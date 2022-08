Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 09.08.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Zündelnde Jugendliche

Bad Dürkheim (ots) – Am 07.08.2022 gegen 21:30 Uhr wurden durch eine aufmerksame Zeugin Jugendliche beobachtet, wie diese ein Feuer zwischen zwei Sitzbänken im Kurpark in Bad Dürkheim entzünden wollten. Zwischen den Bänken konnten Brandspuren auf dem Boden (ca. 30 cm x 30 cm) festgestellt werden. Die bislang unbekannten Jugendlichen hatten versucht mittels Haarspray und Feuerzeug ein Feuer zu entzünden. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Wachenheim: Dixi-Toilette umgeworfen

Wachenheim (ots) – Am 07.08.2022 gegen 08:00 Uhr konnte ein Zeuge im Römerweg in Wachenheim eine umgeworfene Dixi-Toilette feststellen. Durch bislang unbekannte Personen wurde diese umgeworfen. Eine Gefährdung für den Straßenverkehr entstand glücklicherweise nicht. Das unbeschädigte Toilettenhäuschen wurde durch die Polizeikräfte wieder ordnungsgemäß aufgestellt. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Erpolzheim: Bauchtasche entwendet

Erpolzheim (ots) – Im Zeitraum von 07.08.2022 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr wurde in der Hauptstraße in Erpolzheim die Bauchtasche eines 48-Jährigen entwendet. Dieser hatte seine Bauchtasche auf einer Parkbank liegen gelassen. Als er dann zurück zur Parkbank kam, war diese durch bislang unbekannte Täter entwendet worden. Täterhinweise liegen keine vor. Neben dem Personalausweis, Führerschein und diversen Karten befanden sich auch mehr als 150 Euro Bargeld in der Tasche. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Grünstadt: Ohne Führerschein unter Betäubungsmitteleinfluss

Grünstadt (ots) – Im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle am 08.08.2022 in der Schlachthofstraße wurde gegen 12 Uhr Verkehrsteilnehmer einer allgemeinen Kontrolle unterzogen. Der junge Autofahrer konnte keinen Führerschein vorzeigen. Es stellte sich heraus, dass er nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diese verlor er am 08.08.2021 wegen Trunkenheit im Verkehr. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Mann Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen Betäubungsmittelkonsum hindeuten. Ein Vortest belegte den Konsum von THC. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss wurden eingeleitet.

Wachenheim: Verfolgt und geschlagen

Wachenheim (ots) – Am 06.08.2022 gegen 01:30 Uhr wurden in der Weinstraße in Wachenheim zwei Personen verletzt. Ein bislang unbekannter Täter verfolgte einen 23-Jährigen und einen 24-Jährigen und schlug mit einer 1 Meter langen Kunststoffstange mehrfach auf sie ein. Er verfolgte sie anschließend noch bis zur Ampel in der Weinstraße und kehrte dann um. Die beiden Männer zogen sich Verletzungen am Kopf und der Hand zu, mussten jedoch nicht vom DRK versorgt werden. Warum der Täter auf die Männer einschlug ist nicht bekannt. Der unbekannte Täter war 20-30 Jahre alt, 170-175cm groß, hatte eine schlanke-muskulöse Statur, schwarze kurze Haare und trug einen Vollbart. Bekleidet war er mit einer kurzen roten Hose, war Oberkörperfrei und hatte keine Tätowierungen. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Gegen den unbekannten Täter wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

