus in der Ellenbacher Straße in das Visier Krimineller. Während der Versuch in ein Büro im evangelischen Gemeindehaus einzubrechen, scheiterte, gelang es Unbekannten in eine Gaststätte in der gleichen Straße gewaltsam einzudringen.

Gestohlen wurde dort vermutlich nichts, die Täter hinterließen aber durch ihr rabiates Vorgehen einen Schaden von etwa 1.500 Euro.

Ebenfalls in den Fokus der Einbrecher geriet in der gleichen Nacht eine weitere Gaststätte in der Hauptstraße. Hier ließen die ungebetenen Besucher Getränke, Lebensmittel sowie eine Geldkassette samt Bargeld mitgehen.

Durch eine zuvor aufgebrochene Tür drangen Kriminelle zudem in ein Firmengebäude in der Industriestraße ein. Hier konsumierten die Einbrecher Alkohol und Speisen, verwüsteten die Räumlichkeiten und legten ein Feuer. Hierbei wurde ein Gabelstapler zerstört. Die Täter ließen mehrere Schlüssel mitgehen, bevor sie das Weite suchten. Nach ersten Schätzungen entstand dort ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen den Taten und prüft nun, ob die drei jungen Männer, die in der Nacht nach einem Vandalismusfall am Friedhof von der Polizei festgenommen werden konnten (wir haben berichtet) auch für diese Fälle in Betracht kommen könnten.

Odenwaldkreis

Autofahrer muss wegen Biker stoppen/Polizei sucht Zeugen

Mossautal (ots) – Am 01.08.2022 gegen 16.50 Uhr, wurde auf der Bundesstraße 460 zwischen Wegscheide und Hiltersklingen, kurz nach dem Waldausgang, ein Autofahrer aus Michelstadt von einem bislang unbekannten Motorradfahrer, der den Wagenlenker zünachst überholte, durch anschließendes Abbremsen seiner Maschine vor dem Fahrzeug des Michelstädters zum Anhalten veranlasst. Der Motorradfahrer ließ zudem sein Hinterrad durchdrehen, so dass eine lange schwarze Abriebspur auf die Fahrbahn gezeichnet wurde.

Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung im Straßenverkehr und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den unbekannten Motorradfahrer geben können, um Kontaktaufnahme mit den Beamten der Verkehrsinspektion bei der Polizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530.

Darmstadt

Dieb schleicht sich in Wohnung und flüchtet mit Geldbörsen

Darmstadt (ots) – Am Dienstag 9.8.2022 hat sich ein Krimineller kurz nach Mitternacht in eine Wohnung in der Weinbergstraße geschlichen. Er durchsuchte mehrere Räume der Wohnung und fand dabei 2 Geldbörsen.

Von dem Bewohner aufgeschreckt, ergriff der ungebetene Gast die Flucht. Der Anwohner verfolgte ihn einige Meter. Auf Zuruf des Verfolgers entnahm der Täter das Bargeld und lies die Geldbörsen zurück.

Der bislang unbekannte Täter wird als 1,80 Meter groß, schlank und mit einem grauen Kapuzenpullover beschrieben.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt in diesem Fall. Sollten Sie Hinweise zu der Tat oder der beschriebenen Person haben, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 06151 969 – 0.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Besonders nachts und in unbemerkten Momenten stellen offene Türen und Fenster ein großes Risiko dar. Kriminelle nutzen solche Umstände aus, um sich unbemerkt in Wohnräume zu schleichen und diese nach herumliegenden Wertgegenständen und Bargeld zu durchsuchen. Gehen Sie daher auf Nummer sicher und verschließen Sie all Ihre Türen und Fenster, beziehungsweise sichern Sie diese, sobald Sie sie nicht mehr im Blick haben.

Darmstadt-Dieburg

Einbrecher gescheitert

Reinheim-Georgenhausen (ots) – Am Montagabend 8.8.2022 bemerkte ein Hausbesitzer, dass Einbrecher versucht haben, in sein Haus in der Hirschbachstraße zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen hat die Tat zwischen Samstag 6.8.2022 und Montagabend stattgefunden.

Die noch unbekannten Täter hebelten an der Haustüre und einem Fenster, um sich Zutritt zu dem Haus zu verschaffen. Sie scheiterten bei ihrem Vorhaben und flüchteten. Ersten Schätzungen zufolge verursachten die Täter einen Schaden von circa 500 Euro.

Passanten, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969 – 0 bei dem Kommissariat 21 in Darmstadt zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen