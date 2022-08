Mainz-Bingen

Unfall zwischen Radfahrer und Reh

Gemarkung Bacharach, K22 (ots) – 08.08.2022, 20:54 Uhr – Ein 43-jähriger Radfahrer befuhr mit seinem Rennrad die K22 von Breitscheid kommend in Fahrtrichtung Bacharach-Steeg. Im Verlauf der Fahrtstrecke querte plötzlich ein Reh die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte.

Durch einen vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer wurde dem Verletzten Erste Hilfe geleistet. Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Trunkenheit

Bingen-Kempten (ots) – 09.08.2022, 12:45 Uhr – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde bei einem 43 jährigen Fahrzeugführer Atemalkohol festgestellt. Ein Test wies einen Wert von 0,61 Promille aus.

Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet

Betrunkener E-Scooter-Fahrer

Münster-Sarmsheim (ots) – 09.08.2022, 01:10 Uhr – Bei der Kontrolle eines E-Scooter-Fahrers stellten die Beamten deutlichen Atemalkohol fest. Ein durchgeführter Alkoholtest wies einen Wert von 1,67 Promille aus.

Dem 47 jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Dachstuhlbrand

Horrweiler (ots) – 08.08.2022, 23:25 Uhr – Der Polizei wurde ein Dachstuhlbrand in Horrweiler gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei waren Feuerwehrkräfte bereits vor Ort und löschten den Brand, der sich im Dachbereich entwickelt hatte.

Gegen 01.15 Uhr waren die Löscharbeiten beendet. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Insgesamt waren 60 Feuerwehrkräfte im Einsatz.

Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Bingen-Büdesheim (ots) – 08.08.2022, 06:30 Uhr bis 08.08.2022, 14:00 Uhr – In der genannten Zeit wurden 2 in der Dromersheimer Chaussee ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge beschädigt. An einem Mercedes mit BIN Kennzeichen wurde der Mercedesstern abgerissen und das Kennzeichen verbogen.

Zudem wurde der Lack beschädigt. An einem Dacia mit MZ-Kennzeichen wurden die Türen zerkratzt. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.

Kennzeichendiebstahl

Bingen-Büdesheim/Am Langenstein (ots) – 08.08.2022, 07:00 Uhr – Der Halter eines in der Straße “Am Langenstein” geparkten PKW Skoda Citigo stellte fest, dass die am Fahrzeug angebrachten MZ-Kennzeichen entwendet wurden.

Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.

Mainz

Aktuell mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten – Schockanrufe –

Mainz (ots) – Seit 13:30 Uhr häufen sich Anrufe von älteren Mainzer Mitbürgern bei der Polizei, die von falschen Polizeibeamten angerufen werden. In allen Fällen handelt es sich um so genannte “Schockanrufe”. Den Senioren wird vorgegaukelt, dass ein naher Angehöriger einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht habe und dieser nun in Untersuchungshaft müsse. Zur Abwendung der Haft soll ein meist höherer vierstelliger Betrag an einem Treffpunkt in der Nähe des Amtsgerichts übergeben werden.

Die Polizei weist noch einmal dringend darauf hin, dass es sich bei diesen Anrufern um Trickbetrüger handelt. Es wird niemals von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft eine Kaution zur Abwendung einer Untersuchungshaft verlangt.

Tipp der Polizei: Legen Sie sofort auf. Rufen Sie Ihre Angehörigen an und vergewissern sich, dass es ihnen gut geht. Rufen Sie die Polizei unter der Notrufnummer 110 an. Übergeben Sie niemals Geld an Unbekannte.

Mehrere Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Mainz (ots) – An verschiedenen Örtlichkeiten in Mainz kam es am Montag 08.08.2022 zu Verkehrsunfällen, bei denen entweder Fahrradfahrer oder Fußgänger verletzt worden sind. In der Mainzer Oberstadt übersieht ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 11:25 Uhr beim Abbiegen vom Landwehrweg in die Pariser Straße eine 65-jährige Radfahrerin.

Es kommt zur Kollision. Glücklicherweise verletzt sich die Radfahrerin nur leicht. Ein Notarzt war vor Ort. Am Fahrrad entsteht Sachschaden. Gegen 17:15 Uhr befindet sich eine 30jährige Fußgängerin in der Geschwister-Scholl-Straße auf dem Gehweg in Richtung Emy-Roeder-Straße.

Eine 81-jährige Smart-Fahrerin fährt vom dortigen Parkplatz eines Supermarktes in die Geschwister-Scholl-Straße ein, übersieht die Fußgängerin und trifft diese frontal mit dem PKW. Hierbei wird die Fußgängerin kurzzeitig auf die Motorhaube geladen und kommt anschließend zu Fall. Sie erleidet mehrere Verletzungen im Oberkörperbereich, die jedoch nicht lebensgefährlich sind und wird in ein Krankenhaus verbracht.

Um 08:45 Uhr befährt eine 81-Jährige mit Ihrem Opel die Kreuzstraße in Richtung Suderstraße von der Hauptstraße kommend. An einem Fußgängerüberweg will eine 42-jährige Joggerin die Straße in Richtung Westring überqueren. Die PKW-Fahrerin übersieht den Jogger und kollidiert mit der Fahrzeugfront mit diesem.

Durch den Aufprall auf den Boden zieht sie sich Schürfwunden und Prellungen am ganzen Körper zu. Sie wird durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle wird für die Dauer der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt, der Verkehr entsprechend umgeleitet.

Gegen 18:30 Uhr befährt eine 80-jährige Opel-Fahrerin die Saarstraße aus Richtung Innenstadt kommend. Bei Einbiegen in die Koblenzer Straße nach rechts in Fahrtrichtung Mainz-Gonsenheim übersieht sie einen 28-jährigen Fahrradfahrer, der die Koblenzer Straße an der Fußgänger-/Radfahrerampel überqueren wollte.

Es kommt zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, wodurch der Radfahrer zu Fall kommt. Er zieht sich diverse Schürfwunden und Prellungen zu und wird vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.