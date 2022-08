Trickdieb bestiehlt Seniorin

Friedrichsdorf, Seulberg, Am Huiller Platz, 08.08.2022, gg. 10.15 Uhr

(pa)Am Montagmorgen wurde in Friedrichsdorf Seulberg eine Seniorin von einem Trickdieb bestohlen. Die Friedrichsdorferin saß gegen 10.15 Uhr am Steuer ihres am Huiller Platz geparkten Autos, als ein Mann an die Fahrzeugscheibe klopfte. Der Unbekannte deutete zum Fahrzeugheck, woraufhin die ältere Dame ausstieg, um nachzuschauen, was es dort zu sehen gibt. Hinter ihrem Pkw lagen mehrere Münzen Rotgeld auf dem Boden. Hierdurch abgelenkt bemerkte die Seniorin nicht, dass der Unbekannte ihre auf dem Beifahrersitz abgelegte Handtasche an sich nahm. Als ihr der Diebstahl auffiel war es bereits zu spät und der Dieb von der Örtlichkeit geflüchtet. Der Täter soll etwa Ende 40 gewesen sein und einen dunklen Pkw mit italienischem Kennzeichen gefahren haben. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Unbekannter wirft Scheiben an altem Bahnhof ein

Grävenwiesbach (ots)-(pa) – Am späten Montag 08.08.2022 gegen 23.30 Uhr wurde in Grävenwiesbach das alte Bahnhofsgebäude mutwillig beschädigt und dabei mehrere Hundert Euro Sachschaden verursacht.

Ein Zeuge meldete gegen 23.30 Uhr, dass ein Mann soeben mehrere Fensterscheiben des in der Straße “Am Bahndamm” gelegenen Gebäudes eingeworfen habe. Der Zeuge hatte den Täter zunächst noch verfolgt, ihn dann jedoch aus den Augen verloren.

Täterbeschreibung:

Beschrieben wird der Mann als etwa 20 bis 30 Jahre alt und schlank mit hellblondem Haar. Er habe ein dunkelblaues T-Shirt sowie eine kurze schwarze Hose getragen und einen stark alkoholisierten Eindruck gemacht.

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 entgegen.

Feuerwehr löscht Brände auf Schulparkplatz und in Waldstück

Friedrichsdorf (ots)-(pa) – Am Montag 08.08.2022 gg. 23.15 Uhr kam es im Bereich der Friedrichsdorfer Färberstraße zu 2 Bränden, in deren Folge die Kriminalpolizei um Hinweise bittet. Gegen 23.15 Uhr wurde gemeldet, dass auf dem Parkplatz der dortigen Gesamtschule eine Hecke in Flammen steht. Vor Ort war darüber hinaus ein weiteres Feuer im angrenzenden Waldstück festzustellen.

Die Feuerwehr konnte das dort brennende Gehölz wie auch die Hecke auf dem Schulparkplatz schnell löschen und ein Ausbreiten des Feuers verhindern. Mutmaßlich wurden beide Brände vorsätzlich verursacht.

Zeugen werden gebeten, sich unter (06172)120-0 bei der Bad Homburger Kriminalpolizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat, zu melden.

